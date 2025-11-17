Названа главная опасность для Запада — разведка НАТО схватилась за голову (Die Welt, Германия)

Die Welt: модернизация российских ядерных сил — главное предупреждение Западу

На Западе много твердят об угрозе российских беспилотников, пишет Die Welt. Однако главная опасность заключается вовсе не в них, утверждает разведка НАТО. Проводимая Москвой модернизация ядерных сил ставит альянс перед серьезным вызовом, предупреждают эксперты.

Ларс Петерсен (Lars Petersen)

В Германии много говорят о значении беспилотников. Однако в конфиденциальном документе НАТО специалисты предупреждают о совершенно иных угрозах для Запада: у Владимира Путина, как утверждается, появилось сразу несколько новых видов вооружений. Среди них — подводные аппараты, крылатые ракеты и баллистические ракеты средней дальности.

В немецкой политике безопасности уже несколько месяцев основное внимание приковано к беспилотникам. Их влияние на военные действия ежедневно демонстрируется на Украине. Этот конфликт многие считают образцом гипотетического будущего противостояния между Западом и Россией.

Немецкие военные, впрочем, всё настойчивее предостерегают от переоценки возможностей БПЛА. Да, беспилотники важны на поле боя благодаря сравнительно низкой себестоимости, массовой доступности и увеличивающейся дальности полета. Но в стратегическом плане их роль вторична. Как следует из документа НАТО с грифом "секретно", главная опасность для Запада кроется совсем в другом — в модернизации российских ядерных сил, которую продвигает Путин.

Хватило нескольких секунд: российский истребитель шокировал всех в Дубае

"Буревестник" может обмануть системы НАТО

Документ подготовлен разведывательным подразделением альянса. Эксперты анализируют обновленный арсенал так называемых Стратегических ядерных сил России. В частности, речь идет о ядерной крылатой ракете "Буревестник" с кодовым обозначением по классификации НАТО SSC-X-9 Skyfall. Разработка началась более 10 лет назад; по данным западных спецслужб, испытания 2018 и 2019 годов дали скромные результаты. Однако три недели назад президент России Владимир Путин в своем выступлении заявил, что разработка завершена: на испытании "Буревестник" якобы преодолел 14 тысяч километров.

Согласно документу НАТО, скорость этой ракеты превышает 900 км/ч. Она чрезвычайно маневренна, обладает большой дальностью и может стартовать с мобильных платформ. Теоретически она способна идти долгими обходными маршрутами, например через Северный полюс, обходя натовскую ПВО. Эксперты предупреждают, что через два-три года ракета может быть готова к применению. По оценке альянса, "существующие вызовы усиливаются крайней дальностью и маневренностью" этой крылатой ракеты. Иными словами, у НАТО появится серьезная проблема.

"Ставит НАТО перед серьезными вызовами"

Эксперты альянса рассматривают и новую мобильную ракету средней дальности России — SS-X-28 "Орешник". По данным документа, ее впервые в испытательном порядке применили на Украине год назад, технических подробностей немного. Что тревожит западных специалистов, так это дальность удара до 5500 километров и возможность оснащения различными боевыми частями, включая ядерные. В документе говорится: "Способность поражать цели по всей Европе и мобильность пусковой установки обеспечивают высокую живучесть комплекса. Неопределенность с типом боевой части ставит НАТО перед новыми задачами в сфере обороны".

Еще одна проблема для альянса, по данным документа, — подводные аппараты типа "Посейдон", которые, как ожидается, будут готовы к 2030 году. Им приписывается чрезвычайная дальность. Вероятно, их создавали, "чтобы уничтожать военно-морские базы, порты и прибрежные города в Тихом океане, на восточном побережье США, в Великобритании и Франции". Эти аппараты, отмечается в документе, "трудно обнаружить и поразить на больших глубинах". Особо тревожное предупреждение: у НАТО "дефицит противолодочных торпед с необходимыми скоростью и дальностью", чтобы противодействовать "Посейдону".

Из документа следует, что у НАТО прежде всего есть пробелы в сегменте оружия среднего и дальнего радиуса действия, особенно в части ядерных средств. И хотя по сравнению с беспилотниками такие системы, несомненно, обладают гораздо более высокой сдерживающей силой в отношениях России и Запада, тема ядерной обороны и тем более сдерживания на территории Германии занимает в политических дебатах заметно меньше места, чем беспилотники. Не слишком утешает и оценка заявлений Кремля разведывательным подразделением НАТО: "Заявления о готовности к применению еще не означают, что оружие действительно пригодно к боевому использованию и надежно".

Ларс Петерсен — руководитель странового направления в расследовательской команде WELT, Business Insider Deutschland и Politico Deutschland. Он много лет занимается изучением закулисной борьбы за власть и расследованием скандалов в экономике и политике.