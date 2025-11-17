Самая безумная украинская разработка - колесная БМП K-64

Источник изображения: Фото: " Отвага2004"

Украинский ВПК известен большим количеством разных проектов, которые были реализованы в виде макетов, и у них не имелось ни единого шанса стать серийными машинами.

Наверное, самой безумной разработкой являлась тяжелая колесная БМП K-64 (6х6). Ее изготовили с использованием корпуса, узлов и агрегатов танка Т-64.

Разработчики хотели заставить колесную машину поворачивать только по-танковому: то есть, колеса на противоположной стороне должны были притормаживать. А такая "хитрая" конструкция обязательно убила бы ходовую часть за короткое время.

В рекламных проспектах указывали, что максимальная скорость, на которую рассчитывали, составляла более 100 километров в час, но в это не верили даже сами разработчики. Мощность двигателя - 700 л.с.

Лобовая броня - 270 мм, бортовая - 82 мм плюс 20-мм противокумулятивный экран. Кормовая - 40 мм.

Вооружение - один дистанционно управляемый пулемет 12,7-мм НСВТ "Утес". То есть, по сути, К-64 заявлялась как БМП, но являлась бронетранспортером. Масса - 17700 кг.

Экипаж 2-3 человека и восемь человек десанта. Был изготовлен макет, на нем все и завершилось. Никто не верил в жизнеспособность этой конструкции, и ожидаемо о ней благополучно все забыли.

Роман Катков