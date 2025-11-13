Прошли первые огневые испытания электроплазменного запального устройства для кислородно-метанового ракетного двигателя РД-0177М

Об этом сообщил Роскосмос

На предприятии Роскосмоса продолжается разработка кислородно-метанового ракетного двигателя РД-0177М.

В Конструкторском бюро химавтоматики, входящем в состав НПО «Энергомаш», успешно прошли первые огневые испытания электроплазменного запального устройства, предназначенного для воспламенения компонентов топлива в газогенераторе двигателя.

Результаты испытаний подтвердили корректность заложенных инженерно-конструкторских решений, и теперь запальник направят для сборки первого опытного образца РД-0177М.

До конца года планируется провести ещё три серии огневых испытаний аналогичных запальных устройств.