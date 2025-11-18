Фидан: Трамп отдал указания снять с Турции введенные после покупки ЗРС С-400 санкции

ЦАМТО, 17 ноября. Президент США Дональд Трамп отдал указания начать процедуры по снятию с Турции санкций CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), введенных после покупки Анкарой ЗРС С-400.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 15 ноября глава МИД Турции Хакан Фидан.

Х.Фидан напомнил о встрече президентов Турции и США 25 сентября в Белом доме.

"Трамп на встрече заявил Эрдогану, что санкций CAATSA между странами не должно быть, необходимо их снять. Он отдал указания чиновникам по этой теме", – заявил Х.Фидан в интервью телеканалу AHaber.

По его словам, администрация Трампа кардинальным образом отличается от экс-президента Джо Байдена и намерена решить эту проблему. Министр отметил, что в ближайшее время ожидается урегулирование ситуации с санкциями.

Как напоминает агентство, Трамп заявлял в сентябре, что США могут позволить Анкаре приобрести F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Америки. Посол США в Турции, спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак выразил надежду, что вопрос о поставках истребителей будет решен до конца года.

Контракт Турции с Россией на поставку зенитных систем С-400, заключенный в 2017 году, стал причиной конфликта Анкары с Вашингтоном. США требовали отказаться от российских комплексов в пользу Patriot, но Анкара не согласилась. В ответ Вашингтон исключил Турцию из программы F-35, ввел санкции против руководства оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA, а также аннулировал совместный меморандум по программе F-35.