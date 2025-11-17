Дрон «Бумеранг» поразил объект ВСУ на дистанции 57 км и установил рекорд

ТАСС: дрон «Бумеранг» установил рекорд, поразив объект ВСУ на дистанции 57 км

Российские подразделения в зоне специальной военной операции (СВО) испытали FPV-дрон «Бумеранг» на дистанцию 57 км, установив новый рекорд его боевого применения. Об этом 15 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Дрон «Бумеранг» поразил украинский объект на дистанции 57 км. Столь значительная дальность стала возможна благодаря нашему новому решению — использованию на аппаратах дополнительных аккумуляторных батарей и усиленной системе связи», — заявил собеседник агентства.

Сейчас модернизированные «Бумеранги» начинают поступать в расчеты БПЛА российских войск и проходят обкатку в реальных условиях. По словам источника, технология только вводится в эксплуатацию, однако уже подтверждает эффективность и значительно расширяет возможности FPV-комплексов для ударных задач.

Ранее, 13 ноября, портал Business Insider (BI) сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ начали применять управляемые по оптоволоконному кабелю беспилотники с дальностью полета до 50 км, которые нарушили украинскую логистику. Первый вице-премьер Украины Михаил Федоров в беседе с BI отметил, что подобные БПЛА невосприимчивы к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и представляют весьма значительную угрозу для логистики и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также подчеркнул, что Киев уже разрабатывает технологии противодействия данным дронам.