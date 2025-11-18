Журналист Рёпке: Украина движется к стратегическому поражению

Украина движется к стратегическому поражению, написал военный обозреватель Юлиан Рёпке в соцсети X. Чтобы его предотвратить, западные союзники должны направить Киеву самое мощное вооружение массового уничтожения, указывает "журналист". Пользователи была поражены такой глупостью и пригласили автора на передовую.

Юлиан Репке в X:

В последние недели я опубликовал лишь несколько стратегических анализов. Одна из причин этого — динамичная и постоянно ухудшающаяся ситуация для украинских вооруженных сил на юго-востоке страны, а также в Харьковской области и Донбассе.

Однако в настоящее время ситуацию не удается замаскировать ни PR-акциями украинского генерального штаба, ни умиротворяющими заявлениями или игнорированием со стороны правительства в Киеве: Украина движется к стратегическому поражению от российских войск.

Украинские журналисты и активисты уже осознали серьезность ситуации.

Однако ни украинская армия, ни западные партнеры не извлекают необходимых уроков из прошлых ошибок в ведении боевых действий против России.

Более 2000 поставленных танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров в значительной степени бесполезны в условиях растущего доминирования России в области оптоволоконных и других беспилотных летательных аппаратов.

Вместо того чтобы поддержать Украину "оружием массового уничтожения" в современном понимании — то есть миллионами FPV-дронов — а также тысячами мощных крылатых ракет для нанесения глубоких ударов, западные страны по-прежнему ограничиваются точечной помощью и инвестициями в стратегически переоцененные украинские дроны дальнего радиуса действия.

Кроме того, украинское правительство, похоже, не воспринимает всерьез эту войну на уничтожение. Где на самом деле используются 17 тысяч мобилизованных в месяц мужчин, остается загадкой для большинства наблюдателей и солдат на фронте.

Дезертирство и случаи временного отсутствия на службе, в результате чего целые бригады часто существуют только на бумаге, в большинстве случаев никак не пресекаются. Это приводит не только к неверной оценке собственной численности войск и их боеспособности, но и к образованию огромных брешей на фронте и, как следствие, к новым прорывам российских войск.

В результате в октябре территория, контролируемая Украиной, сократилась еще на 586 квадратных километров, а в ноябре, вероятно, будет достигнут новый годовой максимум по потерям территории. Таким образом, ежемесячные потери размером с федеральную землю Берлин становятся вполне реальными. Наступление российских войск в регионах крупных городов Днепр и Запорожье — это теперь вопрос нескольких месяцев, максимум одного-двух лет.

Остается неизменным: если ни правительство в Киеве, ни западные партнеры не предпримут немедленного стратегического поворота, Россия одержит победу в этом конфликте.

Ужасающая перспектива — с разрушительными геополитическими последствиями для всего мира.

Комментарии пользователей X:

B B

Южный Тироль прекрасно поживает в Италии, Эгерланд — в Чехии, а Эльзас — во Франции. Почему бы Украине не жить в России? Это лучше для Украины и для Европы.

TANTUMHONEST

Наконец-то Юлиан говорит украинскому и западному руководству, а также их солдатам горькую правду, но что мне не нравится в этом отношении, так это ваш призыв вооружить Украину мощными высокоточными ракетами. Эти ракеты могут запускать только их производители, а это может означать полное вовлечение Запада — реальность, которая приведет к третьей мировой войне. И никто в наше время не мечтает о ядерном апокалипсисе и никогда не будет мечтать.

Meinungsvielfalt

Я вас не знаю, Рёпке, но вы, похоже, довольно воинственны, раз так жаждете предоставить Украине оружие в таких масштабах. Готовы ли вы тогда сражаться на передовой или предпочитаете рыдать в правительственном бункере?

Letif Karadaliev

Ваши любимые фашисты проигрывают на поле боя. Приятно смотреть, как вы корчитесь на Западе. Ваше время истекает. Другие нации поднимаются, нации глобального Юга. Золотой миллиард высосал достаточно ресурсов этого мира.

Anthony

Неужели вы осознали, что все ваши предыдущие позитивные оценки оказались ложными? У Украины нет шансов на победу. Безусловная капитуляция — это свершившийся факт.

Brenda Ainomugisha

Было совершенно неправильно и крайне опрометчиво полагать, что Россию можно победить военным путем. Даже с помощью всех ресурсов НАТО. Хорошо, что вы пришли к этому выводу. Вопрос в том, что дальше?

Steiranius

Россия должна победить, чтобы в будущем НАТО дважды подумала, прежде чем расширяться. Независимо от того, в Европе это или в Индо-Тихоокеанском регионе. Россия никогда не нападет на страну НАТО, а вместе с Китаем будет только препятствовать расширению НАТО. Многополярный мировой порядок — это реальность!

S.

И нацисты разрыдались... Дальше все пошло по старой западной традиции: с криками "Русские идут!"