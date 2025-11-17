Как устаревшие вооруженные силы Венесуэлы советского образца выглядят на фоне американской группировки в Карибском море (CNN, США)

CNN: советское вооружение поможет Венесуэле противостоять атакам США

Состояние ВС Венесуэлы вызывает интерес на фоне наращивания США своего присутствия в регионе, передает CNN. Каракас славится армией, превосходящей войска всех соседних стран, в том числе благодаря доставшимся им советским вооружениям. Автор статьи анализирует, что страна может противопоставить США.

Герман Падингер (German Padinger)

Наращивание военно-морской группировки США в Карибском море, которая недавно получила усиление с прибытием к берегам Латинской Америки авианосца "Джеральд Форд", порождает предположения о том, что Соединенные Штаты и Венесуэла готовятся к масштабному конфликту.

Хотя США утверждают, что эта группировка предназначена для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, некоторые эксперты задаются вопросом, зачем нужна такая огневая мощь, если ее единственная цель — это нанесение ударов по катерам с наркотиками. Они отмечают, что с прибытием авианосца в регионе была создана крупнейшая со времен вторжения в Панаму в 1989 году группировка ВМС.

Помимо самого авианосца, который называют "самой смертоносной боевой платформой ВМС США", Вашингтон направил в регион около 15 000 военнослужащих и более десятка других боевых кораблей, в том числе, крейсер, эсминцы, корабль управления ПВО и ПРО, а также десантные корабли и ударную подводную лодку. Кроме того, США развернули 10 истребителей F-35 в Пуэрто-Рико, ныне важном перевалочном узле для вооруженных сил США в условиях повышенного внимания к Карибскому бассейну.

Такая мощная группировка заставила по-новому взглянуть на то, что эксперты называют устаревшей боевой техникой и вооружением советской эпохи, на которое сделает ставку Венесуэла, если президент США Дональд Трамп примет решение о военных действиях внутри страны.

Что нам известно о силах и средствах в распоряжении Каракаса?

Суровый, но устаревший советский образ

Национальные боливарианские вооруженные силы Венесуэлы за последние два десятилетия обрели репутацию серьезной армии, превосходящей большинство соседних стран в Латинской Америке.

Такую репутацию они получили благодаря регулярным закупкам российской военной техники и оружия при предшественнике Мадуро, покойном президенте Уго Чавесе. Этот бывший профессиональный военный обязан своим приходом к власти революционному движению, которое он создал внутри вооруженных сил.

Когда Чавес в 1999 году стал президентом (спустя семь лет после неудачного военного переворота), он направил огромные нефтяные доходы страны на нужды армии, покупая российское оружие и технику из-за неофициального эмбарго США и ставя военных на ключевые государственные посты.

В результате определяющей чертой для имиджа вооруженных сил Венесуэлы стали такие системы вооружения как истребители Су-30, танки Т-72, зенитные ракетные комплексы С-300, "Печора" и "Бук", переносные зенитные ракетные комплексы "Игла-С" и автоматы Калашникова. Все это оружие было создано в советское время. Такой арсенал отличает венесуэльские войска от других вооруженных сил региона, которые, как правило, больше полагаются на американское или европейское вооружение (хотя и у Венесуэлы все еще есть устаревшая боевая техника американского производства, оставшаяся еще от предшественников Чавеса).

Бумажный тигр?

Проблема Венесуэлы заключается в том, что на бумаге у нее имеются неплохо оснащенные вооруженные силы, а на деле возникает масса проблем, связанных с обслуживанием и ремонтом техники, а также с подготовкой личного состава. Не в последнюю очередь это объясняется тем, что страна более десяти лет страдает от экономических трудностей, там один из самых высоких в мире уровней инфляции, а добыча нефти постоянно сокращается. И все это усугубляется американскими санкциями.

Согласно данным ООН, отчасти из-за экономического краха около 7,9 миллиона венесуэльцев — многие из них молодые люди призывного возраста — покинули страну.

В докладе Международного института стратегических исследований за 2024 год отмечается, что правительство "недавно возобновило скромные усилия по восстановлению и модернизации", однако длительный период недофинансирования дает о себе знать.

"У вооруженных сил Венесуэлы довольно низкий уровень боеспособности и готовности боевой техники, в частности, потому что в стране больше десяти лет длится экономический кризис", — рассказал CNN аналитик Андрей Сербин Понт, специализирующийся на вопросах обороны и работающий в исследовательском центре CRIES.

Армия и ополчение в цифрах

В настоящее время на действительной военной службе в вооруженных силах Венесуэлы 123 000 военнослужащих. В сухопутных войсках 63 000 человек, в ВМС 25 500, в ВВС 11 500, а в национальной гвардии 23 000. Такие данные приводит Международный институт стратегических исследований. В дополнение к этому в стране есть около 8 000 резервистов.

В дополнение к регулярным воинским формированиям Венесуэла может поставить под ружье Боливарианское ополчение — резерв, состоящий из гражданского населения. Оно было создано Чавесом и названо в честь революционера Симона Боливара, который принес многим латиноамериканским странам независимость от Испании.

Однако истинные размеры ополчения неясны. До наращивания американской группировки в регионе, Международный институт стратегических исследований оценивал его численность в 220 000 человек, однако в августе Мадуро заявил, что в ответ на нападение он задействует 4,5 миллиона ополченцев. Несколько недель спустя он сказал, что намерен призвать в общей сложности 8,2 миллиона, хотя эксперты подвергли сомнению как это число, так и качество подготовки ополчения.

Сухопутные войска: преданные, но с излишком генералов?

Личный состав. Численность личного состава сухопутных войск превышает 63 000 человек, и это самый многочисленный вид вооруженных сил. У них также самая богатая история, и в политическом плане они тесно связаны с венесуэльским правительством.

Кроме Чавеса, в армии служили нынешний министр внутренних дел Диосдадо Кабельо и министр обороны Владимир Падрино Лопес. Падрино до сих пор находится на службе, будучи четырехзвездным генералом.

Показателем тесного переплетения государственной власти и армии является необычайно большое количество генералов и адмиралов. Звания в этой стране присваивают по принципу политической преданности. Выступая в 2019 году с речью в американском конгрессе, адмирал Крейг Фоллер, руководивший в то время Южным командованием, оценил их количество в 2 000 человек. "Больше, чем во всей НАТО", — отметил он. (Для сравнения: в 2025 году в вооруженных силах США, которые в 10 раз больше венесуэльских, было около 850 генералов и адмиралов).

"Эквадор — монастырь, Колумбия — университет, а Венесуэла — казарма". Эту старую пословицу приписывают Боливару, и она как нельзя лучше характеризует взаимоотношения венесуэльцев с военными.

Вооружение. Среди заслуживающих внимания систем вооружений, закупленных в последние годы в России, надо отметить 92 танка Т-72Б1, которые очень похожи на те, что воюют на Украине. У Венесуэлы также 123 боевых машины пехоты БМП-3 в составе танковых бригад и 81 танк AMX-30, которые были закуплены во Франции. Среди артиллерийских систем есть самоходная гаубица "Мста-С" и реактивная система залпового огня "Смерч".

Командование. Оперативное и стратегическое командование всеми вооруженными силами Венесуэлы осуществляет Доминго Антонио Эрнандес Ларес. Его брат, генерал-майор Йохан Алехандр Эрнандес Ларес, командует сухопутными войсками.

ВВС: высокий класс

Личный состав и вооружение. Боливарианская военная авиация, или ВВС, насчитывающая 11 500 человек личного состава, является самым малочисленным видом вооруженных сил, однако занимает почетное место благодаря закупкам российской техники, которая выделяет военно-воздушные силы Венесуэлы на фоне региональных конкурентов в зоне Карибского бассейна и почти во всей Латинской Америке.

Центральное место в арсенале ВВС занимают высококлассные двухмоторные истребители Су-30МК2. Они были созданы в 1980-е годы еще при Советском Союзе, но до сих пор не имеют себе равных в Латинской Америке.

В середине сентября вооруженные силы Венесуэлы показали видео двух своих Су-30 с противокорабельными ракетами Х-31 (тоже российского производства), которые являются самыми передовыми системами вооружения в арсенале страны.

По данным Международного института стратегических исследований, у Венесуэлы было 24 таких самолета, но как минимум три потерпели крушение. Венесуэльская НКО Control Ciudadano сообщает, что эти аварии свидетельствуют об "устаревании систем, о проблемах с обслуживанием и ремонтом, а также о нехватке запчастей".

Су-30 мирно уживаются с несколькими старыми американскими истребителями F-16, которые были закуплены Венесуэлой до прихода Чавеса к власти.

Венесуэла также имеет российские системы ПВО, среди которых 12 батарей ракет дальнего действия С-300; девять систем средней дальности "Бук" и 44 комплекса "Печора". Кроме того, имеются многочисленные переносные зенитные ракетные комплексы "Игла-С". Все эти данные приводит Международный институт стратегических исследований.

Это современная ПВО, но она, скорее всего, станет первой целью для противника в случае возникновения конфликта, сказал аналитики CRIES Сербин Понт.

Командующий ВВС: генерал-майор Ленин Лоренсо Рамирес Вильясмиль.

ВМС: слабое звено?

Личный состав и вооружение. 25 500 моряков, составляющих Боливарианские ВМС, в основном выполняют задачи в Карибском море. В последние годы они отстают от других видов вооруженных сил в плане закупок вооружения.

Сегодня в их составе имеется всего один фрегат (типа "Марискаль Сукре" итальянского производства) и одна подводная лодка типа 209 (немецкого производства). В боевой состав ВМС также входят девять океанских и береговых патрульных кораблей, в том числе, четыре, приобретенных в Испании.

"ВМС потеряли значительную часть средств, которые были у них до Чавеса, и не сумели полностью восполнить утраченное. Закупленные в Испании корветы оснастили системами вооружения всего несколько лет назад, установив чилийские и иранские противокорабельные комплексы. Но у них нет эффективных систем ПВО", — отмечает аналитик Сербин Понт.

Командующий ВМС: адмирал Ашраф Сулейман Гутьеррес.

А как насчет ополчения?

В последние недели Мадуро очень часто говорит о Боливарианском ополчении, всячески превознося его значение. Оно была сформировано в 2008 году Чавесом. Он хотел создать лояльные военизированные формирования, формально входящие в состав вооруженных сил, но подчиняющиеся непосредственно президенту.

Трудно точно сказать, какова численность Боливарианской милиции, в состав которой входят разнообразные формирования, обладающие очень разным опытом и боевыми возможностями.

Когда в августе появились сообщения об отправке к берегам Венесуэлы американской группировки ВМС, Мадуро заявил, что намерен "задействовать ... свыше 4,5 миллиона ополченцев", набранных "со всех заводов и предприятий страны".

"Ракеты и винтовки для рабочего класса, чтобы он мог защитить нашу родину", — сказал он.

Чуть позже Мадуро объявил, что в составе ополчения более восьми миллионов человек.

По словам Сербина Понта, наряду с расхождениями в цифрах следует отметить то обстоятельство, что некоторые традиционные отряды ополченцев состоят из резервистов с опытом ведения боевых действий, однако большая часть формирований, которые правительство демонстрирует по телевидению и в соцсетях, не имеют опыта и не смогут сыграть решающую роль в боевых действиях.

"Эти люди слабо подготовлены. В стране нет реальной вооруженной структуры, чтобы мобилизовать эти формирования. И они будут неэффективны в бою", — отметил Сербин Понт.

Он предположил, что их истинное предназначение — это "ведение разведывательной деятельности и создание угрозы репрессий против гражданского населения, потому что в их основе лежит сеть, проникающая во все части общества".