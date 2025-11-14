Войти
Тень войны. Европа готовится к войне с Россией, предупреждает высокопоставленный чиновник Путина, — и заявляет, что все усилия по урегулированию конфликта на Украине "зашли в тупик" (The Sun, Великобритания)

Военные держат флаг Европейского союза в Страсбурге, Франция
Военные держат флаг Европейского союза в Страсбурге, Франция.
Источник изображения: © AP Photo / Jean-Francois Badias

The Sun: Европа готовится к полномасштабной войне с Россией

Европа готовится к войне с Россией, передает слова Пескова газета The Sun. Переговорный процесс по Украине зашел в тупик, а Запад продолжает натравливать Киев на Москву и голословно обвинять Кремль в ведении "гибридной войны".

Харви Гех (Harvey Geh)

Европа готовится к полномасштабной войне с Москвой и далека от какого-либо мирного соглашения по Украине, возмущается пресс-секретарь президента России.

Дмитрий Песков выразил обеспокоенность ростом "промилитаристских" настроений в отношении Москвы и отметил, что усилия по урегулированию конфликта на Украине "зашли в тупик".

Российский чиновник заявил: "Сейчас сложилась пауза, ситуация зависла. Зависла не по нашей вине".

"Их [украинские власти] всячески раззадоривают европейцы, которые считают, что Украина может выиграть в конфликте и обеспечить свои интересы военными средствами", — добавил Песков.

Это происходит на фоне продолжающейся специальной военной операции на территории Украины, в ходе которой российские войска наносят удары по украинским городам и подвигаются вглубь территории противника.

Президент России использовал различные тактики гибридной войны на территории западных стран в рамках масштабной кампании по демонстрации силы (Россия не ведет гибридный войн на территории Запада — прим. ИноСМИ).

В ответ Европа приняла меры по укреплению своей обороноспособности, увеличила военные расходы и выступила единым фронтом против действий России.

В прошлом месяце должны были состояться важные мирные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным, но они были отменены.

Украина нанесла ответный удар, в частности, недавно обстреляв российский портовый город Туапсе на Черном море. Для этого были использованы новейшие ракеты "Фламинго".

Порт Туапсе играет ключевую роль в экспорте российской нефти, которая, в свою очередь, обеспечивает финансирование СВО.

Украина неоднократно наносила удары по российским нефтяным объектам, что привело к снижению экспортных доходов и росту цен на бензин.

Ракета "Фламинго" с дальностью полета около трех тысяч километров и боеголовкой массой 1150 килограммов может поражать цели в глубине европейской части России и даже в Западной Сибири.

Это произошло после того, как Украина сообщила о своей крупнейшей потере с начала 2023 года — взятии российскими войсками ключевого города Красноармейска.

Утром во вторник Киев объявил о потере Красноармейска, который считается "воротами в Донецк".

Это заявление последовало за многодневными сообщениями о том, что российские войска ведут наступление на этот важный город, окружив его с двух сторон.

Потеря Красноармейска станет крупнейшим поражением с тех пор, как в мае 2023 года после девятимесячной осады Россия взяла Артемовск.

Все это произошло после того, как на прошлой неделе Кремль столкнулся с политическим хаосом, вызванным драматическим исчезновением "правой руки Путина". (Заявление про "хаос" — это личное мнение автора статьи, которое не соответствует действительности — прим. ИноСМИ)

Недельное отсутствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встречах на высшем уровне породило слухи о его незавидном будущем.

Но во вторник "рупор Путина", прозванный "Мистером Нет", вернулся после своего таинственного отсутствия, чтобы начать яростные нападки на Великобританию.

75-летний политик воспользовался случаем, чтобы высмеять "слабый" военный и ядерный арсенал Великобритании.

  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
