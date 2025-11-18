Как Британия сместила США с должности главного злодея для России (The Guardian, Великобритания)

The Guardian: в России объявили Британию "главным злодеем"

В России считают Британию "главным злодеем" и объявили ее (конечно, безосновательно!) причиной всех бед, жалуются авторы статьи для The Guardian. Обвинение в вербовке российского пилота особенно зацепило журналистов. Тем не менее, даже они признают: для этой нелюбви есть ряд причин.

Шон Уокер

Пётр Зауэр (Pjotr Sauer)

За последние годы Великобритания стала в глазах Москвы излюбленным злодеем. Лондон обвиняли в организации беспилотных ударов по российским аэродромам, подрыве трубопровода "Северный поток", курировании "террористических" рейдов на территории России и даже в совместном с "Исламским государством"* планировании чудовищного теракта на рок-концерте весной прошлого года.

На этой неделе к вышеизложенным обвинениям добавилось одно новое. Российские власти заявили, что британская разведка пыталась, но так и не смогла склонить нескольких военных летчиков к дезертирству на Запад.

"ФСБ России подробно это разоблачила", — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с журналистами 11 ноября. Он рассказал о сорвавшемся заговоре с целью вербовки российского пилота истребителя. По его словам, Великобритания пыталась заманить боевой самолет, вооруженный ракетами "Кинжал" на авиабазу в румынском Констанце, где его планировали сбить силами НАТО.

"Не знаю, как британцы будут "отмываться" от этого, хотя их способность быть в положении "гуся", вышедшего из-под душа, хорошо известна", — добавил министр. Он имел в виду старую русскую поговорку, сравнив Великобританию с людьми, способными выйти сухими из воды, несмотря на совершенные поступки.

Лондон отрицает причастность ко всем этим заговорам.

Пока Москва стремится восстановить отношения с администрацией Дональда Трампа, Великобритания взяла на себя роль, которая когда-то была отведена США. Объединенное Королевство стало главным противником Кремля и самым ярким жупелом российской пропагандистской войны.

"Россия считает себя равной Соединенным Штатам, — заявил бывший военный атташе Великобритании в Москве капитан Джон Форман. — Теперь они не могут критиковать Трампа напрямую, так кого же вы вините в своих бедах, в потерях на Украине, в миллионах жертв? (Данные о потерях официально не подтверждены. — Прим. ИноСМИ.) Вы вините ближайших соседей — британцев. Легко изобразить нас корнем всех российских проблем".

В этом году Служба внешней разведки России (СВР) заявила: "Лондон сегодня, как и накануне обеих мировых войн прошлого века, выступает в качестве главного поджигателя глобального конфликта". По словам многих официальных лиц Москвы, Великобритания носит эту мантию, не снимая, вот уже больше двух столетий.

В годы холодной войны Соединенные Штаты на языке КГБ были известны как "главный враг", а Великобритания занимала второе место с большим отрывом. Хотя соперничество и взаимный шпионаж никогда не прекращались, в сознании Кремля угроза со стороны Лондона была, скорее, второстепенной по сравнению с экзистенциальным противостоянием между Москвой и Вашингтоном.

Соперничество между Россией и Великобританией имеет долгую историю, уходящую корнями во времена "Большой игры" XIX века, когда Санкт-Петербург и Лондон боролись за влияние в Средней Азии. Причем в некоторых регионах границы империй проходили на расстоянии каких-то 30 километров друг от друга.

Однако в истории был короткий период, когда наши страны стали союзниками, но после Октябрьской революции 1917 года Великобритания снова заняла роль главного антагониста. Марксисты-большевики рассматривали Англию как символ старого капиталистического и империалистического мироустройства.

В те времена США для Москвы были второстепенной проблемой. Советская разведка прикрывала недавно освободившуюся из-под британского владычества страну. "Это были просто англосаксы, которые нас не слишком беспокоили", — вспоминал бежавший из СССР бывший офицер спецслужб Георгий Агабеков.

Начавшиеся в 2022 году боевые действия на Украине опустили планку отношений между странами на исторический минимум.

Хотя бюджет и возможности Великобритании значительно меньше, чем у США, британцы зачастую гораздо охотнее своих американских коллег идут на риск и расширяют границы. Так было с поставками вооружения для Украины, аналогичная ситуация наблюдается с обменом разведданными. "Британцы были на шаг впереди с первых дней", — рассказал The Guardian источник в украинской разведке.

Борис Джонсон стал одним из первых западных лидеров, посетивших Киев после начала боевых действий. Он приехал туда в начале апреля 2022 года, всего через 10 дней после того, как российская армия отвела регулярные части от украинской столицы. Джо Байден решился на личный визит только в феврале 2023 года. Американские официальные лица одобрили масштабную поддержку Украины, но не хотели эскалации, в то время как бывший британский премьер поддерживал оптимистичную риторику о поражении Москвы, и русские это хорошо запомнили.

Российские официальные лица, включая Владимира Путина, неоднократно повторяют тезис, что именно Борис Джонсон сорвал потенциальное мирное соглашение весной 2022 года. По версии Москвы, Киев был готов согласиться на условия в начале конфликта, но вышел из переговоров по приказу Великобритании (об этом сообщила не Москва, а представитель украинской делегации. — Прим. ИноСМИ). Владимир Зеленский категорически отвергает эту версию, но именно она теперь доминирует в пророссийском информационном поле.

"Очаги англофобии действительно существуют в российских силовых структурах, среди таких людей, как [Николай] Патрушев, [Александр] Бортников и [Сергей] Нарышкин", — продолжает капитан Форман. Перечисленные фамилии принадлежат трем самым влиятельным силовикам, работающим на Кремль.

Некогда безобидный термин "англосаксы" возродился среди правящей российской элиты и стал синонимом глубочайших опасений Кремля в отношении Запада. В официальном лексиконе он обозначает уже не древний народ, а геополитическую интригу, возглавляемую на этот раз Лондоном. Цель у такого заговора всегда одна — сдержать, унизить и, наконец, развалить Россию.

Враждебность просочилась сверху вниз. Российские телевизионные пропагандисты теперь будто соревнуются, чья угроза шокирует общественность сильнее. Так, один из любимых телеведущих Путина регулярно повторяет в эфире, что новая российская ядерная торпеда способна "потопить" всю Великобританию.

Общественное мнение последовало примеру властей. Согласно опросу "Левада-центра"** летом 2025 года, 49% россиян называют Великобританию одним из главных врагов своей страны, королевство уступает только Германии.

Однако в самой Британии эта ненависть, похоже, осталась практически незамеченной, как в беседе с The Guardian отмечает Форман. "Наше мнение заботит их гораздо сильнее, чем нас самих, — улыбаясь, говорит капитан. — Давайте сейчас выйдем на улицу и спросим среднестатистического британца. Я уверен, что большинство не слышало и не подозревает о какой-то там ненависти к русским".

Усугубляют ситуацию и противоречивые заявления Москвы. Кремль то называет Великобританию бывшей колониальной империей с исчезающим могуществом, то говорит, что наша страна имеет самое серьезное влияние на миропорядок.

"Советские лидеры того времени, как и российские сейчас, делают Великобритании серьезный комплимент, заявляя, будто Лондон стоит за каждым заговором против них, — написал в недавнем выпуске журнала British Army Review внештатный профессор оборонных исследований Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк. — Британская разведка до сих пор остается излюбленной мишенью для всякого рода российских аналитиков".

В то же время, как говорится в недавнем докладе аналитического центра New Eurasian Strategies Research, Великобританию изображают в Москве "как ослабленную державу, марионетку Соединенных Штатов Америки. Сильна идея о том, что британское общество находится в состоянии морального и социального упадка".

Великобритания не единственная в галерее записных кремлевских врагов. После переизбрания президента Дональда Трампа к ним присоединилась вся Европа. Из верного последователя Вашингтона она превратилась, по мнению Москвы, в истинный источник западной агрессии и нестабильности.

И все же Объединенное Королевство, похоже, занимает особое место. "Они ненавидят всю Европу, но особый накал неприязни чувствуется именно к британцам. Вы сразу понимаете это, едва начнете разговаривать с русскими", — поделился мнением высокопоставленный европейский дипломат, работающий в Москве. Он согласился дать комментарий редакции The Guardian на условиях анонимности.

На сегодняшний день непросто оценить, насколько сильно статус врага влияет на реальную политику Кремля в отношении Великобритании. Лондон не единственный, кто обвиняет Москву во вмешательстве во внутренние дела. Многие страны Европы уличили представителей российской разведки в саботаже, поджогах и дезинформационных операциях, которые уже открыто называют скоординированной гибридной кампанией против целого континента (основания для обвинений отсутствуют. — Прим. ИноСМИ).

Однако в дипломатическом поле Москва, похоже, явно больше не желает взаимодействовать с Лондоном, даже по частным каналам (Москва не отказывается от диалога с западными странами, но они сами закрылись от общения. — Прим. ИноСМИ). На этой неделе Financial Times сообщила, что Королевство безуспешно пыталось наладить конфиденциальный канал связи, но официальный Кремль предпочел Берлин или Париж (информация официально не подтверждена. — Прим. ИноСМИ).

Профессор Института исследований мира в Осло Павел Баев предположил, что истинная причина столь категоричного отношения российских властей к британцам — непрекращающаяся военная поддержка Украины. В британском обществе, по его мнению, образовалась прочная консолидация мнений по данному вопросу, когда как в других европейских странах те же поставки вооружения вызывают громкие споры. "В результате, — продолжает Баев, — Москва всё больше внимания уделяет Германии и Франции как потенциальным каналам срыва европейских планов перевооружения".

Профессор Кларк придерживается иной точки зрения. Он уверен: Россия усиливает враждебную риторику в адрес Великобритании, потому что считает ее стратегически уязвимой. Для Москвы Объединенное Королевство — это страна, являющаяся неотъемлемой частью Европы, но географически и политически она от нее изолировалась. "Москва считает, что Великобритания сама же изолировала себя от многовековых европейских партнеров в процессе Brexit. Ей наверняка потребуется некоторое время, чтобы восстановить утраченные за последние годы политические позиции среди ведущих европейских держав", — сказал он.

В то же время, пишет Кларк, Великобритания испытывает трудности. Королевству жизненно необходимо сохранить стратегическое партнерство с Вашингтоном, потому что политикам оказалось слишком сложно поддерживать нормальные связи при меняющихся администрациях Байдена и Трампа. "Таким образом, с точки зрения Москвы, Великобритания сейчас изолирована сильнее, чем когда-либо с 1914 года, а значит, ее можно уничтожить", — подытожил Майкл Кларк (уничтожение иностранных государств не является целью внешней политики России. — Прим. ИноСМИ).

*Запрещенная в России террористическая организация.

**Иноагент. Нежелательная в России организация.