«Пройдём опасный путь через туман»: в Минобороны РФ процитировали «Сектор Газа»

Источник изображения: topwar.ru

В пресс-службе Минобороны РФ процитировали слова из песни «Туман» известной российской рок-группы «Сектор Газа». Цитата была опубликована вместе с фотографией бойца, который продвигается через густую туманную дымку.

Эта строчка из песни гласит:

Но мы пройдем опасный путь через туман.

Источник изображения: topwar.ru

Так в оборонном ведомстве России образно прокомментировали успешное продвижение наших подразделений в Красноармейске (украинское название – Покровск), которому помог густой туман. Дело в том, что в таких погодных условиях украинские разведывательные дроны неспособны эффективно выполнять свою работу. Проблемы возникли также и у операторов беспилотников-камикадзе ВСУ, от которых наших наступающих бойцов укрывала густая пелена тумана.

Российские военные воспользовались этим благоприятным моментом для переброски подразделений в Красноармейск и заняли значительную часть города. Они заходили со стороны Донецка пешком, а также на автомашинах и мотоциклах.

Данные о продвижение ВС России на данном участке фронта поступили вчера. При этом российские и зарубежные СМИ отмечали, что этому благоприятствовал туман. Согласно данным оборонного ведомства России, в тот день под контроль наших бойцов перешло 256 зданий в городе.

На данный момент подразделения ВС России продолжают уничтожать остатки украинского гарнизона Красноармейска. Они ведут активные наступательные действия в центре города и в промзоне на его западной окраине.

