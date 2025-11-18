Дмитрий Шугаев: Россия проведет в Дубае переговоры с рядом стран по продаже Су-57

ЦАМТО, 17 ноября. Россия планирует провести в Дубае переговоры с рядом стран по продаже истребителя пятого поколения Су-57.

Об этом в интервью агентству "РИА Новости" заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Переговоры с рядом иностранных государств по вопросу поставки самолетов Су-57 планируется провести также и на полях выставки Dubai Airshow 2025, в ходе которой состоятся демонстрационные полеты этого самолета", – сказал Д.Шугаев.

Примечательно, что президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян в первый день работы авиасалона Dubai Airshow 2025 посетил российскую экспозицию, уделив особое внимание истребителю пятого поколения Су-57Э.

Как отметил Д.Шугаев, многофункциональный истребитель Су-57 относится к высокотехнологичной продукции военного назначения, в создании которой задействовано множество поставщиков. Производство самолета требует строгой координации их действий, а также высокого качества подготовки специалистов разных направлений. На сегодняшний день можно констатировать устойчивый интерес зарубежных государств к этому истребителю.