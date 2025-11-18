Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)

MWM: Россия провела первое боевое испытание крылатой ракеты "Циркон" на Украине

Кремль ударил по Сумской области, впервые применив гиперзвуковую ракету "Циркон" в боевых условиях, пишет MWM. Она способна поражать цели на море и на суше, а также гарантированно преодолевать самые современные системы ПВО и ПРО. Новое оружие открывает российскому флоту иной уровень боевых возможностей.

ВМФ России провел испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" по цели в Сумской области, сообщают украинские источники. Как сообщили ВСУ, ракета была запущена из района мыса Чауда в Крыму "для поражения объектов ключевой инфраструктуры", что указывает на первый испытательный пуск с наземной пусковой установки, а не с военного корабля. О первом боевом испытании ракеты "Циркон" было объявлено в феврале 2024 года, и президент России Владимир Путин заметил: "Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования „Циркон“, о котором в Послании 2018 года даже и речи не шло, но и эта система уже в строю".

Он добавил, что ракета способна развивать скорость в 9 Махов и имеет дальность полета более 1000 километров, значительно превосходя возможности всех известных типов ракет за исключением китайских.

Хотя "Циркон" разрабатывался в первую очередь как противокорабельная ракета, также способная поражать наземные цели, возможности испытаний против кораблей ограничиваются отсутствие у ВСУ надводных кораблей даже класса фрегат. В настоящее время ракеты этого типа используются на ряде российских военных кораблей, а первая атомная ударная подводная лодка класса "Ясень-М", оснащенная этими ракетами, была спущена на воду в марте. Первый пробный пуск "Циркона" с подлодки класса "Ясень" был осуществлен в октябре 2021 года. Высокая дальность полета и скорость ракеты значительно осложняют ее перехват. Первый надводный корабль с ракетами этого типа, фрегат "Адмирал Горшков", заступил на боевое дежурство в январе 2023 года. Поскольку после распада СССР в 1991 году в составе ВМФ России не было заложено ни одного нового эсминца или крейсера, внедрение "Циркона" играет решающую роль в поддержании жизнеспособности стареющего океанского флота страны.

Резюмируя ценность ракеты для усиления ВМФ России, тогдашний министр обороны Сергей Шойгу заявил: "Корабль, вооруженный „Цирконами“, способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет „Циркон“ является возможность гарантированно преодолевать любые современные перспективные системы ПВО-ПРО". Наряду с надводными кораблями и подводными лодками в настоящее время разрабатывается мобильная пусковая система наземного базирования для этих ракет. Учитывая нынешнюю напряженность в отношениях между Россией и членами НАТО, ожидается, что ввод системы в эксплуатацию станет приоритетом.

По неподтвержденным данным, в настоящее время также разрабатывается вариант ракеты воздушного базирования для оснащения ударных истребителей МиГ-31И, при этом широко обсуждается возможность разработки миниатюрного варианта для нового истребителя-невидимки Су-57.