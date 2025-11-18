«Кто будет платить?». Что не так с «историческим» соглашением Макрона и Зеленского?

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже, 17 ноября 2025 года.

Зеленский: Киев намерен приобрести у Франции 100 истребителей Rafale

Владимир Зеленский подписал с Эммануэлем Макроном соглашение на поставку 100 истребителей Rafale. Также они договорились о поставках французского оружия для защиты неба Украины. Соглашение уже назвали «историческим». Какую военную технику получит Киев, поможет ли она ему завоевать господство в небе и что не так с этим договором — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Глава Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали соглашение по вопросу поставок Киеву боевой авиации, а также «защиты неба».

Агентство Reuters сообщало, что речь идет о передаче Украине средств противовоздушной обороны, военных самолетов и ракет. В частности, документ предусматривает поставки Киеву многоцелевых истребителей Rafale и систем ПВО SAMP/T.

Что за истребитель?

Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Dassault Rafale («Шквал») разработан французской компанией Dassault Aviation. Первый полет Rafale совершил в июле 1986 года. До настоящего времени изготовлено около 200 машин. Стоимость самолета в зависимости от комплектации составляет (по разным оценкам) $85-124 млн.

В настоящее время представителями 4-го поколения в мире, помимо российских семейств Су 30/Су 35 и МиГ 29/МиГ 35, являются: истребители F-15, F-16 и F-18 производства США; истребитель Rafale (Франция); Eurofighter Typhoon, (Германия, Великобритания, Италия и Испания); JАS 39 Gripen (Швеция) и J-10 Vigorous Dragon (КНР).

На вооружении ВВС Франции в настоящее время состоит 137 истребителей Dassault Rafale. Всего на сегодня у Dassault Aviation заказано более 200 единиц. Египет закупил 24 боевых машины этого типа. Катар на данный момент приобрел 23 истребителя. В Греции и Хорватии числится сегодня по шесть (в Хорватии, по другим данным, пять машин).

Dassault Rafale. Источник: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Индонезия официально подписала заказ на 42 одноместных Rafale F4 и 12 двухместных. В декабре 2021 года компания Dassault объявила, что ОАЭ подписали заказ на 80 истребителей Rafale F4. В октябре 2023 года власти Саудовской Аравии официально обратились к французской компании Dassault Aviation с просьбой предоставить коммерческое предложение и график поставок 54 боевых самолетов Rafale F4.

В Индии насчитывается 36 истребителей Dassault Rafale. Наиболее резонансный характер поставки машин этого типа приобрели в эту страну. Rafale одержал победу в тендере на поставку средних многоцелевых боевых самолетов (MMRCA) в Индию в количестве 126 самолетов. Потом это количество сократилось до 36 машин стоимостью $244 млн. Тем не менее Нью-Дели хочет получить еще 114 истребителей, большую часть из которых должны собрать на индийской территории.

Громогласные заявления

Даже месяца не прошло, как президент Зеленский подписал в Швеции (22 октября) с премьер-министром королевства Ульфом Кристерссоном соглашение о намерениях Киева приобрести не менее 100 истребителей Gripen E для национальных ВВС (называлась даже цифра в 150 машин).

И вот теперь новое «историческое соглашение» по поставкам Киеву еще 100 истребителей — теперь уже Dassault Rafale. Зеленскому в этом плане остаются пустяки — в ближайшее время договориться о поставках 100 истребителей F-15, F-16 и F-18 с Соединенными Штатами, 100 машин Eurofighter Typhoon с европейским консорциумом и 100 истребителей J-10 Vigorous Dragon с Китаем. Таким образом, задача по комплектованию Воздушных сил Украины всеми возможными типами боевых машин четвертого поколения будет выполнена. Похоже, президент Украины во время своих визитов так и делает.

Однако надежды Киева получить только шведские боевые машины бесплатно совершенно безосновательны. Речь может идти только о продажах. Однако о конкретных контрактах, сроках и ценах на данном этапе речь не шла в принципе.

Что касается возможных закупок Киевом истребителей Dassault Rafale, обратим внимание, что президенты Франции и Украины подписали документ только о намерениях Украины закупить у Франции до 100 истребителей, а также средства противовоздушной обороны и беспилотники.

То есть и в этот раз, как и со шведским истребителем, речи о конкретных контрактах, сроках и ценах не было. А вот в громогласных заявлениях недостатка как раз не отмечалось.

Наряду с истребителями Dassault Rafale, президент Украины заявил, что в Киеве имеются планы о создании в стране «крупнейшей в мире системы ПВО».

Пока только известно, что обсуждались поставки ЗРК SAMP/T NG с ракетой Aster 30, радары GF300 от Thales и новые беспилотные платформы. Но опять-таки, ни цены, ни сроки, ни количество заявлены не были.

ЗРК SAMP/T. Источник: Алина Джусь/«Газета.Ru»

Те же истребители Париж не может поставить из «наличия вооруженных сил Франции» (есть такая форма военно-технического сотрудничества). Это может быть осуществлено только с предприятий промышленности 5-й республики. В общем, производство 100 Dassault Rafale для Украины займет долгие годы.

Руководство в Киеве мечтает довести боевой состав своих Воздушных сил примерно до 250 машин. Поэтому и ведутся переговоры о поставках боевых машин со Швецией, Францией и США. На оснащение Воздушных сил Украины уже поступили истребители General Dynamics F-16 Fighting Falcon и французские многоцелевые истребители четвертого поколения Dassault Mirage 2000.

Сколько самолетов нужно Киеву?

В свое время «Газета.Ru» уже задавалась вопросом, сколько самолетов западного производства требуется Украине, чтобы завоевать господство в воздухе, о котором так мечтают в Киеве?

Издание пришло к выводу, что по самым приблизительным подсчетам, для решения этой задачи Воздушным силам Украины потребуется не менее 200 многофункциональных истребителей поколения 4++ (типа F-16 и ему равных), 15-20 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, не менее 20 самолетов РЭБ — постановщиков помех, действующих в боевых порядках самолетов ударных групп, не менее 20 самолетов РЭБ, осуществляющих постановку помех из зон барражирования.

Наконец, необходимы просто горы авиационных средств поражения. В целом, наши оценки по предполагаемому боевому составу Воздушных сил Украины практически совпали с мечтаниями Зеленского.

Нет ответа только на главный вопрос — кто за все это великолепие будет платить? Украина — банкрот, а поставки только 100 самолетов Dassault Rafale, если округлить цену одной боевой машины до $100 млн, обойдутся Киеву в $10 млрд. На самом деле цифра будет гораздо больше, если сюда добавить авиационные средства поражения, необходимое наземное оборудование, переучивание летного состава и пр.

Но, как бы оно там не было, поставки западной авиатехники на Украину будут только нарастать.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

Михаил Ходаренок