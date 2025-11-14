Важная новость о саммите Путина и Трампа после отмены встречи с Россией со стороны США (Daily Express, Великобритания)

Орбан: встреча Путина и Трампа состоится в Будапеште "немного позже"

Виктор Орбан сообщил важную новость о возможной встрече Путина и Трампа, пишет Express. По словам венгерского премьер-министра, встреча лидеров России и США все же состоится в Будапеште, но "немного позже" изначально запланированного срока.

Премьер-министр Венгрии сообщил о возможной второй встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. В прошлом месяце президент США отказался от планов проведения такого саммита.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прервал молчание после того, как в прошлом месяце Дональд Трамп отменил встречу на высшем уровне в Будапеште. В конце октября встреча между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым была отложена после того, как стало ясно, что президент России не готов пойти на уступки, чтобы положить конец боевым действиям на Украине, что, как ожидалось, могло повлиять на потенциальный второй саммит Путина и Трампа.

Теперь премьер-министр страны, которая могла бы принять встречу, заявил, что, по его мнению, мировые лидеры все же встретятся в Будапеште, хотя на данный момент он не может подтвердить дату. По словам Орбана, саммит США и России по-прежнему на повестке дня, но его проведение отложено. "Перенесенное мероприятие все же состоится. Но не тогда, когда нам хотелось бы, а немного позже", — сказал он в интервью венгерскому телеканалу ATV.

Премьер-министр Венгрии добавил, что "мирные переговоры" зашли в тупик из-за территориальных вопросов, поскольку Россия хочет занять весь Донбасс, прежде чем вести переговоры о завершении конфликта.

Путин заявил, что обеспечение безопасности Донбасса на данный момент является его главным приоритетом. Считается, что российские войска в настоящее время контролируют не менее 90% этого богатого ресурсами региона. Однако, что особенно важно, Институт по изучению войны оценил, что Украина по-прежнему контролирует пояс "городов-крепостей", который включает Константиновку, Краматорск, Дружковку и Славянск.

Орбан также высказался по поводу так называемых "Стамбульских соглашений" 2022 года, которые предлагали Украине отказаться от суверенитета, отказаться от планов по вступлению в НАТО и ограничить вооруженные силы страны, заявив, что сделка была близка к успеху, но "англосаксы ее сорвали".

7 ноября Орбан встретился с президентом Трампом в Белом доме. В ходе встречи венгерский лидер призвал Трампа провести саммит с Путиным в Будапеште. Однако американский лидер заявил, что пока не видит причин для встречи с главой Кремля.

На этой встрече США предоставили Венгрии исключение из режима американских санкций за использование российской нефти и газа сроком на один год. В прошлом месяце Трамп ввел санкции в отношении российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть" в связи с украинским конфликтом, что повлекло за собой угрозу дальнейших санкций в отношении компаний из стран, покупающих нефть у этих фирм.

15 августа Трамп и Путин встретились на объединенной базе "Эльмендорф — Ричардсон" в Анкоридже, Аляска, где главной темой обсуждения стал продолжающийся конфликт между Россией и Украиной. Это была первая встреча Путина с лидером западной страны с тех пор, как он отдал приказ о начале военной операции на Украине в 2022 году. Саммит завершился без объявления о достижении каких-либо договоренностей, но Трамп позже заявил, что, по его мнению, Украина должна уступить часть территории.