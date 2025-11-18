Делегация Госкомвоенпрома Беларуси обсудила основные направления развития в сфере ВТС с Венесуэлой и Кубой

ЦАМТО, 17 ноября. В Каракасе 13-14 ноября белорусская делегация во главе с первым зампредседателя Госкомвоенпрома РБ Олегом Мищенко приняла участие в третьем заседании рабочей группы по ВТС между Венесуэлой и Республикой Беларусь.

В рамках заседания стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере, а также наметили конкретные шаги по его дальнейшему укреплению.

По итогам работы первый зампредседателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Олег Мищенко и замминистра обороны по вопросам планирования и развития обороны Боливарианской Республики Венесуэла майор-генерал Энри Давид Родригес Мартинес подписали итоговый протокол, который закрепил достигнутые договоренности и новые векторы совместной работы.

Ранее, 10-12 ноября в Гаване прошло 11-е заседание совместной белорусско-кубинской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Белорусскую делегацию на мероприятии возглавил первый зампредседателя Государственного военно-промышленного комитета, глава белорусской национальной части комиссии Олег Мищенко.

В ходе заседания стороны подвели итоги работы за прошедший период, обсудили актуальные вопросы и перспективы развития военно-технического сотрудничества, а также наметили конкретные пути для дальнейшего укрепления взаимовыгодного партнерства между Беларусью и Кубой.

Подписанию итогового протокола заседания предшествовала встреча главы белорусской национальной части комиссии первого зампредседателя Государственного военно-промышленного комитета Олега Мищенко с министром Революционных Вооруженных Сил Кубы Альваро Лопесом Мьерой. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, обсудили пути дальнейшего укрепления военно-технического сотрудничества Беларуси и Кубы.

Итоговый протокол заседания, скрепленный подписями сопредседателей комиссии – первого зампредседателя Государственного военно-промышленного комитета Олега Мищенко и начальника Главного финансового управления Министерства Революционных Вооруженных Сил Кубы бригадного генерала Оскара Энрике Биоска Гальего, закрепил достигнутые сторонами договоренности.

Указанный документ определяет перспективные направления дальнейшего взаимодействия и конкретные пути их практической реализации. Это закладывает надежную основу для углубления двустороннего военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Куба.

Проведение комиссии – это важный шаг в углублении двусторонних отношений и подтверждение устойчивого динамичного развития взаимодействия Республики Беларусь и Республики Куба в военно-технической сфере, говорится в сообщении Госкомвоенпрома Республики Беларусь.