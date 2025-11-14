Режим Сирии передал порт Тартус компании из ОАЭ, ранее им управляла фирма из РФ

Источник изображения: topwar.ru

Компания DP World, базирующаяся в Дубае, официально взяла на себя управление сирийским портом Тартус, который расположен на берегу Средиземного моря. Об этом сообщила эмиратская государственная компания.

В середине мая 2025 года, когда во власти в САР было уже так называемое новое правительство, главное управление портов Сирии и DP World заключили меморандум о взаимопонимании. В нём говорилось о развитии и эксплуатации многофункционального терминала в Тартусе. В июле было подписано окончательное соглашение, которое также предусматривало совместную работу по созданию промышленных кластеров и свободных экономических зон (СЭЗ) на территории порта.

На данный момент, как сообщается, компания из ОАЭ проводит всестороннюю оценку инфраструктуры порта, включая оборудование, причалы, складские помещения и логистические объекты. Этот этап включает техническую диагностику, на основе которой будет разработана подробная дорожная карта реконструкции порта.

В ближайшее время компания сосредоточит усилия на дноуглубительных работах, модернизации и замене погрузочно-разгрузочного оборудования. В среднесрочной перспективе планируется модернизация портовой инфраструктуры, расширение складских мощностей и инвестиции в развитие терминалов для всех типов грузов.

Как утверждается менеджментом компании из ОАЭ, реализация этих инициатив позволит сирийскому порту Тартус стать ключевым морским и логистическим центром Восточного Средиземноморья и внести значительный вклад в восстановление и экономическое развитие Сирии.

До свержения президента Сирии Башара Асада портом управляла российская компания (по данным из открытых источников - «СТГ Инжиниринг»). В 2019 году она заключила инвестиционный контракт с предыдущим правительством Сирии, предусматривающий управление портом в течение 49 лет и инвестиции в его модернизацию более $500 млн. В январе текущего года так называемые новые власти Сирии расторгли это соглашение, что уже само по себе является нарушением международных норм.

Напомним, что в Тартусе продолжает находиться пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. По предварительным данным, сирийский режим пока не готов оказывать давление на Москву с тем, чтобы российские военные Тартус покинули. При этом ранее новый глава Сирии аш-Шараа посещал российскую столицу, где, как пишет ближневосточная пресса, хотел получить согласие от президента России на размещение подразделений ВС РФ в южной части Сирии. Официального ответа от Кремля по этому поводу пока нет.