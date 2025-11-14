Украина получила "стену дронов". Поможет ли она Киеву и что с ней не так?

Полковник Ходаренок: «стена дронов» может не работать на Украине из-за нехватки РЛС

Киев получил от одной из западных компаний технологию для создания "стены дронов". Ожидается, что она будет способна останавливать российские беспилотники и поможет ВСУ справляться с планирующими бомбами. Что представляет из себя "стена дронов", что с ней не так и почему эта технология может не сработать на Украине, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Компания Atreyd передает Украине технологию для развертывания так называемой стены дронов. Система будет готова к боевому применению в течение нескольких недель, сообщает Business Insider.

Ожидается, что «стена дронов» будет способна отразить удары российских ударных беспилотных летательных аппаратов и планирующих бомб. Развертывание системы станет первым известным случаем использования такого типа обороны, что, как считается, позволит Украине выйти на новый уровень защиты от усиливающихся воздушных атак России.

Что за "стена дронов"?

Как сообщается, "стена" состоит из большого количества БЛА-перехватчиков, которые взлетают для отражения атак средств воздушного нападения противника после того, как РЛС системы радиолокационной разведки обнаруживают потенциальную угрозу. По замыслу разработчика, БЛА-перехватчики, работающие от батарей и несущие небольшие боевые части, можно располагать в несколько рядов и на расстоянии друг от друга.

После взлета эти БЛА-перехватчики образуют подобие завесы в небе и взрываются (детонирует их боевая часть) в непосредственной близости от атакующих дронов противника, поражая их потоком осколков и фугасным воздействием.

Предполагается, что в «стене дронов» будет задействован искусственный интеллект для изменения структуры стены, чтобы наилучшим образом реагировать на обнаруженную траекторию приближающегося БЛА противника. По мнению разработчиков, стоимость перехвата в «стене дронов» составляет всего несколько тысяч долларов, а БЛА-перехватчики, которые не были использованы для поражения атакующих дронов противника, могут вернуться на стартовые платформы и использоваться при отражении новых ударов. Сообщается, что БЛА-перехватчики «стены дронов» могут функционировать на высоте нескольких тысяч метров и оснащены системой опознавания «свой-чужой».

В компании Atreyd сообщили, что «стена дронов» может работать и без данных от системы глобального позиционирования, поскольку оснащена предустановленной 3D-картой района действия. Это является важной характеристикой системы, учитывая массированное использование средств РЭБ на полях сражений на Украине. Предполагается, что «стена» способна функционировать полностью автономно.

Подводные камни

На красочном официальном сайте компании Atreyd детальной информации о «стене дронов» не так уж и много. Там присутствуют зажигательные лозунги и мобилизующие призывы: «будьте готовы к завтрашнему дню», «задействуйте искусственный интеллект на всех уровнях», «война на Украине показала, что танки и пехота стали легкой добычей для беспилотников. Пришло время выпустить креативные оборонные технологии, основанные на искусственном интеллекте и автономных системах. Готовьтесь уже сегодня к завтрашней войне».

В общем, свою деятельность Atreyd строит на трех всем известных принципах: «быстрые циклы, низкая стоимость, высокие технологии».

Наблюдатели уже обратили внимание, что в открытом доступе нет подробной информации о компании, ее представителях и месте регистрации. Помимо прочего, сайт компании, кроме лозунгов и призывов, не содержит каких-либо конкретных сведений о расположении производственных площадок, как и подробного описания «стены дронов».

С одной стороны, идеи, которые положены в основание концепции «стены дронов», принципиальных возражений не вызывают. Весь вопрос заключается в том, как все это реализовать на деле. Начнем разбираться по пунктам.

Сообщается, что «стена» состоит из множества дронов, которые взлетают с определенных стартовых платформ после того, как радары обнаруживают потенциальную угрозу.

Обратим внимание на этот пункт - «после того, как радары обнаруживают потенциальную угрозу». Это означает, что функционирование «стены» должно опираться на эффективную систему радиолокационной разведки.

Иными словами, должно быть сформировано такое радиолокационное поле, в пределах которого с помощью радиолокационных станций обеспечивается обнаружение, сопровождение и определение характеристик средств воздушного нападения противника - БЛА и планирующих бомб.

То есть для функционирования «стены дронов» надо будет с заданной вероятностью определять координаты, параметры движения, тактические характеристики и государственную принадлежность именно этих воздушных объектов.

Пока нет никаких убедительных данных, что на Украине создано подобное радиолокационное поле, причем именно с требуемыми характеристиками (соответствующими верхней и нижней границей кромок сплошного поля). Об этом убедительно говорят все имеющиеся на сегодня результаты работы ПВО Украины по отражению предыдущих ударов.

А если нет достоверной информации о воздушном противнике, тогда в принципе непонятно, каким образом реализовать следующие важные этапы боевой работы в ходе отражения ударов, а именно - целераспределения и целеуказания.

Даже если к процессам целераспределения и целеуказания подключать искусственный интеллект, все равно для обработки радиолокационной информации потребуются значительные вычислительные мощности. Есть ли они на Украине в объеме, достаточном для функционирования «стены дронов» - большой вопрос.

Вновь обратим внимание на сообщение Business Insider о составе «стены дронов». Пока дальше сведений о том, что она состоит из «множества дронов», дело не идет. А хорошо бы все-таки получить данные следующего характера: базовый состав системы (подробно), придаваемые средства и средства управления подчиненными системами (тоже подробно).

Как сообщается, впоследствии «стена дронов» может быть развернута ближе к линии фронта для защиты от разрушительных планирующих бомб, которые, как известно, очень трудно перехватить.

Вновь больше вопросов, чем ответов. Во-первых, бомба с УМПК обладает весьма малой отражающей поверхностью и при подлете к объекту поражения развивает очень большую скорость, близкую к сверхзвуковой.

У боевых расчетов средств противовоздушной обороны сильно ограничено время, чтобы обнаружить бомбу в полете, завязать трассу, сформировать целеуказание, произвести пуск зенитной управляемой ракеты.

Сбить бомбу с УМПК на конечном участке траектории весьма сложно. Это практически реализация зенитным ракетным комплексом потенциала нестратегической противоракетной обороны. Сделать это с помощью малоскоростного и маломаневренного БЛА-перехватчика на данном этапе представляется практически нереализуемой задачей.

Все, что мы пока знаем о «стене дронов», выглядит следующим образом: множество БЛА, искусственный интеллект и малоизвестная фирма-разработчик с сайтом рекламного содержания.

Сообщается, что Atreyd уже отправила «систему» на Украину и ожидает, что она будет готова к эксплуатации в течение нескольких недель. Как известно, только война является главным экзаменатором для любого образца вооружения и военной техники. В скором времени тактико-технические характеристики «стены дронов» будут детально прояснены и станет понятно, то ли это действительно эффективное оружие, то ли набор хвастливых заявлений.

