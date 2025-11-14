Войти
ТАСС

Страны G7 на фоне продвижения ВС РФ на Украине призвали к прекращению огня

566
0
0
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

В документе, распространенном пресс-службой МИД Канады, сказано, что "нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой на переговорах"

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Страны Группы семи на фоне продвижения ВС РФ на Украине заявили о необходимости немедленного прекращения огня и переговоров. Такая позиция изложена в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран - участниц G7 по итогам встречи в канадской провинции Онтарио.

"Мы подчеркиваем, что необходимо немедленное прекращение огня. Мы согласны в том, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой на переговорах", - говорится в документе, распространенном пресс-службой Министерства иностранных дел Канады, председательствующей в "семерке".

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил ТАСС, что российские войска зачистили от ВСУ 90% территории Красноармейска. 11 ноября в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Запад" полностью освободили восточную часть Купянска от ВСУ, продолжается уничтожение окруженной группировки противника. Военный эксперт Андрей Марочко 11 ноября сообщил ТАСС, что российские военнослужащие, освободив Гнатовку, заблокировали солдат Вооруженных сил Украины в Димитрове Донецкой Народной Республики, противнику некуда выйти. Об освобождении Гнатовки в ДНР Минобороны РФ сообщило 10 ноября.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, взаимодействие переговорных групп Москвы и Киева оказалось по инициативе Украины и Европы на паузе, хотя каналы для общения налажены. Он также подчеркивал, что Россия сохраняет готовность к украинскому урегулированию.

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил в интервью ТАСС, что Россия готова возобновить переговорный процесс с Украиной в Стамбуле, "мяч находится на украинской стороне". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.11 15:25
  • 11465
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.11 14:33
  • 2
Минпромторг готовит крупные скидки на оборудование для производства чипов
  • 14.11 13:19
  • 4
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 14.11 01:07
  • 1
Названо число построенных по инвестквотам рыбопромысловых судов
  • 14.11 00:57
  • 2
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 14.11 00:48
  • 3
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей
  • 14.11 00:08
  • 2
Российский человекоподобный робот сделал пару шагов на презентации и упал
  • 13.11 19:49
  • 0
Вот интересно - какие планы у Запада (и у евреев) на б. Украину?
  • 13.11 17:55
  • 0
Комментарий к ""Нам нужна сдерживающая сила НАТО в Европе" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)"
  • 13.11 15:38
  • 1
"Нам нужна сдерживающая сила НАТО в Европе" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)
  • 13.11 07:47
  • 8
Авианосец «Фуцзянь» официально вошёл в состав китайских ВМС
  • 13.11 06:58
  • 2
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 13.11 03:10
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о фуроре Су-57"
  • 13.11 02:29
  • 0
Комментарий к "Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей"
  • 12.11 12:52
  • 1
Старт новой ракеты "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года - глава "Роскосмоса"