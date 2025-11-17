Сладков: важно не только нарастить число дронов, но и скорректировать их работу

Источник изображения: topwar.ru

Наша страна по своим характеристикам напоминает большегрузный автомобиль КамАЗ. Чем больше в него грузят, тем лучше он едет.

Такое мнение высказал в своем Telegram-канале военкор ВГТРК Александр Сладков.

Он написал:

Я бы не стал утверждать, что нам легко.

Его пост посвящен проблемам внедрения в российских подразделениях беспилотных систем. По мнению журналиста, подход к данному вопросу должен быть таким же, как и по отношению к любым другим видам вооружений.

А принципы такого подхода озвучивал министр обороны РФ Андрей Белоусов чуть ли не с первых дней после своего вступления в должность. Он отметил, что следует не просто наращивать технические возможности по всем направлениям, но и синхронизировать их работу между собой.

Если этот принцип перефразировать в отношении беспилотных систем, то он будет выглядеть примерно так: важно не только нарастить общее число дронов, но и скорректировать их работу, встроить их в общую систему управления войсками.

Сладков привел в пример ситуацию, которую лично наблюдал на одном из участков фронта. Там в небе одновременно находится большое число беспилотников. При этом их операторы, командиры подразделений и расчетов отлично договариваются между собой и эффективно взаимодействуют.

