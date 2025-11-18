Войти
ЦАМТО

Германия выделит 150 млн. евро на закупку оружия для Украины в рамках инициативы PURL

Погрузка вооружений для Украины
Погрузка вооружений для Украины.
Источник изображения: Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

ЦАМТО, 17 ноября. Германия выделит еще не менее 150 млн. евро в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая подразумевает закупку странами Европы оружия в США для Киева.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Этой осенью Германия уже взяла на себя финансирование крупного пакета PURL на сумму 500 млн. евро. Теперь мы договорились в кратчайшие сроки принять участие в инициативе PURL еще с одним пакетом на сумму не менее 150 млн. евро", – заявил Б.Писториус 14 ноября на пресс-конференции министров обороны Германии, Британии, Польши, Италии и Франции в Берлине.

Страны
Германия
Италия
Польша
США
Украина
Франция
