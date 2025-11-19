Войти
Гусеничная вездеходная бронемашина "Торос" получила 30-мм пушку и люк в корме

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Созданный более десятка лет назад на шасси известного многоцелевого шасси МТ-Лбу бронированный "Торос" мог стать неплохим транспортером, особенно там, где нужна повышенная проходимость.

Как видно на фото, эта бронированная машина имела более широкие гусеницы и могла успешнее, чем обычная техника, преодолевать осеннюю или весеннюю распутицу. Болотоходная гусеница имеет ширину 315 мм. Удельное давление на грунт составляет всего 0,37 кгс/cм.

В ее корме находится люк для посадки и высадки личного состава. Мощность двигателя ЯМЗ-238БЛ-1 - 310 л.с. Максимальная скорость - до 60 км/ч по суше и 4-6 км/ч по воде. Запас хода - до 500 км.

На "Торос" водружено стабилизированное одноместное боевое отделение МБ2 с вынесенным вооружением. Оно включает в себя 30-мм пушку 2А42, 30-мм гранатомет АГ-17 и 7,62-мм пулемет ПКТМ. С помощью этого оружия можно оказывать эффективную огневую поддержку мотострелков, сопровождение и охрану воинских колонн.

Имеющийся бульдозерный отвал шириной 3090 мм дает возможность вести инженерную подготовку путей движения.

Роман Катков

