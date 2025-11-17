Anduril и EDGE Group создадут СП для разработки и производства в ОАЭ нескольких типов БЛА

ЦАМТО, 14 ноября. Американская компания Anduril Industries создаст совместное предприятие с эмиратской EDGE Group для разработки и производства в ОАЭ нескольких типов БЛА.

Как сообщается в пресс-релизе американской компании от 13 ноября, размещенное в Абу-Даби совместное предприятие EDGE Anduril Production Alliance на первом этапе будет специализироваться на автономных беспилотных летательных аппаратах "Омен" (Omen). Начальный заказ составит 50 таких систем.

Отмечается, что благодаря сочетанию программного обеспечения для автономных систем Lattice компании Anduril и развитой региональной производственной базы, сделка позволит ОАЭ развернуть массовое производство роев дронов для собственных нужд, укрепить оборонно-промышленную базу и экспортировать системы с автономными функциями по всему Ближнему Востоку. Серийное производство планируется начать к концу 2028 года.

Совместное предприятие будет производить и другие продукты, которые компании совместно разработают для местного рынка, в том числе для клиентов в ближневосточном регионе. При этом все заказы в США будут выполняться на заводе Anduril Arsenal-1 в Огайо.

Помимо производственной и технической базы совместного предприятия, Anduril создает собственное представительство в ОАЭ с центром исследований и виртуального моделирования площадью 4600 кв. м для разработки будущих платформ. Это первое представительство компании за пределами Австралии, Великобритании и США.

Многоцелевой автономный беспилотный летательный аппарат "Омен" относится к БЛА 3-го класса (максимальная взлетная масса менее 600 кг), который, по словам старшего вице-президента Anduril по программам и инжинирингу Шейна Арнотта, в 3-5 раз превышает полезную нагрузку традиционных платформ 3-го класса.

"Омен" разработан как высокоавтономная система. Искусственный интеллект является ключевым элементом, позволяющим дрону самостоятельно ориентироваться, принимать решения и выполнять сложные миссии без постоянного ручного управления.

В рамках сотрудничества EDGE Group получает доступ к передовой системе ИИ Lattice. Система позволяет нескольким автономным аппаратам координировать свои действия, адаптироваться к изменяющимся условиям в режиме реального времени и функционировать как единый "трехмерный командный и контрольный центр". EDGE заявляет, что инвестирует в программу 200 млн. долл. в дополнение к 850 млн. долл., вложенным Anduril на эту технологию.

БЛА сочетает в себе возможности вертикального взлета и посадки (VTOL) с крейсерским полетом самолетного типа. Это обеспечивает гибкость применения, не требуя взлетно-посадочной полосы, при этом сохраняя большую дальность полета.

Дрон предназначен для выполнения широкого спектра задач, включая разведку, наблюдение, логистику, поисково-спасательные операции, а также может выполнять функции летающей вышки связи для восстановления коммуникаций в зонах бедствия.

Аппарат оснащен гибридной электрической силовой установкой, которая обеспечивает длительную продолжительность полета и достаточный запас мощности для поддержки различных полезных нагрузок.