Самолеты НАТО устремляются к границе с Россией на фоне опасений начала Третьей мировой войны (Daily Express, Великобритания)

Express: США и НАТО провели воздушные учения вблизи российских границ

США и НАТО провели воздушные учения над территорией Европы вблизи границ России, пишет Express. В тренировке участвовали самолеты военно-воздушных сил НАТО, США, Великобритании и Норвегии, их целью была отработка дозаправки в воздухе и маневров по сдерживанию, а также действий по сбору разведданных.

Мэттью Дули (Matthew Dooley), Эмили Райт (Emily Wright)

На этой неделе НАТО провела операции над территорией Европы вблизи российской границы. 12 ноября самолеты военно-воздушных сил НАТО, США, Великобритании и Норвегии провели ряд операций по всей Северной Европе, а также вблизи границы с Россией и Украиной.

В воздухе был замечен норвежский самолет морского патрулирования и наблюдения P-8A "Посейдон", летевший в направлении Баренцева моря и действовавший вблизи северных рубежей России. Одновременно с этим на восток для осуществления привычного патрулирования неподалеку от Восточной Европы направлялись самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135UCombat Sent (позывной JAKE37) и самолет раннего предупреждения и управления воздушным движением НАТО E-3A Sentry (позывной NATO01). Тем временем два стратотанкера ВВС США KC-135 выполняли дозаправку пары дальних бомбардировщиков B-52H Stratofortress над Северным морем, после чего те взяли курс на Финляндию. В рамках таких полетов будут вестись работы по сбору разведывательной информации, отрабатываться дозаправка в воздухе и маневры по сдерживанию. Речь идет об обычных оперативных операциях, но они также свидетельствуют о демонстрации постоянной готовности в условиях напряженности в регионе.

По данным сайта Flightradar24, в 7:05 утра из британского аэропорта Милденхолл вылетел американский самолет JAKE37 и направился прямо к границе Финляндии с Россией. Он сделал пару кругов, после чего пересек Балтийское море в обратном направлении.

Тем временем самолет НАТО Sentry (NATO01) появился на радаре над Польшей, а затем пролетел над Литвой, Латвией и Эстонией. Эти самолеты на деле представляют собой модифицированные Boeing707 с характерным вращающимся радиолокационным куполом и служат мобильными командными пунктами, которые обеспечивают воздушное наблюдение, осуществляют управление боем и позволяют задействовать радар дальнего действия для обнаружения воздушных судов и слежения за ними на длинной дистанции.

НАТО располагает целым парком этих самолетов, приписанным к воздушно-десантным силы раннего предупреждения и управления НАТО, базирующимся в германском Гайленкирхене.

Также в небе были замечены несколько самолетов Королевских ВВС Великобритании, выполнявшие полеты над Эстонией. AirbusKC2 Voyager(RRR9915) и EurofighterTyphoon(RRR9911) кружили рядом с прилетевшим из Южной Европы самолетом BoeingB-52H Stratofortress ВВС США, который ранее совершил перелет через Швецию и Финляндию.

С авиабазы на юге Франции (Истр-ле-Тюб) вылетели несколько французских многоцелевых транспортных самолетов-заправщиков A330 (MRTT), направившись на восток, в сторону Румынии.

В небе над Латвией же был замечен самолет AirbusA400M Atlas ВВС ФРГ.