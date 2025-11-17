Северная Европа и Балтия выделят 500 млн. долл. на закупку оружия в США для Украины

ЦАМТО, 14 ноября. Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Латвия, Литва и Эстония совместно выделят 500 млн. долл. на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в совместном заявлении министров обороны указанных стран.

Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), созданная США и НАТО, предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.

"Мы совместно решили внести вклад в инициативу PURL в размере 500 млн. долл.", – говорится в заявлении, опубликованном Министерством обороны Финляндии.

Как напоминает агентство, генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже закупили (на тот момент) у США вооружение для Украины на 2 млрд. долл. в рамках инициативы PURL.