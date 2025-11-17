Рособоронэкспорт: Dubai Airshow 2025 станет рекордной по числу представленных российских натурных экспонатов

ЦАМТО, 14 ноября. Международный авиакосмический салон Dubai Airshow 2025 станет рекордным по числу натурных экспонатов за всю историю участия АО "Рособоронэкспорт" в зарубежных выставках.

АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) организует единую российскую экспозицию на выставке Dubai Airshow 2025, которая пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае (ОАЭ).

В российском павильоне общей площадью 1 тыс. кв. м свою продукцию военного, двойного и гражданского назначения представят крупнейшие оборонные холдинги страны, в том числе входящие в Ростех "Объединенная авиастроительная корпорация", "Объединенная двигателестроительная корпорация", концерн "Радиоэлектронные технологии" и другие. Кроме того, будет представлена продукция Концерна ВКО "Алмаз-Антей" и Корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

"Dubai Airshow – это глобальная площадка, на которой определяются тренды авиакосмической и оборонной отраслей. В 2025 году Рособоронэкспорт представляет здесь более 850 образцов российской продукции – высокоинтеллектуальных систем, способных кардинально повысить обороноспособность наших партнеров. Более 30 самых востребованных из них покажем в натурном виде на статической площадке и в павильоне, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Мы продемонстрируем в Дубае последние достижения российской оборонной промышленности в авиации, космонавтике и противовоздушной обороне. В ходе деловой программы проведем переговоры с делегациями вооруженных сил стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также других регионов о поставках российской продукции и налаживанию технологического сотрудничества".

Большинство представленных образцов имеют опыт применения в боевых условиях, разработаны и доработаны с учетом реалий современного конфликта высокой интенсивности.

Впервые на Ближнем Востоке Рособоронэкспорт представит истребитель 5 поколения Су-57Э разработки и производства ОАК. Его высочайшие летно-технические характеристики будут продемонстрированы в рамках летной программы авиасалона.

"Сегодня Россия – единственная страна, которая предлагает не только поставки истребителя 5 поколения, но и локализацию производства Су-57Э на территории иностранного заказчика. Это предполагает, в том числе, трансфер технологий и дает возможность партнеру создавать национальный самолет нового поколения", – отметил Александр Михеев.

Су-57Э будет выставлен на статической стоянке вместе с новейшими авиационными средствами поражения разработки и производства Корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Современные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД2, "воздух-поверхность" Х-38МЛЭ, Х-69, "Гром-Э1" и "воздух-РЛС" Х-58УШКЭ, интегрированные в состав комплекса вооружения истребителя 5-го поколения, разработаны для внутрифюзеляжного размещения. На выставке также будет представлена уникальная управляемая ракета класса "воздух-воздух" РВВ-БД повышенной дальности.

Всегда горячо приветствуемая зрителями всего мира группа "Русские витязи" продемонстрирует фигуры высшего пилотажа на истребителях Су-35С.

В сегменте авиационных двигателей Рособоронэкспорт покажет турбореактивный двигатель нового поколения "Изделие 177С" нового поколения, который имеет улучшенные технические характеристики – тягу, расход топлива и ресурс по сравнению с авиадвигателями предыдущего поколения.

Мировой премьерой станет показ модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М с новым комплексом авиационного вооружения и бортового оборудования.

Як-130М полностью соответствует параметрам легкого боевого самолета для решения ударных и истребительных задач. На нем устанавливается современное бортовое радиоэлектронное оборудование, в том числе бортовая РЛС, прицельный контейнер, бортовой комплекс обороны "Президент-С130". Кроме того, расширена номенклатура управляемых авиационных средств поражения для применения с этого самолета. В нее входят управляемая авиационная ракета класса "воздух-воздух" РВВ-МД и корректируемые авиабомбы КАБ-250ЛГ-Э и К08БЭ – для поражения наземных и надводных целей.

На статической стоянке Рособоронэкспорт представит военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), позволяющий решать широкий спектр задач при выполнении специальных операций: транспортировать технику, грузы и личный состав парашютных подразделений и боевых машин, осуществлять эвакуацию, тушение пожаров, а также ликвидировать последствия стихийных бедствий. Самолет обладает улучшенными транспортными возможностями и позволяет перевозить полезную нагрузку до 60 тонн на дальность 4000 км или 52 тонны на 5000 км.

Ил-76МД-90А(Э) оснащен современной многоканальной оптико-электронной системой для точного определения зон десантирования. Опционально возможна установка бортового комплекса обороны "Президент-С", оборудования для тушения пожаров и эвакуации раненых.

Признанный лидером в своем сегменте рынка боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 примет участие в летной программе авиасалона. Он продемонстрирует уникальные маневры, доступные благодаря соосной схеме: быстрый разворот в сторону цели, скоростное боковое перемещение и крутое пикирование.

Вместе с Ка-52 будут демонстрироваться перспективные авиационные средства поражения, которые можно интегрировать на вертолеты типа Ка-52: многоцелевая самонаводящаяся ракета Х-МД для поражения наземных и надводных объектов, а также управляемая ракета Х-38МЛЭ – для поражения надводных целей в прибрежной полосе и бронированных наземных объектов. Также будет показана показавшая высокую эффективность в реальных боевых условиях легкая многоцелевая управляемая ракета 305Э.

В сегменте беспилотных летательных аппаратов Рособоронэкспорт представит комплексы с разведывательными БЛА "Орлан-10Е", "Орлан-30" и "Скат-350М".

На стенде Рособоронэкспорта будут представлены российские барражирующие боеприпасы, в том числе имеющий на сегодня наиболее интенсивный опыт боевого применения в мире комплекс "Ланцет-Э" в обновленном облике и барражирующий боеприпас "КУБ-2-2Э" с автоматической системой наведения.

Впервые в российской экспозиции на авиасалоне в Дубае Рособоронэкспорт продемонстрирует натурные образцы средств ПВО. Среди них – зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е" разработки и производства "Высокоточных комплексов", предназначенный для поражения всех типов аэродинамических целей, в том числе любых БЛА. Он имеет модульное исполнение, отличается комбинированным применением двух типов ракет и большим боекомплектом: до 48 ЗУР ближнего перехвата ТКБ-1055 или до 12 ЗУР 57Э6-Е на каждом боевом модуле или их сочетание.

На статической стоянке будут представлены опорно-пусковая установка "Джигит" и ПЗРК "Верба", а также система контроля воздушного пространства СКВП, обеспечивающая обнаружение и сопровождение беспилотных воздушных судов и малой авиации.

Холдинги-участники единой российской экспозиции на своих стендах также продемонстрируют большую номенклатуру современной продукции по сегментам рынка. Гостей российского павильона ждет широкий спектр военных и специальных самолетов, вертолетов, авиационных двигателей, авионики и электроники, авиационные средства поражения для различных носителей, средства ПВО и РЭБ.

Помимо демонстрации новинок российского вооружения Рособоронэкспорт проведет на Dubai Airshow 2025 насыщенную деловую программу. Планируются встречи и переговоры с делегациями стран Ближнего Востока, а также многочисленными участниками авиасалона из других регионов, в том числе из Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки.

"Упор сделаем на технологическое сотрудничество – наиболее востребованный сегодня формат взаимодействия в мире. Расскажем об успешно реализованных проектах и обсудим перспективные, в том числе и по представленной на авиасалоне продукции", – добавил Александр Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".