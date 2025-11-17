США сняли оружейное эмбарго с Камбоджи, требуя прекратить военные контакты с КНР

Источник изображения: topwar.ru

США сняли оружейное эмбарго с Камбоджи. Запрет на поставки американского оружия в эту страну Юго-Восточной Азии был введён в 2021 году, во время президентства Джо Байдена. В качестве причин при введении эмбарго администрация Байдена использовала привычный штамп о «нарушении прав человека», присовокупив к нему «военное сближение Пномпеня в Пекином». Сближение это на 2021 год состояло в финансировании Китаем расширения военно-морской базы Реам в Камбодже.

Теперь же Вашингтон решает, что эмбарго было недальновидным и лишь углубило сотрудничество Китая и Камбоджи в военной сфере. В связи с этим Госдеп США официально снял все ограничения на продажу оружия Пномпеню. И новшество уже вступило в силу.

В администрации Трампа заявили, что намерены «оторвать Камбоджу от Китая», хотя независимые эксперты полагают, что это уже невыполнимо. Как говорят у нас в России, «поезд ушёл».

Во время саммите АСЕАН в Малайзии Дональд Трамп встречался с камбоджийским премьером Хун Манетом. И тогда же заявил главе правительства Камбоджи, что ограничения намерен снять, добавив, что после этого «Пномпень должен свернуть военные и военно-техническое контакты с Китаем». Что Трампу ответил премьер Камбоджи, не сообщается. Но велика вероятность того, что сотрудничество с Китаем сворачиваться не будет, даже ввиду непостоянства США, которые легко свои санкции могут вернуть обратно, причём в любой момент.