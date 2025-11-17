Войти
Flotprom

В Японии спустили на воду два патрульных корабля нового типа

388
0
0

В четверг, 13 ноября, на японской верфи Japan Marine United (JMU) в Иокогаме (префектура Канагава, к югу от Токио) спустили на воду два первых патрульных корабля типа OPV, предназначенных для национального флота. Как уточняет Naval News, всего запланирована поставка 12 таких кораблей.

Это новый класс кораблей для японских ВМС. Первую пару кораблей, "Сакура" и "Тачибана", заложили совсем недавно – 14 февраля 2025 года. Уже в июне начался сборка блоков "Сакуры" и формирование корпуса. По данным штаба морских сил самообороны Японии, "Сакуру" планируют ввести в строй в январе 2027 года, а "Тачибану" – месяцем позже.

Патрульные корабли типа OPV, Япония

Kosuke Takahashi / JMU


Стоимость постройки каждого патрульного корабля типа OPV закладывалась в размере около 8,9 млрд иен (57,7 млн ​​долларов США).

Третий и четвертый корабли этого проекта должны спустить на воду в марте 2026 года.

Согласно Программе наращивания оборонного потенциала страны, представленной в декабре 2022 года, Минобороны Японии приобретет 12 патрульных кораблей в течение примерно 10 лет.

Длина новых патрульных кораблей составляет 95 метров, стандартное водоизмещение – 1900 тонн, высота борта – 7,7 метра, осадка – 4,2 метра. Каждый OPV оснащается комбинированной дизель-электрической и дизельной силовой установкой типа CODLAD. Максимальная скорость составит 25 узлов.

Как и фрегаты класса "Могами" (FFM), патрульные корабли типа OPV спроектированы с применением стелс-технологий. Кроме того, внедряются системы автоматизации, за счет чего численность экипажа сокращена до 30 человек. Это составляет лишь треть экипажа фрегата класса "Могами".

Вооружение патрульных кораблей ограничено 30-мм арткомплексом. Противовоздушные и противокорабельные ракеты не устанавливаются.

Агентство по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) Минобороны Японии подчеркнуло, что OPV производятся по модульной схеме, которая допускает индивидуальную компоновку под конкретные задачи.

Согласно Белой книге по обороне 2025 года, по состоянию на 31 марта японский флот располагал 51 эсминцем и 22 подлодками. В то же время, ВМС Китая насчитывают свыше 90 современных эсминцев и фрегатов. Подводная составляющая флота КНР превышает 50 субмарин – как дизель-электрических, так и атомных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Япония
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 11:13
  • 1
Как воевать в "аду": украинские ветераны говорят, что НАТО не готова к войне с Россией (The Independent, Великобритания)
  • 17.11 10:00
  • 11502
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.11 06:01
  • 3
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 17.11 00:45
  • 2763
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 12:29
  • 15
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 16.11 05:52
  • 0
Еще одна "скользкая" тема - о роли Православия в России ( с точки зрения атеиста)
  • 15.11 20:37
  • 78
МС-21 готовится к первому полету
  • 15.11 18:47
  • 115
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 15.11 16:47
  • 3
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 15.11 02:41
  • 6
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 15.11 00:48
  • 0
И еще об Украине и евреях.
  • 14.11 14:33
  • 2
Минпромторг готовит крупные скидки на оборудование для производства чипов
  • 14.11 01:07
  • 1
Названо число построенных по инвестквотам рыбопромысловых судов
  • 14.11 00:57
  • 2
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 14.11 00:48
  • 3
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей