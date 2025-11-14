Греция возобновила переговоры с Израилем по закупке систем ПВО в рамках проекта "Щит Ахиллеса"

ЦАМТО, 13 ноября. МНО Греции возобновило переговоры с Израилем по вопросу приобретения современных систем ПВО в рамках инициативы "Щит Ахиллеса" (Achilles’ Shield).

Как сообщает издание Greek City Times, Греция готовит проект модернизации национальной системы ПВО стоимостью 3,5 млрд. долл. в рамках новой программы "Щит Ахиллеса".

Программа направлена на замену разрозненных устаревших систем российского и американского производства интегрированной многоуровневой системой, составные части которой будут закупаться преимущественно у израильских оборонных подрядчиков.

Данный шаг свидетельствует о решительном повороте в сторону израильских оборонных технологий и подчеркивает растущее стратегическое сотрудничество между двумя странами.

Переговоры ранее приостанавливались во время боевых действий ЦАХАЛ в секторе Газа из-за деликатных вопросов, связанных с оборонными сделками. В условиях хрупкого режима прекращения огня Афины предприняли шаги по возобновлению программы, подчеркивая ее важность для национальной безопасности.

Напомним, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в апреле этого года объявил о начале реализации комплексной программы инвестиций в оборону стоимостью 25 млрд. евро, центральным элементом которой является проект "Щит Ахиллеса", предусматривающий создание эшелонированной системы ПВО с первоначальным пакетом финансирования на сумму 2,8 млрд. евро (около 3 млрд. долл.).

Рассчитанная на 12 лет амбициозная программа представляет собой не только важнейшую программу модернизации Вооруженных сил в течение следующего десятилетия, но и стратегический поворот в том, как Греция видит свою роль в Восточном Средиземноморье и в рамках коллективной обороны НАТО.

Представленный премьер-министром К.Мицотакисом в парламенте 2 апреля 2025 года проект "Щит Ахиллеса" представляет собой многоуровневую интегрированную систему противовоздушной обороны, способную противостоять широкому спектру угроз. После этого начались переговоры с израильской компаний Israel Aerospace Industries (IAI) относительно приобретения систем ПВО средней дальности "Барак MX", которые, как сообщалось, должны заменить российские C-300ПМУ-1.

В июле греческое правительство также объявило о намерении подать заявку на кредит в размере 1,2 млрд. евро в рамках программы Европейского союза SAFE для ускорения проектов модернизации обороны.

Согласно имеющейся на текущий момент информации, планируемая закупка включает три системы израильской разработки для замены устаревших платформ:

Система ПВО малой дальности SPYDER-SR/ER компании Rafael Advanced Defense Systems заменит устаревшие российские системы "Оса-АК" и "Тор-М1", которые в настоящее время испытывают проблемы с обслуживанием.

Система ПВО средней дальности "Барак MX" компании Israel Aerospace Industries, которой принадлежит греческая фирма Intracom Defense, предназначена для замены ЗРК MIM-23 "Хок".

Для борьбы с угрозами на большой дальности и баллистическими ракетами Греция рассматривает совместно разработанную компаниями Rafael и Raytheon систему "Праща Давида" (David’s Sling; вариант УР SkyCeptor), которая заменит устаревшие C-300ПМУ-1.

Имеющиеся батареи американского ЗРК "Пэтриот" останутся в строю, выступая в качестве основы новой системы противовоздушной обороны и будут интегрированы с закупаемыми израильскими комплексами.

Полный объем греко-израильского соглашения о противовоздушной обороне, включая подписанные контракты, графики поставок и сроки интеграции, пока не был публично раскрыт. Однако греческие СМИ и источники в оборонной промышленности подтверждают, что первые системы должны быть развернуты уже в 2026 году, а полная боевая готовность ожидается к концу 2028 года.

Первоначальное развертывание новых систем будет сосредоточено во Фракии и на островах в восточной части Эгейского моря. Последующие этапы расширят зону действия по всей стране и будут направлены на устранение угроз, исходящих как от воздушных, так и морских беспилотников.

Израильские предложения в настоящее время опережают европейские заявки, предполагая более строгие обязательства по передаче технологий и местному производству – ключевому приоритету оборонной промышленности Греции.

Следующие шаги будут включать процедуры в Министерстве национальной обороны Греции, после чего последует рассмотрение вопроса закупки правительственным Советом национальной безопасности (KYSEA) и окончательное утверждение парламентом.