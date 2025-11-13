«Лунная компания» купит производителя спутников Maxar и станет подрядчиком Пентагона

Intuitive Machines купит производителя спутников Maxar

Компания Intuitive Machines, чей модуль совершил мягкую посадку на Луну, купит производителя спутников Lanteris Space Systems, ранее известного как Maxar Space Systems, и станет подрядчиком Пентагона. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Сумма сделки превысила более 800 миллионов долларов. Ожидается, что при условии получения «стандартных разрешений регулирующих органов и выполнения условий закрытия» приобретение будет оформлено в начале 2026 года.

«Сделка позволит Intuitive Machines выйти за рамки своей основной деятельности — миссий на Луну — и расширить сферу производства спутников и космических услуг,» — говорится в публикации.

По словам генерального директора Intuitive Machines Стива Альтемуса, Lanteris Space Systems изначально станет дочерней компанией Intuitive Machines, а затем полностью перейдет под головной бренд.

Издание отмечает, что Lanteris Space Systems уже создает спутники для Агентства космического развития Пентагона, которые будут обнаруживать и отслеживать баллистические и гиперзвуковые ракеты, что в будущем позволит Intuitive Machines работать над программой противоракетной обороны Golden Dome. «Мы выходим на рынок национальной безопасности», — сказал Альтемус.

Впервые модуль Nova-C (миссии IM-1) совершил мягкую посадку на лунную поверхность в феврале 2024 года.