В Японии спустили на воду два патрульных корабля нового типа

В четверг, 13 ноября, на японской верфи Japan Marine United (JMU) в Иокогаме (префектура Канагава, к югу от Токио) спустили на воду два первых патрульных корабля типа OPV, предназначенных для национального флота. Как уточняет Naval News, всего запланирована поставка 12 таких кораблей.

Это новый класс кораблей для японских ВМС. Первую пару кораблей, "Сакура" и "Тачибана", заложили совсем недавно – 14 февраля 2025 года. Уже в июне начался сборка блоков "Сакуры" и формирование корпуса. По данным штаба морских сил самообороны Японии, "Сакуру" планируют ввести в строй в январе 2027 года, а "Тачибану" – месяцем позже.

Патрульные корабли типа OPV, Япония Kosuke Takahashi / JMU

Стоимость постройки каждого патрульного корабля типа OPV закладывалась в размере около 8,9 млрд иен (57,7 млн ​​долларов США).

Третий и четвертый корабли этого проекта должны спустить на воду в марте 2026 года.

Согласно Программе наращивания оборонного потенциала страны, представленной в декабре 2022 года, Минобороны Японии приобретет 12 патрульных кораблей в течение примерно 10 лет.

Длина новых патрульных кораблей составляет 95 метров, стандартное водоизмещение – 1900 тонн, высота борта – 7,7 метра, осадка – 4,2 метра. Каждый OPV оснащается комбинированной дизель-электрической и дизельной силовой установкой типа CODLAD. Максимальная скорость составит 25 узлов.

Как и фрегаты класса "Могами" (FFM), патрульные корабли типа OPV спроектированы с применением стелс-технологий. Кроме того, внедряются системы автоматизации, за счет чего численность экипажа сокращена до 30 человек. Это составляет лишь треть экипажа фрегата класса "Могами".

Вооружение патрульных кораблей ограничено 30-мм арткомплексом. Противовоздушные и противокорабельные ракеты не устанавливаются.

Агентство по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) Минобороны Японии подчеркнуло, что OPV производятся по модульной схеме, которая допускает индивидуальную компоновку под конкретные задачи.

Согласно Белой книге по обороне 2025 года, по состоянию на 31 марта японский флот располагал 51 эсминцем и 22 подлодками. В то же время, ВМС Китая насчитывают свыше 90 современных эсминцев и фрегатов. Подводная составляющая флота КНР превышает 50 субмарин – как дизель-электрических, так и атомных.