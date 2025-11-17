Минобороны Индии объявит тендер по закупке средних самолетов ВТА в начале 2026 года

ЦАМТО, 14 ноября. Минобороны Индии готовится к объявлению в ближайшее время тендера в рамках программы приобретения новых средних военно-транспортных самолетов (Medium Transport Aircraft – MTA).

Как сообщает Hindustan Times со ссылкой на информированные источники, программа может включать закупку от 40 до 80 самолетов. Она будет организована согласно инициативе "Сделано в Индии", предусматривающей частичное местное производство и передачу технологий.

По информации Scramble Magazine, ожидается, что в тендере примут участие несколько мировых производителей транспортных самолетов, которые в настоящее время готовят заявки или партнерские соглашения с индийской промышленностью.

Вероятными кандидатами являются Embraer (KC-390 "Миллениум"), Airbus (семейство A-400M и более мелкие варианты с промышленными партнерами), Lockheed Martin (C-130J "Супер Геркулес"), ПАО ОАК (Ил-276) и консорциумы с участием индийских частных компаний, таких как Mahindra и Tata. Американская Lockheed Martin заключила партнерское соглашение с Tata Advanced Systems Limited (TASL), а Embraer – с Mahindra.

ВВС Индии определили общую грузоподъемность нового самолета от 18 до 30 т. Ключевым требованием может являться возможность перевозки 25-тонного легкого танка Zorawar в грузовом отсеке. Новый самолет будет использоваться для тактической транспортировки, переброски десанта, внутренних логистических перевозок, медицинской эвакуации и доставки грузов, обеспечивая при необходимости гибкость как для военных, так и для гражданских операций.

Ожидается, что Министерство обороны Индии объявит официальный тендер в начале 2026 года после получения "одобрение необходимости закупки" (Acceptance of Necessity – AoN) на очередном заседании Совета по оборонным закупкам (DAC) МО Индии в конце декабря 2025 года.

Напомним, что согласно запросу об информации (RFI) о поставке среднего самолета MTA, выпущенному ВВС Индии в декабре 2022 года и продленного до 31 марта 2023 года, рассматриваются самолеты с грузоподъемностью 18-27 т.

В запросе было указано, что поставки платформы предполагается начать в течение 36 месяцев после подписания контракта, конкретное количество самолетов не упоминалось. Поставщиков попросили предоставить "приблизительную стоимость самолетов и сопутствующего оборудования" при закупке 40, 60 и 80 ед.

Airbus предлагал ВВС Индии самолет A-400M, который может нести максимальную полезную нагрузку 37 т. Максимальная грузоподъемность C-130 "Геркулес" и Ил-276 – около 20 т, а KC-390 – до 26 т.

Ранее некоторые официальные представители ВВС Индии заявляли, что C-295MW (грузоподъемность 9 т), 56 ед. которых были законтрактованы для замены HS-748 Avro, будут рассматриваться и как потенциальная замена для Ан-32, учитывая, что действующая сборочная линия будет доступна и после завершения поставки заказанных машин. Однако, исходя из указанной в RFI грузоподъемности, C-295 не соответствует предъявляемым к кандидату требованиям.

Таким образом, Ан-32, которые начнут выводиться из эксплуатации с 2030-2032 годов, могут быть заменены самолетом большей грузоподъемности с учетом изменившейся обстановки. На фоне противостояния 2020 года в восточном Ладакхе с Китаем, СВ Индии принимают на вооружение легкие танки массой около 25 т. Самолет MTA потенциально может служить средством для его оперативной переброски.

В настоящее время ВВС эксплуатируют около 100 ед. Ан-32, которые были недавно модернизированы в рамках подписанного с Украиной в 2009 году соглашения. В сентябре 2021 года МО Индии подписало с компанией Airbus Defense and Space контракт на поставку для ВВС страны 56 самолетов ВТА C-295MW для замены 50 состоящих на вооружении с середины 1960-х годов устаревших HS-748 Avro.