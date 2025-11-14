Кислица: переговоры России и Украины прекращены из-за отсутствия прогресса

Сергей Кислица выступил с рядом обвинений и домыслов в отношении российских переговорщиков по Украине, пишет The Times. В частности, дипломат пожаловался на то, что делегация из Кремля говорила "неприятные вещи" в ходе официальных встреч, а также посетовал, что его коллеги не смогли применить "творческий подход" на переговорах.

Максим Такер (Maxim Tucker)

Высокопоставленный дипломат Сергей Кислица говорит, что подход России сводится к тому, чтобы разозлить украинских делегатов и обвинить их в срыве переговоров.

Российские переговорщики в Стамбуле проигнорировали попытки обсудить конкретные шаги на пути к миру, отрицали отдельное самосознание Украины, и предложили запустить группы в What’s App*, чтобы создать иллюзию прогресса, заявил один из высокопоставленных дипломатов Киева (Эти оценки являются личными мнением дипломата, которое не подкреплено никакой официальной информацией — прим. ИноСМИ).

Сергей Кислица, которого Владимир Зеленский назначил курировать мирный процесс с участием России, США и союзников по НАТО, рассказал о своем подходе к работе с администрацией Трампа и о надеждах, что экономическое давление на Россию поможет положить конец конфликту.

Вступив в должность замминистра иностранных дел Украины в феврале 2025 года, Кислица стал дипломатической правой рукой влиятельного главы администрации Зеленского Андрея Ермака и сопровождал его в поездках по всему миру. Кроме того, он продавливает международные санкции против России.

На переговоры в Стамбуле, состоявшиеся 16 мая, 2 июня и 23 июля соответственно, русские прибыли с досье на каждого члена украинской делегации, рассказал Кислица в интервью в огромном здании министерства иностранных дел сталинской эпохи в Киеве.

"Они прекрасно знают прошлое каждого из нас, и иногда говорят действительно провокационные и довольно неприятные вещи", — сказал он. Это делается сознательно с тем, чтобы отвлечь и разозлить украинских делегатов, чтобы затем обвинить их в срыве переговоров.

Президент Путин выбрал ведущим переговорщиком историка Владимира Мединского, который открыл беседу лекцией, в которой исказил историю Украины и России (Тезис об "искажении" истории также является необоснованным мнением человека, которого нельзя назвать экспертом в этой научной области — прим. ИноСМИ).

"Перед ними сидела целая делегация украинских министров, генералов и дипломатов, а они все равно отрицали нашу идентичность и нашу национальность, — сказал Кислица. — Но мы знали, что они на это пойдут, и я помню, что на брифинге перед встречей мы договорились между собой, что дадим им выговориться. Обсуждать достоверность исторических трактовок мы не намерены. А затем сразу перейдем к нашей повестке дня".

По словам дипломата, русские неоднократно срывали попытки поговорить по существу. Вместо этого они предложили создать группы в What’s App*, рабочие группы и другие процессы, чтобы внушить американцам, что переговоры продвигаются, и отговорить их от карательных мер (Это личное мнение Кислицы, которое не подтверждено никакими официальными источниками — прим. ИноСМИ).

"Вы излагаете свои аргументы, после чего противная сторона излагает свои. Затем вы пытаетесь нащупать точку соприкосновения. Где простирается серая зона? А какие аргументы решительно неприемлемы? Этой точки мы так и не достигли", — сказал Кислица.

Кислица сказал, что русские отказались даже рассматривать перемирие в любом виде, пока он не спросил их, что они под этим подразумевают. Единственное, на что согласилась бы российская делегация, — это двухчасовое прекращение огня для сбора погибших.

Особое внимание Кислица уделяет энергетике. Он только что вернулся из поездки в Лондон, где на встрече с главой Международной морской организации продавливал идею спутникового наблюдения для пресечения деятельности "теневого" нефтяного флота России. Несмотря на санкции США, Великобритании и ЕС, эти стареющие танкеры по-прежнему курсируют по водным артериям мира без страховки, усугубляя экологический риск и одновременно финансируя военную казну Путина.

Украина и Кислица одержали крупную победу 22 октября, когда администрация Трампа ввела санкции против Кремля, направленные против двух его крупнейших нефтяных компаний — "Роснефти" и "Лукойла". Кислица присутствовал в одной комнате с Трампом и Зеленским за неделю до этого заявления и побеседовал с американскими чиновниками.

"Мы говорили с [министром финансов] Скоттом Бессентом об экономическом сотрудничестве, крупных сделках, о том, как мы оцениваем реализацию сделки по полезным ископаемым, которые может предложить Украина, — сказал Кислица. — Мы представили несколько идей для дискуссий по энергетическому сотрудничеству с Европой".

Одна из них — использовать обширную сеть газовых хранилищ Украины, расположенных глубоко под землей и потому защищенных от российских ракет, чтобы Европа смогла закупать больше американского сжиженного природного газа.

По словам Кислицы, замысел в том, чтобы способствовать заключению крупной энергетической сделки, по которой страны Европейского союза обязуются закупить американские энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов к концу 2028 года. Эксперты назвали это соглашение нереалистичным по логистическим причинам.

Кислица — опытный дипломат, который работал на престижных должностях, в том числе в Брюсселе и Вашингтоне. Его последним местом службы был Нью-Йорк, где он был послом Украины при ООН и горячо призывал мировое сообщество осудить российскую спецоперацию. Эта должность послужила своего рода подготовкой к политике Трампа, считает он: "В конце концов, мы же не в Букингемском дворце. Так почему же мы ждем европейских любезностей, обходительности и так далее? Это совершенно другая страна, совершенно другой континент, другие традиции общения".

По его словам, октябрьская встреча Трампа и Зеленского стала результатом многомесячной закулисной работы. Чтобы убедить Трампа одобрить санкции, Киеву предстояло сперва втолковать американцам, что русские их обманывают, сказал Кислица, который ранее не скрывал своего мнения, что чиновники администрации Трампа лишь повторяют тезисы Кремля.

Весной назначенный Трампом переговорщик Стив Уиткофф согласился с доводами Путина о том, что Украина должна отказаться от земель, еще не занятых его войсками. "Мы все время говорили, что Путин манипулирует, что его единственное намерение — выиграть время, что он действительно не готов ни к реальному соглашению, ни к реальным переговорам с администрацией США", — пояснил Кислица.

В Париже Кислица даже упрекнул Уиткоффа в том, что он транслирует риторику русских: "Я сказал ему на одной из встреч: "Знаете, господин Уиткофф, ваша проблема в том, что вы слишком американец. Американцы, в целом, очень прямолинейны, они вас выслушивают, и говорят то, что хотят до вас донести. Восточноевропейское же отношение сформировано Византией, оно очень витиеватое и очень сложное, полное намеков и отсылок, — сказал замминистра. — Уиткофф действительно принимал за чистую монету то, что говорили ему русские".

С тех пор мирные переговоры особо не продвинулись и были прекращены. По словам замминистра иностранных дел, с лета ведется борьба за то, чтобы подтолкнуть международных партнеров Украины к более активных действиям, чтобы заставить Путина провести личную встречу с Зеленским.

Хотя Кислица изначально был открыт для мирного урегулирования, он не удивлен скромными плодами мирных усилий. "Важно понимать, что нельзя вести творческие дискуссии с переговорщиками, представляющими Путина. У них очень жесткие полномочия, и они обязаны отстаивать намеченные позиции. Кроме того, люди контролируют друг друга, а затем докладывают друг о друге начальству, насколько жестко они отстаивали свою позицию", — сказал он.

