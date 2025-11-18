Войти
Дмитрий Шугаев: модернизация российского оружия по опыту проведения СВО важна для его экспорта

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 17 ноября. Опыт применения российского оружия в зоне СВО используется для его доработки и повышения боевых возможностей, у него высокий модернизационный потенциал, что важно для экспорта.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев накануне авиакосмического салона в Дубае.

"Опыт эксплуатации вооружения и военной техники в зоне проведения СВО действительно позволяет предприятиям-разработчикам оперативно вносить конструктивные доработки и повышать их боевые возможности. Безусловно, высокий модернизационный потенциал российской техники является важным показателем для инозказчиков", – сказал "РИА Новости" Д.Шугаев.

Он отметил, что экспорт российского вооружения в регион Ближнего Востока носит достаточно стабильный характер. Как и в отношении любого другого региона, он подвержен периодическим подъемам и спадам, обусловленным циклическим характером спроса на такую специфическую продукцию и рядом других факторов. Но за последние более чем 15 лет сотрудничество со странами региона не прекращалось, можно даже сказать, что интерес к российской продукции военного назначения (ПВН) сохраняется на высоком уровне.

"Зарубежные партнеры по доступным материалам внимательно анализируют результаты применения российского вооружения в ходе реальных боевых действий, оценивая надежность, эффективность и высокие тактико-технические характеристики отечественной ПВН", – сказал Д.Шугаев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
