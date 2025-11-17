ОДК представит на выставке Dubai Airshow 2025 передовые авиадвигатели для вертолетов, самолетов и БЛА

ЦАМТО, 14 ноября. Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех представит на Dubai Airshow 2025 передовые авиадвигатели для вертолетов, самолетов и БЛА.

Впервые будут представлены новейшая силовая установка ВК-650В для легких вертолетов, двигатель пятого поколения 177С для оперативно-тактической авиации, новый СМ-100 для учебно-тренировочных самолетов и малоразмерные силовые агрегаты для беспилотников различного типа.

Эти разработки применяются на российских платформах и могут быть адаптированы под перспективные иностранные аналоги.

Впервые на Ближнем Востоке ОДК продемонстрирует двигатель пятого поколения 177С для самолетов оперативно-тактической авиации. Он отличается от силовой установки предыдущего поколения увеличенной тягой и ресурсом, а также сниженным на всех режимах работы расходом топлива.

Авиационный двигатель ВК-650В – полностью российская силовая установка для вертолетов легкого класса, созданная с применением современных технологий и передовых материалов. Двигатель обладает высокими удельными характеристиками – низким расходом топлива и высоким ресурсом основных деталей, что позволяет эксплуатировать его длительное время без проведения ремонта. Разработка оснащена современной цифровой системой автоматического регулирования, имеет мощность на взлетном режиме 650 л.с., на чрезвычайном режиме мощность увеличена до 750 л.с.

Двигатель получил в России сертификат типа в декабре 2024 года. Испытания ВК-650В в составе "Ансата" уже стартовали: в сентябре силовые установки подняли в воздух легкий многоцелевой вертолет в импортозамещенной версии.

Двигатель СМ-100, разработанный для учебно-тренировочных и учебно-боевых самолетов, также может применяться в перспективных беспилотниках. Он создан в размерности серийного двигателя АИ-222-25, но отличается меньшим весом и увеличенной на треть тягой – до 3300 кгс. При этом конструкция двигателя позволяет существенно увеличить ресурс при снижении требований по тяге, что сократит эксплуатационные расходы. На базе СМ-100 также может быть создана модификация для высотных БЛА большой продолжительности полета.

Впервые на Dubai Airshow будут представлены малоразмерные турбореактивные двигатели в классе мощности от 40 до 150 кгс и турбогенератор RH50. Эти разработки устанавливаются на российские БЛА различной компоновки и планеры и могут применяться в перспективных летательных аппаратах.

Делегацию ОДК возглавит генеральный директор корпорации Александр Грачев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".