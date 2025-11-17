Войти
Вестник Мордовии

Самая безумная украинская разработка - колесная БМП K-64

429
0
0

Источник изображения: Фото: " Отвага2004"

Украинский ВПК известен большим количеством разных проектов, которые были реализованы в виде макетов, и у них не имелось ни единого шанса стать серийными машинами.

Наверное, самой безумной разработкой являлась тяжелая колесная БМП K-64 (6х6). Ее изготовили с использованием корпуса, узлов и агрегатов танка Т-64.

Разработчики хотели заставить колесную машину поворачивать только по-танковому: то есть, колеса на противоположной стороне должны были притормаживать. А такая "хитрая" конструкция обязательно убила бы ходовую часть за короткое время.

В рекламных проспектах указывали, что максимальная скорость, на которую рассчитывали, составляла более 100 километров в час, но в это не верили даже сами разработчики. Мощность двигателя - 700 л.с.

Лобовая броня - 270 мм, бортовая - 82 мм плюс 20-мм противокумулятивный экран. Кормовая - 40 мм.

Вооружение - один дистанционно управляемый пулемет 12,7-мм НСВТ "Утес". То есть, по сути, К-64 заявлялась как БМП, но являлась бронетранспортером. Масса - 17700 кг.

Экипаж 2-3 человека и восемь человек десанта. Был изготовлен макет, на нем все и завершилось. Никто не верил в жизнеспособность этой конструкции, и ожидаемо о ней благополучно все забыли.

Роман Катков

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 11:13
  • 1
Как воевать в "аду": украинские ветераны говорят, что НАТО не готова к войне с Россией (The Independent, Великобритания)
  • 17.11 10:00
  • 11502
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.11 06:01
  • 3
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 17.11 00:45
  • 2763
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 12:29
  • 15
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 16.11 05:52
  • 0
Еще одна "скользкая" тема - о роли Православия в России ( с точки зрения атеиста)
  • 15.11 20:37
  • 78
МС-21 готовится к первому полету
  • 15.11 18:47
  • 115
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 15.11 16:47
  • 3
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 15.11 02:41
  • 6
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 15.11 00:48
  • 0
И еще об Украине и евреях.
  • 14.11 14:33
  • 2
Минпромторг готовит крупные скидки на оборудование для производства чипов
  • 14.11 01:07
  • 1
Названо число построенных по инвестквотам рыбопромысловых судов
  • 14.11 00:57
  • 2
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 14.11 00:48
  • 3
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей