«Лунная компания» купит производителя спутников Maxar и станет подрядчиком Пентагона

Фото: NASA / AP
Intuitive Machines купит производителя спутников Maxar

Компания Intuitive Machines, чей модуль совершил мягкую посадку на Луну, купит производителя спутников Lanteris Space Systems, ранее известного как Maxar Space Systems, и станет подрядчиком Пентагона. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Сумма сделки превысила более 800 миллионов долларов. Ожидается, что при условии получения «стандартных разрешений регулирующих органов и выполнения условий закрытия» приобретение будет оформлено в начале 2026 года.

«Сделка позволит Intuitive Machines выйти за рамки своей основной деятельности — миссий на Луну — и расширить сферу производства спутников и космических услуг,» — говорится в публикации.

По словам генерального директора Intuitive Machines Стива Альтемуса, Lanteris Space Systems изначально станет дочерней компанией Intuitive Machines, а затем полностью перейдет под головной бренд.

Издание отмечает, что Lanteris Space Systems уже создает спутники для Агентства космического развития Пентагона, которые будут обнаруживать и отслеживать баллистические и гиперзвуковые ракеты, что в будущем позволит Intuitive Machines работать над программой противоракетной обороны Golden Dome. «Мы выходим на рынок национальной безопасности», — сказал Альтемус.

Впервые модуль Nova-C (миссии IM-1) совершил мягкую посадку на лунную поверхность в феврале 2024 года.

  В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
ГЗЛА
Луна
