ВС РФ знают все типы украинских дронов, захватив их в качестве трофеев - эксперт

Источник изображения: topwar.ru
Украине не нужно уповать на некие «секретные» разработки в области БПЛА, они являются секретными до первого перехвата российскими военными. Об этом заявил украинский эксперт по беспилотной авиации Сергей «Флеш» Бескрестнов.
Россия знает все типы разработанных и выпускаемых Украиной беспилотников, захватив их в виде трофеев и внимательно изучив. После того как российский «Рубикон» развернул по всему фронту сеть РЛС, сбивать украинские беспилотники стало намного легче, и россиянам достались все, какие только применялись в боевых действиях, украинские беспилотники. После этого говорить, что у Украины якобы остались некие «секретные» дроны, глупо, считает Бескрестнов:
Как подчеркнул эксперт, большинство секретов хранится до того момента, как дрон попадает в трофеи. Дальше всё, через несколько дней про него будут знать все, кому положено. Это относится к обеим сторонам конфликта. Украина также изучает попавшие к ней в руки российские дроны, ища способы им противостоять, а иногда и почерпнуть чего-нибудь для себя.