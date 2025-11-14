Недавний "парад" российских вооружений — вызов глобальному ядерному балансу (The Christian Science Monitor, США)

CSM: новые виду российского оружия позволяют Москве противостоять Вашингтону

Демонстрация Россией нового арсенала высокотехнологичных вооружений носит явный политический характер, пишет CSM. Трамп пытается заставить Кремль согласиться на мирное соглашение по Украине, однако Путин в ответ дает понять, что Москва слишком сильна, чтобы ей можно быть навязать невыгодную сделку.

Фред Вир

В начале этого месяца ВМФ России спустил на воду “Хабаровск” — первую атомную подводную лодку нового поколения и один из элементов масштабной программы ядерной модернизации, которая, по словам Владимира Путина, обеспечит России стратегический паритет с США до конца столетия.

Революционное в “Хабаровске” то, что лодка специально проектировалась под недавно разработанный подводный беспилотник (или “умную” торпеду), которая сможет доставить ядерную боеголовку на высокой скорости и на большие расстояния — возможно, для уничтожения авианосных группировок или даже разрушения портовых городов в любой точке мира.

Роботизированная торпеда под названием “Посейдон” — первое из серии новых вооружений, которые, как утверждает Кремль, сорвут любые попытки США создать эффективный щит противоракетной обороны наподобие предложенного президентом Дональдом Трампом “Золотого купола”. С 1983 года, когда президент Рональд Рейган объявил о стратегической оборонной инициативе, известной в народе как “Звездные войны”, русских неизменно страшит перспектива, что США добьются прорыва в области оборонительных вооружений и сведут на нет их сдерживающую силу в виде межконтинентальных ракет.

Для чего мы написали эту статью?

В последние недели Россия активно вводит в строй новые типы ракет, торпед и подводных лодок. Российские эксперты говорят, что вся эта шумиха — следствие предложения президента Дональда Трампа запустить систему противоракетной обороны “Золотой купол”.

Аналитики говорят, что экзотическое оружие, которым сейчас пополняется российский арсенал, — следствие многолетней работы Москвы по созданию относительно недорогих способов сохранить за собой надежный потенциал второго удара. Они осложняют хрупкий баланс в области контроля вооружений, который еще недавно существовал между Вашингтоном и Москвой, однако за последнее десятилетие пошатнулся на фоне охлаждения дипломатических отношений между двумя столицами.

Но их появление совпало еще и с тем, что Трамп и Путин пытаются задействовать рычаги влияния, чтобы определить будущее Украины. По мнению эксперта по России и почетного профессора Университетского колледжа Лондона Марка Галеотти, этот контекст не мог не повлиять на их развертывание. Трамп не оставляет попыток заставить Россию согласиться на мирное соглашение по Украине, чередуя “кнут” и “пряник”, однако Путин в ответ дает понять, что Россия слишком сильна, чтобы навязать ей невыгодную сделку.

“Решение Москвы “отрекламировать” это оружие прямо сейчас носит явный политический характер, — считает доктор Галеотти. — Полагаю, это часть теневой дипломатии между Трампом и Путиным”.

Новый арсенал

Разработка нового российского арсенала ведется уже некоторое время, но он демонстративно развертывается только сейчас. Год назад Москва изумила мир, ударив новой гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности “Орешник” по заводу в украинском городе Днепр [Днепропетровск]. Русские утверждают, что “Орешник” может доставить шесть обычных или ядерных боеголовок в 10 раз быстрее скорости звука.

В прошлом месяце Россия также провела испытания крылатой ракеты “Буревестник” с миниатюрным ядерным реактором, который, как сообщается, обеспечивает ей неограниченную дальность полета. Неделю спустя на церемонии в Кремле Путин поблагодарил разработчиков ракеты, отметив, что она имеет “без преувеличения историческое значение для нашего народа. Она обеспечит безопасность и стратегический паритет на десятилетия вперед, можно смело сказать на весь 21-й век”.

Общим для всех этих новых видов оружия является то, что они воплощают в себе новые технологии, которые позволяют России противостоять технологическому превосходству США без масштабных и разорительных инвестиций эпохи холодной войны. Нынешнее поколение российских лидеров выучило на горьком опыте, что непомерные затраты в попытке угнаться за США в постоянно ускоряющейся гонке ядерных вооружений стали одним из основных факторов распада Советского Союза.

Российские аналитики говорят, что новое оружие открыто демонстрируется прямо сейчас — Путин даже рассказал, что Москва даже подпустила военный корабль НАТО поближе и позволила альянсу понаблюдать за недавними испытаниями “Буревестника”, — потому что Трамп нацелен на реализацию своего плана “Золотой купол”. Президент США назвал его “ультрасовременным щитом противоракетной обороны для защиты нашей родины от иностранных ракетных угроз”.

Новые испытания для стратегического баланса

Действия российских военных развернулись на фоне стратегической нестабильности в отношениях между Россией и США. Все соглашения о контроле над вооружениями, заключенные между двумя странами в эпоху холодной войны, были последовательно расторгнуты одно за другим, что позволило обеим сторонам развернуть модернизацию и начать внедрять потенциально опасные инновации, говорит бывший советник Кремля Сергей Марков*.

Если США сделают ставку на оборонный щит, это станет издевкой над ранним обещанием Трампа добиваться “денуклеаризации”. Под этим мог подразумеваться некий новый уровень контроля вооружений с участием других ядерных держав, включая “тяжеловесов” Китай и Индию, считают российские аналитики.

“Путин публично демонстрирует новое оружие, которое сделает противоракетную оборону бессмысленной, чтобы сказать: “Мистер Трамп, пожалуйста, не стройте ваш “Золотой купол”, — рассуждает Марков. — Мы понимаем: он хочет, чтобы противоракетная оборона защищала американцев. Но этого можно достичь, лишь создав угрозу для других. Россия ясно дает понять, что сделает все возможное, чтобы сохранить свои силы сдерживания”.

Критики опасаются, что новое оружие привнесет еще большую неопределенность в нынешнюю стратегическую обстановку, и без того крайне нестабильную. В частности, отмечается, что это оружие чрезвычайно сложно и опасно в эксплуатации — особенно крылатые ракеты на ядерной тяге. Некоторые даже гадают: а, что, если это тщательно продуманная “утка”?

“Я серьезно сомневаюсь, что это оружие, поистине достойное эпизода бондианы, действительно даст России какие-либо новые стратегические возможности, — рассуждает доктор Галеотти. — У русских уже имелись достаточные возможности для нанесения второго удара”.

Странная реакция Трампа на испытания ядерной ракеты “Буревестник” привела Москву в замешательство. “Поскольку другие проводят испытания, я считаю вполне уместным, чтобы мы тоже последовали их примеру”, — заявил Трамп. Создалось впечатление, что он имел в виду ядерные испытания. Запросы России о разъяснениях пока что остались без ответа.

“Единственная страна, испытывавшая ядерное оружие в 21 веке, — это КНДР. Больше никто этим не занимался. Собственно говоря, в этом даже нет никакой необходимости, поскольку есть верные способы проверить надежность боеголовок, не приводя их в действие, — говорит эксперт вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Квинси Павел Девяткин из Москвы. — Возникает вопрос: уж не типичная ли это для Трампа “эскалация ради деэскалации”? Как бы то ни было, это пагубно для стратегической стабильности”.

“Вернем Америке было величие” — но какой ценой?

Пара соглашений о контроле вооружений еще держатся, хотя и висят на волоске. Одно из них — подписанный в 1996 году 187 странами Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Другой пример — Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) от 2010 года, срок действия которого почти истек, хотя США и Россия предварительно договорились продлить его еще на год.

Однако поскольку Россия располагает оружием нового поколения, нарушающим границы, а администрация Трампа подает о своих намерениях противоречивые сигналы, эксперты считают перспективы прочной стабильности посредством согласованного контроля вооружений весьма мрачными.

“Многие в Москве были поражены тем, насколько некомпетентно Трамп рассуждает о ядерных испытаниях и контроле вооружений, — говорит независимый эксперт по безопасности Николай Литовкин. — Трамп говорит, что хочет вернуть Америке было величие — но какой ценой? Россия не позволит выдавить себя на обочину. Если вы хотите безопасности, это возможно лишь в мире, который безопасен для всех”.

* внесен Министерством юстиции РФ в перечень иностранных агентов