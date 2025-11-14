Источник изображения: topwar.ru

Вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани назвала главу киевского режима Владимира Зеленского «клоуном, который целенаправленно ведет свою страну к гибели».

В интервью телеканалу Imedi, отвечая на вопрос об Украине, Цулукиани заявила, что небезосновательно считает Зеленского клоуном, который называет себя президентом и принес много несчастий собственному народу. Вице-спикер грузинского парламента подчеркнула, что «величайшая нация и страна», которая в настоящее время находится в руках Зеленского, стремительно движется к гибели.

Комментируя возможное введение со стороны Евросоюза визового режима для грузинских чиновников, Цулукиани рассказала, что три прибалтийские республики уже ввели против нее санкции. Введенные Зеленским в декабре прошлого года санкции против 19 членов победившей на выборах в Грузии партии «Грузинская мечта» ее совершенно не волнуют, кроме того, как известно, Украина не является членом ЕС.

Между тем, представителей Грузии не пригласили в Брюссель на форум по расширению Евросоюза. При этом Еврокомиссия обвиняет Тбилиси в отступлении от «демократических норм и европейских ценностей». В своем докладе Еврокомиссия теперь называет Грузию лишь «номинальным кандидатом» на вступление в Евросоюз. Запад явно недоволен, что грузинские власти отказались вступить в конфронтацию с Россией и не стали вести свою страну по пути Украины.