Independent: Европа не выстоит в открытом конфликте с Россией

Европа не готова к полномасштабному конфликту с Россией, пишет Independent. Автор анализирует ход СВО и приходит к неутешительному выводу: НАТОвская тактика ведения боя неэффективна против современной высокотехнологичной армии. В открытом столкновении европейцы долго не выдержат.

Сэм Кайли (Sam Kiley)

Фронтовые медики и солдаты под Краматорском на востоке Украины рассказали редактору рубрики "В мире" Сэму Кайли о том, что НАТО не только не готова к столкновению с Россией, но и готовится к ушедшей эпохе.

Украинская разведка предупреждает, что российский беспилотник "Ланцет" рыщет в небе над Краматорском, периодически зависая, словно цапля над гладью пруда с рыбой, готовясь нанести удар.

На экране ноутбука со множеством открытых окон запечатлен хаос и повседневный ужас: медики бегут по изуродованному лесу, российские солдаты маячат на мушке у украинских военных, взрываются какие-то бункеры.

Это будущее войны, и Запад не готов к тому, чем чреват открытый конфликт с Россией: массовыми жертвами и полным преображением военных действий. Это выходит далеко за рамки того, к чему готовятся армии НАТО.

Мы видели запись с ноутбука Ребекки Мациоровски, волонтера-парамедика из США, которая руководит медицинскими операциями, эвакуацией и обучает целый батальон на восточном фронте в составе 3-й бригады ВСУ. В обычной войне она была бы майором. А в этом конфликте? Она понятия не имеет, какое у нее звание, и это ей совершенно безразлично.

Но ее откровения с передовой — человека, который может похвастаться тем, что собственноручно сбил российский беспилотник, атаковавший ее пациентов, — откровенно пугают.

"У вас же были встречи с тренировочными группами НАТО. Вы общаетесь с представителями альянса, бываете в Европе. Как вы думаете, они готовы к следующей войне с Россией?" — интересуется корреспондент The Independent.

"Нет. Нет, и, честно говоря, я немного напугана, — отвечает она. — Особенно после более чем 40 месяцев военных действий здесь".

Она развивает свою мысль: "Если завести этот разговор с военными чиновниками НАТО, они бросятся вас уверять, что все под контролем, что они прекрасно оснащены и достаточно подготовлены. Но я не думаю, что к такому конфликту в принципе можно подготовиться. Это вообще немыслимо".

"И что меня беспокоит, так это то, что Европа предлагает украинцам обучение, но я думаю, ей самой было бы полезно получить некоторую информацию и поучиться у украинцев".

Мациоровски прошла подготовку в вооруженных силах НАТО в прошлом году и говорит, что всё, чему ее учили, имело отношение к Афганистану и Ираку, но не к Украине.

"Когда я проходила подготовку в НАТО, фактор беспилотников на самом деле даже не учитывался. Во многом это была тактика предыдущей войны. И сегодня она неприменима, потому что никто не ведет линейных атак", — пояснила она.

"С появлением беспилотников все изменилось. И не похоже, чтобы они это учли — по крайней мере, в ходе этого курса", — говорит она из секретного штаба медицинской эвакуации.

Ее команды теперь эвакуируют раненых солдат на квадроциклах, потому что бронированные машины скорой помощи стали смертельными ловушками, а квадроциклы могут мчаться по лесополосе и между блиндажами, уворачиваясь от беспилотников.

Но и ее команда несет тяжелые потери. За последнюю неделю в ходе спасательной операции к востоку от Славянска погиб один из лучших медиков с позывным "Викинг". За несколько недель до этого еще одного водителя убило беспилотником.

"Не думаю, что другие европейцы такое выдержат", — говорит она.

Лидеры НАТО и представители разведки согласны, что Европа, в частности, уже ведет гибридную войну с Россией. Под этим подразумевается пропаганда, направленная на подрыв демократии, кибератаки, саботаж и убийства. В последнее время к этому прибавилось прощупывание воздушного пространства альянса в Польше и Эстонии и постоянные вызовы на море.

До открытой войны дело может и не дойти. С другой стороны, она может оказаться неизбежной. Владимир Путин ясно дал понять, что хочет вернуть страны Прибалтики под власть России и точит зуб на всю Восточную Европу — на страны, когда-то бывшие под пятой Москвы (подобные намерения не являются целями внешней политики России и представляют собой вымысел автора — Прим. ИноСМИ).

Украинцы и грузины знают по собственному опыту, что, заговорив об этом, он обычно вторгается.

Если война все же разразится, у России будет опыт современных боевых действий, которым может похвастаться разве что Украина. Офицер из Покровска, где, по словам Украины, Россия сосредоточила 150 тысяч человек для прорыва позиций ВСУ, сравнил боевые действия с "адом". В этом пекле и вырабатывается новый подход.

"Мы меняем саму структуру конфликта на ходу", — говорит командир подразделения беспилотников 59-й бригады "Волки да Винчи" Александр Ябченко.

"Но есть и плохие новости для Украины и Европы. Россия адаптируется точно так же, как и мы. Это колоссальная угроза, которую в Европе крайне недооценивают", — добавил он.

Представитель операции Interflex под началом Великобритании заявил, что 61 тысяча украинских солдат прошли подготовку, чтобы "занять максимально выгодную позицию при сопротивлении продолжающимся российским атакам". Он сказал, что украинские военные эксперты и операторы беспилотных летательных аппаратов выступали в качестве консультантов перед отправкой солдат на фронт, и что 91 % украинцев, прошедших базовую подготовку НАТО, "чувствуют себя увереннее насчет выживаемости на передовой".

Однако Джек Уотлинг из Королевского объединенного института оборонных исследований предупредил в недавнем исследовании, что НАТО необходимо осознать, что война изменилась.

Появление небольших смертоносных беспилотников с видом от первого лица (FPV), нередко оптоволоконных, позволило с высокой точностью определять местоположение противника далеко за линией фронта, и это изменило ход конфликта.

Доктрина НАТО ставит во главе угла так называемые "общевойсковые маневры". Это означает сосредоточение авиации, бронетехники, пехоты и артиллерии, чтобы застать противника врасплох и раздавить его. Это больше не работает.

Доктор Уотлинг объясняет, что "повсеместное распространение сетей и датчиков перечеркнуло эффект внезапности". Современные методы наблюдения сделали поле боя фактически прозрачным и свели на нет эффект неожиданной атаки. Кроме того, "повсеместное распространение высокоточного оружия" делает уязвимыми сосредоточения сил. Бронетехника, инженерное оборудование, средства радиоэлектронной борьбы — все это можно легко обнаружить и уничтожить на больших расстояниях.

Это означает, что нынешняя линия фронта широкая, глубокая и изрезанная — и на ней почти нет пехоты.

Метод НАТО заключается в отражении массированных атак противника сопоставимой силы — России. Но российская тактика перестала концентрироваться на массовости и больше не пытается взять числом личного состава и вооружений, как три года назад.

Теперь украинские войска подвергаются атакам с помощью планирующих бомб дальнего действия. Российские беспилотники выслеживают киевские группы БПЛА в их укрытиях и выдавливают с передовых позиций. И, прежде всего, линии материально-технического снабжения подвергаются ударам с ужасающей точностью.

В результате небольшие группы из двух-четырех российских солдат тайно просачиваются сквозь линию фронта и пытаются занять и удержать бункеры и блиндажи, несмотря на реющие над головой украинские беспилотники. Солдаты "прячутся" от тепловизоров, обматываясь одеялами, и иногда подвешивают их на шестах, чтобы попасть в укрытия, где могут находиться неделями или даже месяцами.

Украинские военнослужащие делают то же самое. И теперь, когда их линии связи перерезаны, им приходится полностью полагаться на поставки продовольствия, боеприпасов и медикаментов с беспилотников — будь то воздушных или сухопутных.

В Афганистане 99,2 % раненых британской армии, эвакуированных в главный госпиталь Кэмп-Бастион, выжили — в основном потому, что их доставили туда с линии фронта в течение "золотого часа" после ранения.

В будущей войне с Россией на эвакуацию тяжело раненных солдат НАТО могут уйти дни или даже недели. И число раненых в результате одной атаки или взрыва беспилотника наверняка будет высоким.

"Количество ранений ужасающее, — объясняет Мациоровски. — И их становится все больше, потому что радиус поражения беспилотника, сбрасывающего гранаты или СВУ, огромен".

"Таким образом, можно вывести из строя целую группу, ранив всех одним ударом. Бой на близкой дистанции стал большой редкостью", — добавила она.

"Сейчас мы задумались об оказании долгосрочной помощи в полевых условиях. Когда эвакуация невозможна, медицинские консультации даются по радио. Кроме того, идет работа над тем, чтобы каждый солдат получил медицинскую подготовку, потому что медиков у нас не хватает, и нет никакой гарантии, что они смогут добраться до места назначения вовремя, чтобы оказать первую помощь", — рассуждает Мациоровски.

"Поэтому каждый солдат должен быть высококвалифицированным медиком... чтобы, если что, помочь себе и окружающим бойцам", — подытожила она.

Лишь малая часть регулярных вооруженных сил НАТО обучена оказанию долгосрочной помощи с помощью антибиотиков и внутривенных капельниц. Но, прежде всего, они не готовы к перспективе крупных потерь, с которыми силы НАТО неизбежно столкнутся в конфликте с Россией.

"Мы даже не можем осознать их масштаб", — сетует бывший офицер британской армии Эд Арнольд, ныне сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований.

Гангрена стала обычным делом среди раненых украинских солдат, потому что их слишком долго не эвакуируют с передовой. Крупнейший в Великобритании мобильный полевой госпиталь рассчитан всего на 80 коек общего назначения и 10 — для реанимации.

В конфликте вроде украинского Великобритания и НАТО могут рассчитывать на сотни раненых каждый день — и попросту не справятся с этим потоком.

"Сегодня это украинцы должны обучать британских офицеров в Королевской военной академии в Сандхёрсте", — добавил Арнольд.

"Там должен быть украинский взвод, который будет регулярно проводить ротацию и предоставлять нам реальную информацию о происходящем", — заключил он.