Первая на Украине "стена дронов" скоро будет использоваться для противостояния российской угрозе, заявляет западный производитель (Business Insider, Германия)

Business Insider: Atreyd поставил Украине технологию для "стены дронов"

Украина получила от одной из западных компаний технологию для создания "стены дронов", пишет Business Insider. Ожидается, что она будет способна останавливать российские одноразовые ударные БПЛА и поможет украинской системе ПВО справляться с планирующими бомбами, которые сложно перехватить.

Джейк Эпштейн (Jake Epstein)

Новая, первая в своем роде "стена дронов", построенная для отражения наиболее опасного российского оружия до того, как оно достигнет городов и гражданского населения (Россия наносит удары исключительно по военным объектам — прим. ИноСМИ), скоро будет развернута на Украине, сообщил Business Insider ее производитель.

Состоящая из десятков небольших беспилотников, стена предназначена для перехвата летящих боеприпасов, уничтожая их в воздухе, "словно летающее минное поле, но с беспилотниками вместо мин", — сказал основатель Atreyd, западной компании, разработавшей эту систему.

Atreyd уже отправила систему на Украину и ожидает, что она будет готова к эксплуатации в течение нескольких недель, пояснил основатель, пожелавший остаться анонимным для обсуждения деликатных вопросов.

Развертывание "стены дронов" станет первым известным случаем использования такого типа обороны, что позволит Украине выйти на новый уровень защиты от усиливающихся воздушных атак России.

Сначала система будет использоваться для обороны городов и критически важных объектов инфраструктуры от российских одноразовых ударных дронов, но впоследствии она может быть развернута ближе к линии фронта для защиты от разрушительных планирующих бомб, которые, как известно, очень трудно перехватить.

Защитный занавес

Одноразовые ударные беспилотники и планирующие бомбы представляют собой две наиболее серьезные угрозы, с которыми сталкивается Украина. Эти боевые системы стоят недорого, производятся массово, создают нагрузку на оборонительные средства и могут наносить серьезный ущерб.

Одноразовые ударные БПЛА, в частности российские боевые беспилотники типа "Герань", используются в ночных атаках на украинские города и гражданскую инфраструктуру (Россия наносит удары исключительно по военным объектам — прим. ИноСМИ). Иногда в одной бомбардировке задействуются сотни таких дронов, что может перегрузить системы ПВО.

А планирующие бомбы — это неуправляемые авиабомбы, оснащенные специальными комплексами, которые превращают их в высокоточные боеприпасы. Они запускаются с самолетов с дистанции, недосягаемой для украинской ПВО. Благодаря небольшой радиолокационной заметности, короткому времени полета и небаллистической траектории, эти боеприпасы трудно перехватить.

В НАТО внимательно следят за угрозами со стороны России и в марте провели "Конкурс инноваций" для украинских и западных оборонных компаний, чтобы они предложили решения для борьбы с этим видом оружия. Компания Atreyd с концепцией "стены дронов" стала финалистом конкурса.

Стена состоит из множества дронов с видом от первого лица, которые взлетают с определенных стартовых платформ после того, как радары обнаруживают потенциальную угрозу. БПЛА, работающие от батарей и несущие небольшие боевые заряды, можно располагать в несколько рядов и на расстоянии друг от друга.

После взлета эти БПЛА образуют нечто похожее на завесу в небе; она предназначена для отражения воздушных атак путем взрыва компонентов дронов вблизи приближающихся боеприпасов, чтобы нейтрализовать угрозу и направить обломки вниз, на землю.

"Мы считаем свою систему последним эшелоном обороны", — сказал основатель Atreyd.

Система использует искусственный интеллект для изменения структуры стены, чтобы наилучшим образом реагировать на обнаруженную траекторию приближающегося боеприпаса. Она разработана с учетом низкой стоимости: стоимость перехвата составляет всего несколько тысяч долларов, а беспилотники, которые не взорвались, могут вернуться на свои стартовые платформы для использования в последующих операциях по противовоздушной обороне.

В Atreyd заявили, что "стена дронов" может работать в условиях отсутствия GPS, поскольку она оснащена предустановленной 3D-картой района действия, что является важной особенностью, учитывая широкое использование электронных средств и глушения сигналов на полях сражений на Украине.

Дроны могут работать на высоте нескольких тысяч метров и оснащены технологией идентификации, чтобы предотвратить инциденты с "огнем по своим". И хотя система способна функционировать полностью автономно, человек все же может переопределить ее работу и активировать аварийный выключатель.

В компании сообщили, что один солдат может управлять 100 дронами, и для этого не требуется никаких специальных навыков, а также не нужно быть опытным оператором БПЛА. Солдаты будут проходить обучение только по управлению системой и активации аварийного выключателя в случае необходимости.

По словам Atreyd, "стена дронов" демонстрирует 100-процентную эффективность в ходе испытаний. Тем не менее, ее развертывание на Украине станет первым случаем испытания системы в реальных боевых условиях.

Основатель Atreyd не раскрывает, где именно на Украине будет развернута "стена дронов", сославшись на соображения оперативной безопасности. Однако он сказал, что она будет постоянно базироваться там и может быть расширена на другие места в стране с помощью БПЛА отечественного производства.

Хотя Atreyd разрабатывает амбициозные стартовые платформы — такие как беспилотные аппараты, летающие базы для запуска и даже цеппелины — для иностранных вооруженных сил, "стена дронов", которая будет развернута на Украине, пока будет взлетать с наземных станций.

Развертывание "стены дронов" происходит в то время, когда Россия модифицировала свои беспилотники и планирующие бомбы, оснастив их реактивными двигателями, что позволило оружию летать быстрее и создало новые проблемы для украинской противовоздушной обороны. Основатель Atreyd уверен, что система по-прежнему будет эффективна против них.

Atreyd уже заключила контракт по крайней мере с одним членом НАТО, который заказал стартовую платформу и БПЛА. На данный момент компания организовала производственные линии во Франции и на Украине и планирует в ближайшее время распространить эту деятельность на США.

Основатель компании подчеркнул, что НАТО должна быть готова к новым разработкам в области вооружений. Если альянс окажется неподготовленным, "мы понесем большие потери".