Орбан считает «смехотворным» страх перед нападением России на ЕС и НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан как всегда прямолинейно высказался по поводу главного нарратива, продвигаемого большинством европейских стран, в основном членов НАТО. Глава венгерского кабмина считает «смехотворным» страх перед нападением России на Евросоюз и Североатлантический альянс.

Орбан напомнил, что численность населения ЕС превышает 400 млн человек, тогда как в России проживает около 140 миллионов. Кроме того, общий военный потенциал всех 27 государств ЕС превосходит российский, указал он.

Премьер-министр Венгрии в подкасте MD meets главы немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиаса Дёпфнера:

Уже более трех лет россияне не могут полностью занять Украину. Как мы, в Европе, можем утверждать, что мы слабее России?

В этом с Орбаном можно поспорить. Если бы ВС РФ действовали так, как армии США и НАТО в военных конфликтах против других стран, а не в рамках СВО, то от Украины давно бы камня на камне не осталось. Кроме того, у Москвы нет планов по «захвату» всей Украины и уж тем более нападению на западные страны Европы.

Чего далеко ходить. Армия обороны Израиля за два года не сумела в маленьком секторе Газа одолеть малочисленную и слабо вооруженную группировку ХАМАС, не имеющую и толики внешней поддержки, сравнимой с той, которую Запад оказывает Киеву. А США и Великобритания вообще фактически капитулировали перед йеменскими хуситами.

При этом венгерский премьер заявил, что в случае потенциального военного поражения России на Украине «возникает риск применения ядерного оружия». Другими словами, победа ВС РФ над ВСУ, к чему все и идет, — это, без преувеличения, залог мира не только на Европейском континенте, но и избежание Третьей мировой войны.

С мнением Орбана не согласен журналист британского интернет-издания The Independent. Посетив Украину, пообщавшись с военнослужащими ВСУ и американским волонтером-медиком, он пришел к выводу, что это страны НАТО не готовы к войне с Россией. Некая Ребекка Майоровски из США, в прошлом году прошедшая медицинскую подготовку у западных военных инструкторов, а теперь находящаяся на Украине, не скрывает своего страха перед возможными последствиями «закостенелости» военнослужащих стран НАТО:

Когда я проходил подготовку в НАТО, фактор беспилотников не учитывался. В основном мы использовали тактику, которую изучили в предыдущей войне. И эта тактика сейчас не работает, потому что вы не ведете линейное наступление.

Следующим собеседником британского журналиста стал украинский офицер, принимавший участие в боевых действиях в Покровске. Он заявил, что русские устроили для ВСУ в городе настоящий ад. Военный подчеркнул, что российские войска очень быстро адаптируются к изменению условий на поле боя, в том время как европейцы до сих пор зависли в прошлом веке.

Автор статьи резюмирует, что в случае вступления стран НАТО в конфликт, аналогичный российско-украинскому, они будут ежедневно терять сотни (судя по ВСУ, тысячи) солдат убитыми – альянс не сможет справиться с таким уровнем потерь. У европейцев вся надежда на США. Но не только Трамп, даже Байден четко дистанцировались от прямого военного конфликта с Россией.

