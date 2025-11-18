Президенты Франции и Украины подписали "декларацию о намерениях" относительно будущей закупки вооружений

Президент Франции Эммануэль Макрон, справа, обнимает Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции в Елисейском дворце в Париже. 7 июня 2024 года.

ЦАМТО, 17 ноября. Президенты Франции и Украины подписали 17 ноября в Париже "декларацию о намерениях" относительно будущей закупки Киевом порядка 100 истребителей "Рафаль" и систем ПВО нового поколения, сообщает Le Monde.

По данным Елисейского дворца, это соглашение, которое рассчитано "примерно на 10 лет", предусматривает возможные будущие контракты на приобретение Украиной новых французских систем вооружений, в том числе порядка 100 "Рафалей" с сопутствующим вооружением, систем ПВО SAMP-T нового поколения, РЛС и беспилотников.

Также речь идет о возможном приобретении авиабомб AASM, уточнили в администрации президента Франции.