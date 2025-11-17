Начальник учебного управления Генштаба Войска Польского выступает за возвращение всеобщего призыва (Radio Zet, Польша)

Генерал Мерник: Польше необходима всеобщая воинская обязанность

Возвращение в Польше обязательной службы по призыву отвечает потребностям вооруженных сил и национальной обороны, заявил в интервью Radio ZET начальник управления подготовки Генштаба генерал Рафал Мерник. В стране уже запускается всеобщая военная подготовка.

Магда Адамчик (Magda Adamczyk), Марчин Заборский (Marcin Zaborski)

Нужна ли Польше всеобщая воинская обязанность? Начальник управления подготовки Генерального штаба Войска Польского бригадный генерал Рафал Мерник (Rafał Miernik) не имеет на этот счет никаких сомнений: "Я говорю "да" как гражданин и как солдат, потому что это соответствует потребностям Вооруженных сил, а также необходимо для обеспечения обороноспособности государства".

Бригадный генерал Рафал Мерник в гостях у радиостанции ZET

Radio ZET: Нужно ли восстановить обязательный призыв в армию?

Генерал Рафал Мерник: Да.

— Почему вы так считаете? Кстати, такого же мнения придерживаются 53% проголосовавших на сайте на radiozet.pl.

— Вопрос возобновления приостановленного режима всеобщей воинской обязанности является политическим, так что давайте оставим его решение политикам. Мы как солдаты готовы такое решение рекомендовать", — говорит генерал. Гость радио ZET также подчеркивает, что "это еще один шаг к увеличению ресурсов, потенциала резервов Вооруженных сил, подготовке общества к кризисным ситуациям". "Учитывая проблемы демографии и необнадеживающие тенденции в этой области, рано или поздно мы столкнемся с необходимостью принятия такого решения.

Много желающих отправиться на военные учения. Бригадный генерал Рафал Мерник: кое-где места заполнены уже на 300%

— Минобороны запустило программу "вГотовности". У нас имеются данные о том, что в пилотной версии программы выразили желание участвовать около 10 тысяч человек", — рассказывает военный и добавляет, что места пока есть, еще можно записаться. Бригадный генерал Рафал Мерник также сообщает, что активнее всех жители Варшавы и близлежащих регионов. "Хотят ли варшавяне тренироваться? Очень. В некоторых местах заполняемость составляет более 300%".

— На какой из курсов записалось больше всего людей?

— Наиболее популярное направление — "цифровая гигиена".

—Чему там можно научиться?

— Как обезопасить свои средства, как работать в сети, как быть устойчивым к враждебным атакам. Мы будем обучать граждан, как сопротивляться дезинформации.

Отвечая на вопрос о том, как выглядит обучение, военный описывает, что первый этап этой программы, который тестируется сегодня, адресован гражданским и не направлен на милитаризацию общества. "Мы нацелены на обучение гражданских лиц. Они приобретут навыки оказания первой помощи, выживания, поведения в чрезвычайных ситуациях", — объясняет военный. (…)

— Как вы относиттесь к критике со стороны оппозиции, которая утверждает, что все это пиар?

— Мы все делаем, как положено. Целесообразность действий — это главнейший принцип военного искусства, и я думаю, что любой человек в своей жизни руководствуется этим же принципом.

Генерал Рафал Мерник подчеркивает, что данная программа "надежна, очищена от пиара и рекламы, ориентирована на гражданина, а также на гражданина-солдата".

— Второе направление программы адресовано резервистам и гражданам, которые сознательно хотят участвовать в защите Родины с оружием в руках, участвовать активно, в качестве военных — резервистов или профессиональных солдат. Для них тоже будет разработан специальный курс. Сейчас идет законодательная работа, нам нужно изменить закон. У нас есть предложение и для военных структур, и для гражданских организаций, поскольку мы хотим какую-то часть этих курсов отдать на аутсорсинг, чтобы использовать богатый опыт организаций, которые занимаются этим каждый день.

Россия готовится к войне с НАТО? "Мы не можем не учитывать этой возможности"

"Россия, безусловно, имеет достаточный потенциал, чтобы представлять угрозу и для Западной Европы. Недавно мы это испытали на себе", — подчеркнул военный. На вопрос о том, готовится ли Россия к войне с НАТО, бригадный генерал Рафал Мерник отвечает, что "мы не можем не учитывать этой возможности". "У нас имеется негативный исторический опыт отношений с нашим восточным соседом, поэтому мы, военные, готовимся к любым сценариям", — отмечает гость радио ZET.

Блиц-вопросы

— Наблюдается ли в Польше дефицит убежищ?

— Да, — признается бригадный генерал Рафал Мерник.

—Нужно ли ввести программу военной подготовки во всех польских школах?

—Да.

— Польская армия сегодня находится в хорошем состоянии?

— Да.

Бригадный генерал Рафаэль о поколении Zв армии: основная группа населения, представители которой сегодня пополняют армейские ряды. Они хотят, чтобы их потребности учитывались

— Как насчет поколения Z?

— Сегодня это основная группа, которая пополняет ряды армии. Это, естественно, влияет на наш подход к личному составу. Мы пытаемся изучать особенности этого поколения. На уровне Генерального штаба реализуется соответствующая программа. Ее цель состоит в том, чтобы понять особенности поколений, говорит начальник учебного управления Генерального штаба.

Бригадный генерал Рафал Мерник подчеркивает, что у этого поколения свои особенности, оно "очень цифровое". "У них зачастую бывают проблемы с вниманием, им сложно надолго сосредоточиться на какой-то одной задаче, но зато они обладает важными компетенциями для работы в цифровой среде", — отмечает военный.

— Как они чувствуют себя в армии?

— Пока что они осваиваются. С их приходом в армии начинают происходить некоторые изменения. Думаю, сегодня мы видим формирование новой модели руководства личным составом. Молодые люди ожидают, что командиры не только будут отдавать им приказы, но и учитывать их предпочтения и потребности, — объясняет гость радио ZET.

— Сейчас, после атаки беспилотников, удалось ли повысить безопасность Польши в данной сфере?

— В скором времени вы увидите, информация будет обнародована, что для этого были разработаны некоторые механизмы. Они будут эффективно работать. Каждый такой инцидент для нас урок, — заверяет военный.

— Что вы скажете насчет обучения в Польше украинских военнослужащих — сколько мы подготовили с 2022 года?

— Вдаваться в детали не буду, это секретная информация, но могу сказать, что в рамках коалиции стран, осуществляющий такую подготовку — Германии, Франции, Великобритании и других — это сотни тысяч украинцев, — говорит гость радио ZET.

Бригадный генерал за либерализацию доступа к оружию

— Нужна ли в Польше либерализация доступа к оружию?

— Да. Мы должны дать возможность приобретать оружие людям, которые понимают всю связанную с этим ответственность, прошли соответствующее обучение и соответствуют всем необходимым требованиям, — считает военный.

Государство должно быть готово отстаивать свою независимость, которая не дается раз и навсегда, нужно понимать, что в истории бывают моменты, когда страна оказывается в опасности. Каждый гражданин должен знать, что он обязан защищать свою родину и быть готовым это сделать. Эта обязанность касается не только военных, — говорит бригадный генерал. (…)