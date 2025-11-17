"Украина была нашим оплотом против Путина; теперь она становится для него трамплином" (Le Monde, Франция)

Le Monde: Европа не готова к войне с Россией

Европа не готова к войне с Россией, пишет Le Monde. Несмотря на увеличение бюджетов, армиям и производителям оружия слишком сложно координировать свои действия. Россия же использует революционные разработки в области производимого ей оружия и уверенно чувствует себя на поле боя, отмечается в статье.

Сильви Кауфманн

Готовы ли мы к вооруженному конфликту? В случае с Европой, за исключением Финляндии, ответ отрицательный, отмечает в своей колонке Сильви Кауфманн

Станут ли поляки финнами? Повторяя давно сложившуюся в Хельсинки практику, они тоже начали готовить "тревожный чемоданчик", наполняя его в соответствии с инструкциями, полученными от правительства: вода, транзистор, фонарик, батарейки, наличные деньги на случай сбоев в оплате картами… Это что-то новое, и одновременно это символ. До этого ограничивавшаяся территорией Украины российская специальная военная операция выходит из-под контроля.

"Давайте не будем питать иллюзий: это война, – серьезным тоном заявил в конце сентября премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая перед аудиторией из экспертов и высокопоставленных европейских чиновников на Варшавском форуме по безопасности. – И хотим мы этого или нет, это наша война". "Наша": нас, европейцев. Это уже не просто дело поляков или прибалтов, страдающих от исторических травм.

Угроза неизбежным образом более остро ощущается в Таллине или Варшаве, чем в Севилье или Палермо, но политический климат во всех столицах европейских государств и штаб-квартирах европейских институтов претерпел изменения. Конфликт между Россией и одной из стран — членов НАТО сегодня уже звучит больше, чем гипотетическое противостояние. Такая версия звучит правдоподобно.

Российская агрессия, с которой мы сталкиваемся уже почти четыре года, незаметно сменила масштаб. Атакам подвергается уже не только Украина; конфликт перемещается в Европу. Резко обострилась гибридная война (кибератаки, вторжения, беспилотники, диверсии, дезинформация) (Россия не ведет ни против кого гибридную войну. — Прим. ИноСМИ).

Таким образом, ситуация переходит в другое измерение: Украина была нашим оплотом, [но теперь] она становится для российского лидера трамплином. Хотя в своих оценках они не столь пессимистичны, как Дональд Туск, европейские лидеры осознали эту перемену. Разведывательные службы и высокопоставленные чиновники из оборонных ведомств все чаще выступают с предупреждениями, впрочем, пытаясь не впадать в панику: речь идет не о перспективе завтрашнего дня, а скорее о времени ближе к 2030 году. Но в том, что касается планирования на перспективу до 2030 года, можно сказать, что это все равно что завтра.

Сокровища изобретательности

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон говорит, что хочет быть готов "через три или четыре года к столкновению, которое станет своего рода испытанием". Возможно, это испытание уже проводится – в гибридной форме, заявил он 22 октября, выступая перед парламентским комитетом по вопросам обороны. – Но оно может приобрести и более жестокую форму".

Готовы ли мы? Применительно к Европе, за исключением Финляндии, ответ будет отрицательным. Осознание наступило, но снабжение запаздывает. Хотя Россия ведет свою специальную военную операцию на Украине уже три с половиной года, на европейских форумах все еще можно услышать откровенные объяснения от министров обороны или иностранных дел Германии, Нидерландов или Франции, которые заявляют, что необходимо "нарастить производственные мощности", "больше помогать Украине", "найти пути финансирования" или, что еще хуже, сокрушаются из-за отсутствия структур для приема добровольцев, которые, ко всеобщему удивлению, возникают [в пунктах приема – прим. пер.], чтобы пополнить ряды резерва.

Другие обнаруживают, что пока европейские правительства медлили и размышляли об опасностях эскалации, украинские военные проявили чудеса смекалки, чтобы компенсировать нехватку вооружений за счет беспилотников, которые произвели настоящую революцию в военном искусстве. Сегодня западные эксперты едут на Украину, чтобы научиться чему-то новому.

"Мы добиваемся прогресса в области [производства] беспилотных летательных аппаратов", – заявил недавно еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, обманчиво-наивным тоном добавив: "Может быть, необходимо задаться вопросом, почему мы не занялись этим два года назад?"

Радикальная эволюция

Дело не в том, что Европе недостает лидеров оборонной промышленности – дела обстоят скорее наоборот. Но этим гигантам, раскормленным на крупных экспортных контрактах и привыкшим производить [вооружения] в небольших количествах для поставок армиям государств — членов ЕС, которые и представить себе не могли, что им когда-нибудь придется вести конфликт на территории Европы, оказалось очень трудно начать действовать – и координировать свои действия.

Сегодня необходимо сменить модель, подчеркивает генеральный секретарь Ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности Европы Камиль Гран, и внедрять инновации другим путем, в совершенно иной среде: "горячая" фаза конфликта на Украине, который на фоне радикальных изменений в вооружениях трансформируется в противостояние на истощение; Россия, стремящаяся к расширению конфликта до европейского, а не просто локального масштаба (Россия не стремится к войне ни с одним членом НАТО. — Прим. ИноСМИ); и, в довершение всего, США, которые больше не играют своей роли верховного гаранта европейской безопасности.

Конечно, за счет оказываемого Путиным и Трампом давления произошли резкие перемены. Увеличились (неравномерно, в зависимости от конкретной страны) бюджеты – как и масштаб производства боеприпасов. "Но мы все в замешательства, – признает один из представителей индустрии. Все пытаются нащупать верный путь". Некоторым приходится сложнее, чем другим: крупные французские промышленники, возведшие сами себя на пьедестал и замкнувшиеся в своей зоне комфорта, игнорируют украинский рынок, на который в конечном итоге пришли другие европейцы, например, немецкий гигант Rheinmetall. Небольшие стартапы же действуют отважнее. Но все равно принимаемых мер недостаточно перед лицом двойного императива: разрабатывать технологические инновации, чтобы учесть уроки украинского фронта, и наращивать производство для обеспечения массового производства.

Тем более что Россия уже не движется наощупь. Она скопировала и идеально интегрировала [в свои потребности революционные разработки в области] производимых ей в огромном количестве беспилотников, которые – как и ракеты – она активно посылает на украинский фронт. Пользуясь поддержкой со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи, Москва закрепляется на долгосрочную перспективу. "Вы в своей Европе не поймете, что такое вооруженный конфликт, пока не прочувствуете его во всей своей его полноте", – сказал нам в 2024 году в Киеве один из украинских министров, уставший от недоверия, проявляемого союзниками Киева. И такой момент настанет, он был в этом уверен. Его тогдашнее пророчество казалось чем-то из области фантастики. Сейчас оно звучит намного правдоподобнее.