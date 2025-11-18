Reuters: Россия планирует изготовить до 120 тысяч модернизированных бомб

Россия запускает массовое производство планирующих бомб, сообщает Reuters со ссылкой на украинскую разведку. По этим данным, планируется изготовить до 120 тысяч единиц оружия, в том числе с увеличенным радиусом действия. Так Москва хочет вынудить страну пойти на уступки, уверены в Киеве.

Макс Хундер (Max Hunder), Анастасия Маленко

Киев — По словам высокопоставленного представителя украинской разведки, в этом году Россия планирует произвести до 120 тысяч дешевых и разрушительных планирующих бомб, в том числе 500 штук новых, более дальнобойных модификаций, которые смогут поражать населенные пункты дальше от линии фронта.

С началом спецоперации на Украине в 2022 году Россия значительно увеличила производство вооружений, а ее оборонные заводы работают круглосуточно. Подробности о военной продукции засекречены и не разглашаются.

Агентству Reuters не удалось подтвердить предположительную производственную цель на 2025 год, которую раскрыл генерал-майор замглавы военной разведки Украины Вадим Скибицкий.

Он не уточнил, как он получил эту цифру, и не привел более ранних данных, но это в любом случае будет означать значительный рост производства планирующих бомб, которые долетают до целей при помощи крыльев, а иногда и двигателей.

Число в 120 тысяч единиц включает в себя как полностью новые боеприпасы, так и уже имеющиеся бомбы, модернизированные до планирующих.

Скибицкий сказал, что российские войска ежедневно сбрасывают от 200 до 250 планирующих бомб. По данным министерства обороны, в прошлом месяце среднесуточный показатель составлял около 170 штук.

"Сбивать авиабомбы можно, но Россия производит их в огромных масштабах, — сказал Скибицкий. — Это угроза. Угроза, которая потребует от нас адекватной реакции".

Россия наращивает радиус поражения планирующих бомб

Бомбы, чья дальность действия прежде оценивалась в 90 километров, могут поражать оборону Украины, не подвергая риску бомбардировщики, которым нет необходимости подлетать непосредственно к линии фронта.

Они намного дешевле и более многочисленны, чем ракеты, а их заряд в несколько сотен килограммов взрывчатки разрушает здания и пробивает укрепления. Ранее эти бомбы уже обрушивались на прифронтовые города, включая Харьков и Херсон.

По словам Скибицкого, Россия запускает массовое производство новой планирующей бомбы, способной пролетать до 200 километров от точки сброса с истребителя, добавив, что к концу этого года их планируется изготовить до 500.

Украина также считает, что Россия работает над модификациями с радиусом поражения до 400 километров — это позволит Москве наносить удары по еще большему количеству украинских городов, не прибегая к ракетам, сказал он.

В октябре бомбардировки Николаевской, Полтавской и Одесской областей, находящихся минимум в десятках километров от фронта, уже продемонстрировали расширенный радиус действия и потенциал этого оружия.

Министерство обороны России на запрос о комментариях не откликнулось. Россия отрицает, что целенаправленно бьет по мирным жителям, однако тысячи людей были убиты и ранены в результате ее спецоперации (автор не приводит никаких доказательств — их и нет, ведь Россия наносит удары исключительно по военным и околовоенным объектам — прим. ИноСМИ). Москва утверждает, что стремление Киева к союзничеству с Западом представляет для России угрозу и должно быть остановлено.

Усиление атак, чтобы принудить Киев к переговорам

Скибицкий также привел оценки производства российских беспилотников, которые, по его словам, позволили Москве эффективнее воздействовать на энергетическую систему Украины.

По его словам, в 2025 году Россия произведет в общей сложности около 70 тысяч беспилотников большой дальности, в том числе 30 тысяч "Гераней", ставших "рабочей лошадкой" российских атак.

"Они начинали с 30 беспилотников в месяц, теперь 30 штук могут лететь к одной-единственной цели", — сказал он, предвидя, что атаки на газовую и энергетическую инфраструктуру продолжатся и зимой.

"Они определенно хотят нас сломить. Это дестабилизирует внутреннюю ситуацию", — сказал Скибицкий. Он назвал это одним из инструментов давления на Украину, чтобы вынудить ее стать уступчивее на возможных мирных переговорах.

Он также сказал, что если российские войска захватят осажденный Покровск (Красноармейск), где в настоящее время развернулись уличные бои, они наверняка продолжат продвигаться к границам ДНР — своей давней цели.

"Очевидно, что это их следующее направление", — заявил он.

КНДР создает собственные беспилотники

Поставка миллионов артиллерийских снарядов из КНДР помогла России поддерживать высокую скорострельность на поле боя в 2024 году, но, по словам Скибицкого, в этом году их количество сократилось более чем вдвое, поскольку запасы Пхеньяна иссякли.

По его словам, КНДР поставила России в общей сложности 6,5 миллиона артиллерийских снарядов с 2023 года, воспользовавшись возможностью наладить тесные связи с Кремлем с началом спецоперации на Украине (ранее Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с Россией — прим. ИноСМИ).

Скибицкий заявил, что в сентябре не было зафиксировано ни одной партии снарядов из КНДР, однако поставки возобновились в октябре. Он подчеркнул, что около половины поставленных Пхеньяном снарядов оказались настолько старыми, что их пришлось отправлять на заводы в России для доработки.

Скибицкий добавил, что КНДР запустила на своей территории массовое производство небольших дронов малой дальности с видом от первого лица (FPV), а также более крупных беспилотников средней дальности, хотя и не уточнил масштабы.

"Они учатся, они изучают опыт этого конфликта и расширяют производство на собственной территории", — сказал он.

В прошлом году тысячи северокорейских военнослужащих сражались бок о бок с российскими войсками в Курской области после вторжения Украины. Со стороны Киева это была попытка облегчить давление на ВСУ в других местах и заполучить рычаги влияния на мирных переговорах.

КНДР признала свое участие в украинском конфликте, утверждая, что ее роль помогает сберечь мир во всем мире на фоне агрессии со стороны Запада, но никаких подробностей не предоставила и на просьбы прокомментировать свое участие не откликнулась.