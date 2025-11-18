"И не то чтобы "да", и не то чтобы "нет". Как понимать новояз Трампа

Андрей Шитов — о том, кто диктует моды в современной дипломатии и как это влияет на встречи глав государств и испытания ядерного оружия

Одна из моих американских коллег, шеф бюро новостного агентства Associated Press (AP) при Белом доме Дженнифер Ловен, уверенно предсказывала в начале первого президентского срока Дональда Трампа, что попытки республиканского лидера общаться с народом через голову прессы обречены на провал. Дескать, люди воспримут это как проявление нечестности, попытку обойти "профессиональные фильтры" для информационных потоков — и с возмущением отвергнут подобный подход.

Но Трамп и по сей день лихо воюет с "врагами народа" в либеральных СМИ — строча в своей соцсети Truth Social ("Правда"), как строчат из крупнокалиберного пулемета.

Семь пятниц на неделе?

Число его персональных подписчиков-"последователей" близится к 10 млн человек; в некогда Twitter оно на пике подходило и к 89 млн. К тому же его слова ретранслируются всеми мировыми СМИ, включая информагентства. А AP теперь вынуждено через суд отстаивать свое право на профессиональный доступ в журналистский пул Белого дома.

Вспоминал я на днях обо всем этом на конференции "Лингвистические аспекты научной дипломатии", которую устроил академический Российский центр научной информации и мой родной московский Иняз, ныне МГЛУ. Там, в частности, речь шла о том, как соцсети подменяют собой традиционные каналы общения, как в результате персонализируется и примитивизируется на наших глазах дипломатический язык — и не только в науке.

Ведь Трамп теми же средствами и в том же формате несет "свою правду", как говорится, urbi et orbi, то есть граду и миру — не только собственному, но и другим народам. А получается у него нередко, как в советской песне времен моей юности: "И не то чтобы "да", и не то чтобы "нет". Чего стоит хотя бы небрежно оброненная им на днях фраза, что он "вроде бы решил" (sort of made up my mind), бить или не бить по Венесуэле…

Другие примеры тоже, что называется, на слуху. И тоже из тех, которые сейчас, по образному сравнению одного опытнейшего наблюдателя, "воспалены до уровня не ангины, а гангрены". Вот ожидаемая новая российско-американская встреча в верхах в Будапеште: сначала ее c подачи Трампа анонсировали и даже начали готовить, потом через считаные дни перевели вроде как в подвешенное состояние. Точно как в той же песне.

Как журналист, я политику лишь освещаю. По сути, нечто подобное вполне могло происходить и прежде: понятно, что в зависимости от обстоятельств порой приходится решать и перерешать. Но вот по форме такие публичные развороты раньше были немыслимы: партнеры держали свои наметки "поближе к орденам", а не транслировали сразу в прямой эфир сначала одно, потом другое.

Ведь "слово — не воробей". Объявления о саммитах лидеров мировых держав, тем более для урегулирования вооруженных конфликтов, — сами по себе новости мирового масштаба; их выпуск принято тщательно согласовывать. К ним применимы и совсем другие пословицы: "Семь раз отмерь…", "Давши слово, держись…" и тому подобное.

"Начать испытания"… чего?

То же — и с еще одной темой, касающейся основ международной безопасности. В конце октября Трамп объявил, опять же через Truth Social, что "из-за испытательных программ других стран" поручил Военному министерству США "начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе" с другими.

The New York Times тогда писала, что "эта угроза" прозвучала "в ходе важного дипломатического вояжа в Азию", буквально "за считаные минуты до встречи" с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча та проводилась в южнокорейском Пусане 30 октября, когда в Вашингтоне был еще вечер 29-го, поэтому даты объявления иногда путаются. С содержанием тоже не все ясно: как указывалось в публикации, "слова "на равной основе" могут означать, что он (президент США — прим. авт.) станет демонстрировать мощь американских ракет или подводных ядерных устройств, а не взрывать ядерное оружие… Приветствуя Си… Трамп свои слова репортерам не разъяснил".

Собственно, исчерпывающих объяснений от Белого дома нет и по сей день, хотя объявление о намерении США нарушить мораторий, соблюдавшийся три десятка лет, вызвало фурор по всему миру и породило массу вопросов. Мне, например, хоть я опять же не специалист, сразу бросилось в глаза, что за программы ядерных вооружений в США отвечает не Пентагон, а Минэнерго. И глава этого ведомства Крис Райт вскоре попытался "открутить педали назад", заявив, что США не планируют проведения испытательных ядерных взрывов.

Внимание к теме не спадает до сих пор. В прошлую среду госсекретарь США Марко Рубио сказал, что "новое обещание Трампа возобновить испытания [американского] ядерного потенциала, включающего средства доставки, — то же самое, что делают другие страны в мире". "Мы должны гарантировать, что эти вещи работают и что они безопасны", — добавил шеф вашингтонской дипломатии. Но при этом не стал со всей определенностью заверять, что США не имеют в виду возобновление натурных ядерных испытаний. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день заявил: "Если считать это подтверждением того, что США выходят из запрета на испытания, то… в этом случае РФ будет действовать соответственно".

А из свежих откликов мне навскидку попались публикация Итальянского института по международным делам "Думая о немыслимом: последствия решения Трампа о возобновлении ядерных испытаний" и статья в профильном американском журнале Bulletin of the Atomic Scientists ("Бюллетень ученых-атомщиков") "Как США достигли своего фактического запрета на ядерные испытания — и как его сохранить". Автор последнего комментария, профессор-политолог Дэвид Кортрайт, начинает с того, что обвиняет президента США в "неосведомленном словоблудии" (ill-informed ranting spree). Это к вопросу о языке коммуникации.

Законодатель мод

Сам я предпочитаю верить в то, что у хозяина Белого дома благие намерения, хотя и знаю, куда вымощена дорога ими. Памятую, как еще в 1986 году он, по рассказу знаменитого кардиохирурга и борца за мир Бернарда Лауна, зазвал того к себе в гости для разговора о Михаиле Горбачеве. Уже тогда Трамп считал себя непревзойденным переговорщиком и мечтал встретиться с советским лидером, чтобы "за час" убедить того прекратить холодную войну и устранить угрозу ядерного конфликта. А для этого собирался испросить себе у "Ронни", то есть у Рональда Рейгана, статус спецпосланника по этому вопросу.

Между прочим, Лаун возглавлял со стороны США движение "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" и был удостоен за это вместе с советским коллегой Евгением Чазовым Нобелевской премии мира. Теперь, как всем известно, Трамп откровенно мечтает о такой же премии, а его предупреждают, что в случае реального возобновления им ядерных испытаний ему ее не видать.

Возможно, конечно, что он своими словами о ядерных испытаниях сознательно напускал туману. Я всю жизнь пишу об отношениях сверхдержав, в том числе в сфере ядерной безопасности, и наслышан, что "стратегическая неопределенность" бывает намеренной.

Но, по-моему, это не про Трампа. Он же по натуре больше бизнесмен, гордящийся умением говорить начистоту и "заключать сделки" с кем угодно. Плюс прирожденный шоумен, любящий и умеющий постоянно оставаться в центре внимания. Так что я скорее поверю, что он не блефует сознательно, а просто сам еще не решил, чего хочет и что ему для этого следует говорить.

Во всяком случае, по-моему, всего этого нельзя не учитывать при оценке его подхода к "языку дипломатии". В котором он, между прочим, выступает законодателем новых мод...

Кто во что горазд

Реагируют на предложенный Трампом стиль общения кто как может. В ходе того же азиатского турне новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити, поднимавшаяся вместе с президентом США на борт американского атомного авианосца "Джордж Вашингтон", в буквальном смысле слова прыгала от радости у всех на глазах. И это при том, что гость умудрился назвать "небольшой заварушкой" (small skirmish) чудовищный конфликт времен Второй мировой, начинавшийся с японской атаки на Перл-Харбор и окончившийся американской атомной бомбежкой Хиросимы и Нагасаки.

В Республике Корея американскому лидеру подарили золоченую копию средневековой короны. Правда, один мой коллега, знаток Азии, задним числом съязвил, что это было нечто вроде "преподнесения туземному вождю блестящих бус", но мне показалось больше похожим на подобострастное "виляние хвостиком".

В целом в комментариях англоязычных СМИ по итогам поездки Трампа подчеркивалось, что единственным, кто общался с ним на равных, был Си Цзиньпин. Собственно, после встречи с ним Трамп сразу и улетел из Пусана, не дожидаясь официального открытия саммита АТЭС.

Мастер-класс на Смоленке

В России отклики на политические сигналы из Белого дома регулярно звучат на самом высоком уровне, включая президентский. На днях очередной мастер-класс в этом жанре был дан на Смоленской площади. Глава МИД РФ Сергей Лавров обстоятельно пообщался с российскими журналистами, а параллельно письменно ответил на вопросы и итальянской газеты Corriere della Sera, которая, однако… отказалась публиковать этот свой "эксклюзив". Вот тебе, бабушка, и "журналистский фильтр"…

Но для газеты результат оказался, надо полагать, противоположен желаемому, поскольку ответы нашего министра стали перепечатывать другие СМИ в Италии и вне ее. Да и вообще невероятная по профессиональным меркам история привлекла к ним такой интерес, что их, по наблюдению официального представителя МИД Марии Захаровой, "кажется, прочитали буквально все".

Соответственно, пересказывать интервью нет нужды. Но подчеркну важную деталь: официального разъяснения слов Трампа про ядерные испытания США не дали даже там, где, по словам Лаврова, "казалось бы, сам Бог велел" их ожидать, — на состоявшемся 10 ноября заседании Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).

То есть новая "онлайн-дипломатия" не просто дополняет, а чуть ли не вытесняет традиционные каналы и форматы профессионального дипломатического диалога. По которым наши сигналы вроде как не доходят до адресатов, а порой и извращаются через утечки — наподобие упоминавшейся Лавровым публикации в The Financial Times о нашей "неофициальной бумаге" по итогам саммита в Анкоридже (по-английски такие конфиденциальные документы именуются non-paper: нечто вроде "несуществующей" или даже "небумажной" бумаги). Кстати, ведь и внятного ответа из Вашингтона на российскую инициативу по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) ни по каким каналам до сих пор нет.

И еще одно примечание к истории с итальянской газетой. Воланд у Булгакова утверждает, что "рукописи не горят". В эпоху цифровых текстов и искусственного интеллекта (который многие изначально воспринимали как исчадие ада) эти слова приобретают буквальный смысл. Тому есть свежий пример: Госдеп США без объяснения причин удалил из официальных анналов американской внешней политики записи о риске непреднамеренной ядерной войны с СССР из-за учений НАТО Able Archer в 1983 году. Как и в случае с высказываниями Лаврова, это лишь привлекло к изъятому отрывку дополнительное внимание.

"В идеале — тишина"

Знакомый дипломат, которого я попросил прокомментировать "новояз" от Трампа, прежде всего остановился на особенностях его поведения, которые "все давно раскусили". Это прежде всего свойственная бизнесмену склонность "завышать ставки и делать отскок назад", а также "фиксировать прибыль, монетизировать ее".

Кроме того, у всех на виду ожидания "грубой лести", вызывающие встречный "подхалимаж", достигающий "небывалых высот". А также — полная невоздержанность на язык, "пренебрежение к прежде установленным ранжирам, иерархиям" и тому подобному, граничащее с "презрением [вообще] ко всем условностям".

"Мы уже привыкли к практикуемому в Вашингтоне жанру "словесного маятника" или "качелей", — сказал собеседник. — Поэтому стараемся не перебарщивать с собственной реакцией на разного рода экстремальные проявления этого жанра. Но в то же время видим, насколько СМИ, блогеры и политологи падки на любой повод для того, чтобы "создавать истории" вокруг высказываний американского президента". Стилистика "жизни напоказ", свойственная политикам, так называемым инфлюэнсерам и СМИ, на взгляд специалиста, вступает в противоречие с "задачами, которые пытается решать практическая дипломатия".

Это "мешает, откровенно мешает практической работе, — констатировал мой собеседник. — Особенно в ситуации, когда нужна максимальная деликатность, а в идеале — тишина для ухаживания за ростками здравого смысла. Их немного, но они есть. Поэтому здесь нужна осмотрительность".

Дух Анкориджа

Вот вам и ответ на вопрос о том, как правильно воспринимать сигналы из Вашингтона. От себя добавлю многажды сказанное: ориентироваться надо на дела, а не на слова.

А что касается слов, то у меня с давних пор засела в памяти шутливая по форме, но серьезная по существу фраза одного моего американского приятеля: "Не приставайте ко мне со своими фактами, я уже все для себя решил!"

Соответственно, по моему убеждению, надо идти не от фактов к согласию, а наоборот. То есть для начала согласиться, что у каждого свое видение любой ситуации, свой набор фактов, своя правда. Реально это признать и настроиться на то, чтобы слушать и слышать друг друга. По-английски это называется agree to disagree. На самом деле это основа любого мирного сосуществования, а порой и взаимодействия. Хотя при этом каждый волен, разумеется, и отстаивать свою правоту.

Готовность к такому подходу в отношениях с европейскими подстрекателями войны у нас сейчас даже не на нуле, а ниже нуля (кто тому виной — смотри спор с итальянской газетой). Но с Америкой мы изо всех сил стараемся ее сохранять — опираясь прежде всего на личный настрой лидеров обеих стран, проявленный ими в Анкоридже. И пока он окончательно не угас, в наших коммуникациях может быть место чему угодно, но только не унынию и безнадежности.

