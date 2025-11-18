Новая ядерная гонка: США впервые противостоят России и Китаю одновременно (The Wall Street Journal, США)

WSJ: в новой ядерной гонке США впервые противостоят России и Китаю одновременно

В начавшейся новой ядерной гонке Америке придется противостоять России и Китаю одновременно — а это сценарий, к которому Вашингтон не готовился, пишет The Wall Street Journal. Трамп уже заявил о возможном возобновлении ядерных испытаний, но США не в состоянии это сделать даже чисто технически.

Ярослав Трофимов (Yaroslav Trofimov)

После многолетнего перерыва ядерное оружие вновь выходит на авансцену мировой политики.

Началась новая гонка ядерных вооружений. Но в отличие от холодной войны США должны быть готовы к противостоянию не с одним, а с двумя равными по силе соперниками — причем на фоне утраты явного промышленного и экономического превосходства. Китай, который долгое время обладал лишь небольшим ядерным арсеналом, быстро наверстывает упущенное, а Россия разрабатывает целый ряд систем нового поколения, нацеленных на американские города.

Президент России Владимир Путин не раз прибегал к ядерной риторике, чтобы ограничить американскую поддержку Украины. Он разместил ядерное оружие в Белоруссии и недавно провел испытания крылатой ракеты и беспилотного подводного аппарата с ядерными силовыми установками, которые, по его уверению, неуязвимы для американских систем противодействия.

Пока Россия и США все еще связаны некоторыми ограничениями в области контроля над вооружениями, такими как договор СНВ-3, который истекает в феврале, Китай, свободный от любых обязательств, медленно, но верно совершает рывок. По американским оценкам, по количеству развернутых ядерных боеголовок Пекин достигнет примерного паритета с США к середине 2030-х.

Китайский лидер впервые продемонстрировал ядерную триаду Китая — баллистические ядерные ракеты наземного, морского и воздушного базирования — на сентябрьском параде в Пекине в честь 80-й годовщины победы над Японией. Сидевшие справа и слева от него Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли это к сведению.

Укрепляющаяся связь между Москвой и Пекином — бывшими соперниками, которые в 1969 году во время пограничного конфликта оказались на грани обмена ядерными ударами, — уже создала беспрецедентный уровень стратегической неопределенности для США и их союзников в Европе и Азии. Настороженность усугубляется сомнениями среди союзников Вашингтона относительно готовности президента Трампа выполнить обязательства по коллективной обороне.

"Сейчас тренд сместился в сторону наращивания, а не сокращения ядерных арсеналов, — заявил Мэтью Крониг, директор Центра Скоукрофта в Атлантическом совете* и бывший сотрудник Пентагона. — Мы вступаем в третью ядерную эпоху, которая будет похожа скорее на холодную войну, чем на 1990-е и 2000-е".

Двухпартийная комиссия конгресса США по вопросам стратегического позиционирования, в работе которой участвовал Крониг, в 2023 году впервые за много лет рекомендовала нарастить ядерный арсенал в ответ на соответствующую программу Китая. Трамп заявлял, что выступает за сокращение ядерных вооружений, но лишь в том случае, если соперники Америки последуют его примеру. Тем не менее в прошлом месяце он призвал возобновить ядерные испытания.

Соединенные Штаты, не проводившие ядерных испытаний с реальным взрывом с 1992 года, на сегодняшний день обладают 5117 ядерными боеголовками, включая 3700 резервных единиц. Для сравнения: у России — 5459 боеголовок, а у Китая — 600, согласно данным Федерации американских ученых. Северная Корея, новый участник ядерного клуба, который в прошлом году заключил формальный военный альянс с Россией, обладает, по оценкам, примерно 50 боеголовками. При этом Пхеньян активно инвестирует в разработку межконтинентальных баллистических ракет и совершенствует подводный флот для поражения материковой части США.

Соединенные Штаты медленно реагируют на эти новые угрозы. "Вся наша программа модернизации ядерных сил основывалась на убеждении, что мы продолжим дальнейшее сокращение арсеналов с Россией, а Китай и КНДР не создадут вызовов для стратегической позиции США. Все эти предположения оказались ошибочными", — заявил Випин Наранг, директор Центра политики в области ядерной безопасности Массачусетского технологического института, который при Байдене курировал вопросы стратегических возможностей США в Пентагоне. Он добавил: "В Европе может начаться региональный конфликт, и Китай примет решение захватить Тайвань. А может, будет наоборот. Тогда наши силы будут распылены до предела. К таким сценариям мы абсолютно не готовы".

Согласно данным разведки США, китайские вооруженные силы получили приказ быть готовыми к возможному силовому захвату власти на Тайване к 2027 году, хотя это и не значит, что Пекин непременно предпримет такие действия в ближайшее время. Командующие армиями США и НАТО заявляют, что наиболее вероятным сценарием в случае войны из-за Тайваня является так называемая проблема одновременности: операции Китая спровоцируют военные действия России против одного или нескольких членов Организации Североатлантического договора и, возможно, вторжение Северной Кореи в Южную.

В настоящее время Китай не заинтересован в переговорах по контролю над вооружениями, поскольку стремится догнать США и Россию и заявляет, что двум крупнейшим ядерным державам следует сначала сократить собственные арсеналы. Россия с помощью ядерного шантажа компенсирует слабость своих обычных вооруженных сил, что демонстрируют почти четыре года конфликта на Украине, но китайские стратеги уверяют, что в Азии действует противоположная логика. (Россия не занимается так называемым "ядерным шантажом". Все действия страны в области ядерных вооружений продиктованы интересами национальной безопасности, — прим. ИноСМИ)

"Для Китая суть в том, что из-за опасений США проиграть в неядерной войне некоторые предлагают рассмотреть возможность применения ядерного оружия против Китая в случае конфликта в Тайваньском проливе, — заявил отставной старший полковник Чжоу Бо, ранее занимавший пост директора Центра по сотрудничеству в области безопасности при Министерстве обороны КНР, а ныне старший научный сотрудник Пекинского университета Цинхуа. — Китаю следует наращивать свой арсенал — не для достижения паритета, а до такого уровня, чтобы США никогда не смели даже подумать о применении ядерного оружия. И тогда в обычной войне он сможет победить".

Недавний краткосрочный конфликт между Пакистаном, использовавшим китайское оружие, и Индией, потерявшей как минимум один истребитель французского производства "Рафаль", укрепил чувство уверенности в растущей военной мощи Пекина. "У США нет реальной возможности вести крупномасштабную войну в Азии, — заявил Тан Соян, завкафедрой международных отношений Университета Цинхуа. — В Америке осознают, что в случае войны Китай сможет одержать победу благодаря гигантскому промышленному потенциалу".

США, Россия и Китай в последние годы инвестировали в создание более совершенных ракет и других систем доставки ядерного оружия, но сами ядерные боеголовки американского и российского производства насчитывают по несколько десятилетий. США модернизируют свои боеголовки с помощью субкритических испытаний без ядерного взрыва.

Трамп поднял вопрос о возобновлении испытаний боеголовок после поступления разведданных о том, что Россия и Китай провели сверхкритические испытания на архипелаге Новая Земля и полигоне Лобнор. Такие испытания создают самоподдерживающуюся цепную реакцию в подземной герметичной камере, но останавливаются задолго до достижения полной мощности взрыва.

Трамп впервые высказался по этому вопросу — незадолго до октябрьского саммита с Си Цзиньпином — после широко освещавшихся в СМИ российских испытаний ракеты "Буревестник", которая благодаря ядерному реактору может находиться в воздухе месяцами, а также подводного дрона с ядерной силовой установкой "Посейдон", созданного для незаметного приближения к побережью и уничтожению целых городов. Он также заморозил планы по передаче Украине крылатых ракет "Томагавк", способных поражать стратегические объекты в глубоком тылу России.

"На заявления Путина нужно давать ответ. Когда в 2022 году начались боевые действия на Украине, существовал огромный дисбаланс страха: российский президент использовал ядерные угрозы, завуалированные и не очень, а Запад был практически парализован, — заявил Сергей Плохий, профессор Гарвардского университета и автор книги "Ядерное оружие". — Должен быть ответ. Если ответа нет — значит, Россия побеждает".

На этом фоне Владимир Путин поручил Министерству обороны изучить возможность возобновления ядерных испытаний, хотя и воздержался от публичного озвучивания прямых распоряжений о подготовке. <…>

Россия не проводила испытаний ядерных боезарядов со взрывом полной мощности с момента распада СССР, и неясно, о каких именно типах будущих испытаний могли говорить Путин и Трамп. Полигону в Неваде, где было проведено 1054 из всех ядерных испытаний США со взрывами, для их возобновления потребуется техническая подготовка продолжительностью от 2 до 3 лет.

Несмотря на весь ажиотаж российское "чудо-оружие" в лице "Буревестника" и "Посейдона" не является полностью готовым к эксплуатации и имеет скорее психологическую, нежели военную ценность, считает Фабиан Хоффманн, эксперт по ядерному оружию и ракетным технологиям Университета Осло. "Для россиян основная мотивация сводится к фактору страха — заставить нас говорить об этой устрашающей ракете, — пояснил Хоффманн. — Это истощает их научно-исследовательский бюджет. Для России это, по сути, пустая трата денег. Китай придерживается куда более разумного подхода и просто наращивает арсенал боеголовок и межконтинентальных баллистических ракет, не пытаясь создать что-то странное и экзотическое".

* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ