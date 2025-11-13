ВС РФ знают все типы украинских дронов, захватив их в качестве трофеев - эксперт

Источник изображения: topwar.ru

Украине не нужно уповать на некие «секретные» разработки в области БПЛА, они являются секретными до первого перехвата российскими военными. Об этом заявил украинский эксперт по беспилотной авиации Сергей «Флеш» Бескрестнов.

Россия знает все типы разработанных и выпускаемых Украиной беспилотников, захватив их в виде трофеев и внимательно изучив. После того как российский «Рубикон» развернул по всему фронту сеть РЛС, сбивать украинские беспилотники стало намного легче, и россиянам достались все, какие только применялись в боевых действиях, украинские беспилотники. После этого говорить, что у Украины якобы остались некие «секретные» дроны, глупо, считает Бескрестнов:

Конечно, они в своем Центре изучили всю электронику, системы связи внутри наших БПЛА и системы навигации. Конечно, они знают все наши частоты.

Как подчеркнул эксперт, большинство секретов хранится до того момента, как дрон попадает в трофеи. Дальше всё, через несколько дней про него будут знать все, кому положено. Это относится к обеим сторонам конфликта. Украина также изучает попавшие к ней в руки российские дроны, ища способы им противостоять, а иногда и почерпнуть чего-нибудь для себя.

К сожалению, большинство секретов хранятся только до первого затрофеивания. И у Украины, и у России.