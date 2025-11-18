Войти
FT: Франция и ФРГ могут отказаться от совместного проекта по разработке истребителя FCAS

Макет истребителя FCAS
Макет истребителя FCAS.
Источник изображения: flightglobal.com

ЦАМТО, 17 ноября. Франция и Германия могут отказаться от совместного проекта по разработке истребителя Future Combat Air System (FCAS). Об этом, как передает "РИА Новости", пишет газета Financial Times со ссылкой свои на источники.

Как отмечает издание, неспособность создать в рамках проекта истребитель подорвет планы Евросоюза нарастить сотрудничество в сфере обороны.

"Берлин и Париж пытаются спасти свой Future Combat Air System (FCAS), крупнейшую в Европе программу по созданию вооружений, которая находится на грани краха, потому что Airbus и Dassault Aviation расходятся во мнениях относительно того, как построить планируемый программой истребитель следующего поколения", – говорится в сообщении издания.

Вместо истребителей Берлин и Париж перед встречей на высоком уровне на этой неделе обсуждают сокращение проекта лишь до создания облачной системы, которая позволит связать истребители с радарами, беспилотниками, наземными и морскими системами управления. Отмечается, что проект будут обсуждать министры обороны Франции и Германии в понедельник, а затем и лидеры государств во вторник.

Один из источников заявил, что сосредоточение программы на создании облачной системы также может привести к пересмотру аспектов сделки, например сокращение сроков ее выполнения с 2040 до 2030 года.

Издание подчеркивает, что Франции и ФРГ, а также участвующей в проекте Испании, нужно принять окончательное решение о создании истребителя к концу года, однако многие отмечают, что сейчас уже слишком поздно пытаться урегулировать споры между Airbus и Dassault.

Как напоминает "РИА Новости", совместная программа Future Combat Air System (FCAS) была запущена в 2017 году с целью создания боевого самолета на замену истребителям Rafale, которые использует Франция, и Eurofighter, которые используют Германия и Испания. Проект FCAS сталкивается с постоянными трудностями, связанными с разделением задач между производителями в каждой стране. Агентство Блумберг в июле сообщало, что французская Dassault Aviation хочет взять на себя ведущую роль в проекте. В конце августа канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном принять решение по проекту FCAS до конца года.

  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Испания
Франция
Продукция
EF-2000
Rafale
Компании
Airbus
Dassault
Проекты
БПЛА
Евросоюз
