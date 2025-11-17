Ядерный бомбардировщик B-52H США в небе над Финляндией приблизился к российскому Заполярью (Military Watch Magazine, США)

MWM: США перебросили стратегический бомбардировщик B-52H к российскому Заполярью

Для сдерживания России США перебросили к Заполярью стратегический бомбардировщик B-52H, пишет MWM. Эта машина преклонного возраста еще играет какую-то роль в американских ВВС только потому, что с другими бомбардировщиками дела обстоят еще хуже. Возможности самолета неуклонно устаревают и, вероятно, вскоре его выведут из эксплуатации.

ВВС США перебросили стратегический бомбардировщик B-52H с авиабазы Морон в Испании для операций близ российского Заполярья. Самолет сопровождали истребители F-18 ВВС Финляндии, а поддержку оказывали финские диспетчеры совместных ударных операций. Полет осуществлялся в рамках операции бомбардировочной оперативной группы “Европа 26-1” и был отмечен НАТО, ВВС США и ВВС Финляндии как сигнал сдерживания и напоминание о том, что северные рубежи Финляндии отныне под защитой ядерных сил НАТО.

4 апреля 2023 года Хельсинки вступил в НАТО, став его 31-м членом. Вхождение Финляндии в североатлантический альянс стало одним из самых значительных событий, повлиявших на расстановку сил в Европе со времен окончания холодной войны, благодаря ее стратегическому расположению и 1 340-километровой границе с Россией, удвоившей протяженность восточного фланга НАТО.

В настоящее время ВВС США поддерживают пять эскадрилий B-52H, имея в общей сложности 11 бомбардировочных эскадрилий. Несмотря на свой преклонный возраст, самолет высоко ценится как за относительно низкие требования к техническому обслуживанию, так и за совместимость с широким спектром современных типов ракет большой дальности. Задержки с разработкой бомбардировщика следующего поколения B-21, повальные проблемы с относительно скромным парком бомбардировщиков-невидимок B-2 и сокращение парка проблемных бомбардировщиков B-1B — всё это вернуло B-52 ключевую роль в американских бомбардировочных силах. В конце 2010-х годов внедрение дополнительных точек подвески увеличило внешнюю полезную нагрузку B-52 с четырех тонн до 18, позволив одному самолету нести до 20 крылатых ракет AGM-86. AGM-86 обладает пониженной радиолокационной заметностью, что осложняет перехват, и может использоваться для доставки обычных, заглубляющихся и осколочных боеголовок весом более 2 500 килограммов.

Однако парк В-52 страдает от значительных недостатков. Проверка В-52, проведенная в конце 2023 года из-за сокращения источников производства и нехватки материалов, выявила, что основной проблемой остается неспособность промышленности своевременно поставлять новые запчасти. В результате ВВС приходится идти на дальнейшее сокращение парка в поисках запасных частей, что пагубным образом сказывается на доступности.

В ходе проверки также было установлено, что ряд фирм прекращает производство запчастей для B-52, что ставит под угрозу планы продления эксплуатации самолета еще на 36 лет. Возможности самолета неуклонно устаревают, однако планы насущно необходимой модернизации до стандарта B-52J пострадали из-за многомиллиардного перерасхода средств и усугубляющихся задержек. Всё это подпитывает слухи о том, что ВВС США значительно сократят действующую программу или даже вовсе выведут самолет из эксплуатации.