Войти
ИноСМИ

Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)

860
0
0
Фрегат Адмирал Горшков успешно произвёл выстрел гиперзвуковой ракетой Циркон
Фрегат Адмирал Горшков успешно произвёл выстрел гиперзвуковой ракетой Циркон.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

MWM: Россия провела первое боевое испытание крылатой ракеты "Циркон" на Украине

Кремль ударил по Сумской области, впервые применив гиперзвуковую ракету "Циркон" в боевых условиях, пишет MWM. Она способна поражать цели на море и на суше, а также гарантированно преодолевать самые современные системы ПВО и ПРО. Новое оружие открывает российскому флоту иной уровень боевых возможностей.

ВМФ России провел испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" по цели в Сумской области, сообщают украинские источники. Как сообщили ВСУ, ракета была запущена из района мыса Чауда в Крыму "для поражения объектов ключевой инфраструктуры", что указывает на первый испытательный пуск с наземной пусковой установки, а не с военного корабля. О первом боевом испытании ракеты "Циркон" было объявлено в феврале 2024 года, и президент России Владимир Путин заметил: "Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования „Циркон“, о котором в Послании 2018 года даже и речи не шло, но и эта система уже в строю".

Он добавил, что ракета способна развивать скорость в 9 Махов и имеет дальность полета более 1000 километров, значительно превосходя возможности всех известных типов ракет за исключением китайских.

Хотя "Циркон" разрабатывался в первую очередь как противокорабельная ракета, также способная поражать наземные цели, возможности испытаний против кораблей ограничиваются отсутствие у ВСУ надводных кораблей даже класса фрегат. В настоящее время ракеты этого типа используются на ряде российских военных кораблей, а первая атомная ударная подводная лодка класса "Ясень-М", оснащенная этими ракетами, была спущена на воду в марте. Первый пробный пуск "Циркона" с подлодки класса "Ясень" был осуществлен в октябре 2021 года. Высокая дальность полета и скорость ракеты значительно осложняют ее перехват. Первый надводный корабль с ракетами этого типа, фрегат "Адмирал Горшков", заступил на боевое дежурство в январе 2023 года. Поскольку после распада СССР в 1991 году в составе ВМФ России не было заложено ни одного нового эсминца или крейсера, внедрение "Циркона" играет решающую роль в поддержании жизнеспособности стареющего океанского флота страны.

Резюмируя ценность ракеты для усиления ВМФ России, тогдашний министр обороны Сергей Шойгу заявил: "Корабль, вооруженный „Цирконами“, способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет „Циркон“ является возможность гарантированно преодолевать любые современные перспективные системы ПВО-ПРО". Наряду с надводными кораблями и подводными лодками в настоящее время разрабатывается мобильная пусковая система наземного базирования для этих ракет. Учитывая нынешнюю напряженность в отношениях между Россией и членами НАТО, ожидается, что ввод системы в эксплуатацию станет приоритетом.

По неподтвержденным данным, в настоящее время также разрабатывается вариант ракеты воздушного базирования для оснащения ударных истребителей МиГ-31И, при этом широко обсуждается возможность разработки миниатюрного варианта для нового истребителя-невидимки Су-57.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Адмирал Горшков
МиГ-31
ПАК ФА
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
22350
NATO
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 19:00
  • 0
Стоимость эффекта: Формула, которая ломает военную машину Запада
  • 18.11 18:47
  • 2
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 18.11 18:03
  • 1
Автономность боеприпасов "Ланцет-Э" увеличили в два раза
  • 18.11 17:57
  • 11518
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.11 10:56
  • 0
Торг лояльностью: перипетии вокруг ЛУКОЙЛа
  • 18.11 07:45
  • 0
Комментарий к "Украина была нашим оплотом против Путина; теперь она становится для него трамплином"
  • 18.11 06:00
  • 0
Ответы на "Уроки Украины: российский доклад указывает на технологическое отставание европейских армий"
  • 18.11 03:02
  • 0
Ответ на "Когда танки снова станут хозяевами поля боя"
  • 18.11 00:52
  • 2
Как воевать в "аду": украинские ветераны говорят, что НАТО не готова к войне с Россией (The Independent, Великобритания)
  • 17.11 06:01
  • 3
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 17.11 00:45
  • 2763
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 12:29
  • 15
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 16.11 05:52
  • 0
Еще одна "скользкая" тема - о роли Православия в России ( с точки зрения атеиста)
  • 15.11 20:37
  • 78
МС-21 готовится к первому полету
  • 15.11 18:47
  • 115
Обзор программы создания Ил-114-300