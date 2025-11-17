Войти
Военное обозрение

США сняли оружейное эмбарго с Камбоджи, требуя прекратить военные контакты с КНР

395
0
0

Источник изображения: topwar.ru

США сняли оружейное эмбарго с Камбоджи. Запрет на поставки американского оружия в эту страну Юго-Восточной Азии был введён в 2021 году, во время президентства Джо Байдена. В качестве причин при введении эмбарго администрация Байдена использовала привычный штамп о «нарушении прав человека», присовокупив к нему «военное сближение Пномпеня в Пекином». Сближение это на 2021 год состояло в финансировании Китаем расширения военно-морской базы Реам в Камбодже.

Теперь же Вашингтон решает, что эмбарго было недальновидным и лишь углубило сотрудничество Китая и Камбоджи в военной сфере. В связи с этим Госдеп США официально снял все ограничения на продажу оружия Пномпеню. И новшество уже вступило в силу.

В администрации Трампа заявили, что намерены «оторвать Камбоджу от Китая», хотя независимые эксперты полагают, что это уже невыполнимо. Как говорят у нас в России, «поезд ушёл».

Во время саммите АСЕАН в Малайзии Дональд Трамп встречался с камбоджийским премьером Хун Манетом. И тогда же заявил главе правительства Камбоджи, что ограничения намерен снять, добавив, что после этого «Пномпень должен свернуть военные и военно-техническое контакты с Китаем». Что Трампу ответил премьер Камбоджи, не сообщается. Но велика вероятность того, что сотрудничество с Китаем сворачиваться не будет, даже ввиду непостоянства США, которые легко свои санкции могут вернуть обратно, причём в любой момент.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Камбоджа
Китай
Малайзия
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 11:13
  • 1
Как воевать в "аду": украинские ветераны говорят, что НАТО не готова к войне с Россией (The Independent, Великобритания)
  • 17.11 10:00
  • 11502
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.11 06:01
  • 3
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 17.11 00:45
  • 2763
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 12:29
  • 15
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 16.11 05:52
  • 0
Еще одна "скользкая" тема - о роли Православия в России ( с точки зрения атеиста)
  • 15.11 20:37
  • 78
МС-21 готовится к первому полету
  • 15.11 18:47
  • 115
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 15.11 16:47
  • 3
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 15.11 02:41
  • 6
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 15.11 00:48
  • 0
И еще об Украине и евреях.
  • 14.11 14:33
  • 2
Минпромторг готовит крупные скидки на оборудование для производства чипов
  • 14.11 01:07
  • 1
Названо число построенных по инвестквотам рыбопромысловых судов
  • 14.11 00:57
  • 2
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 14.11 00:48
  • 3
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей