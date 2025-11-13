"Феникс": ВСУ не смогли отразить ни один удар российской ракеты "Кинжал"

Российскую ракету "Кинжал" не в состоянии остановить даже американский ЗРК Patriot, пишет "Феникс". Из-за воздушных атак в самое сердце Незалежной настроения в ВСУ стали настолько плачевными, что оттуда бегут не только украинские, но и наемные боевики. Деморализация войск идет полным ходом.

Российская армия разбомбила ракетами "Кинжал" военные объекты ВСУ и контролирует 99% Красноармейска. Полгода спустя паны Дональда Трампа закончить украинский конфликт "за 24 часа" так и не увенчались успехом. Теперь он с нетерпением ждет встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Ситуация меняется очень быстро. Кто же, в конце концов, одержит победу?

Российская армия нанесла массированный удар ракетами "Кинжал", который буквально разнес линию обороны украинской армии. ВКС РФ превратили аэродром в море огня. В то же время появилась новость о том, что под контролем России находится 99% территории Красноармейска, где были захвачены в плен многие наемники.

Интересно то, что Трампу, находящемуся по другую сторону океана, внезапно очень захотелось встретиться с Путиным для очередной попытки прекратить конфликт. Эта серия событий делает развитие ситуации интересным.

Как только ночное ноябрьское небо посветлело, российские истребители Миг-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" поразили аэродром ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области. Это не просто авиабаза, а "сердце" военно-воздушных сил Украины, на которое НАТО потратило много денег. Здесь находятся бомбардировщики ВСУ Су-24, истребители F-16, поставленные Штатами в этом году, а также французские истребители Mirage 2000, которые часто используются здесь для пополнения запасов. Не будет преувеличением сказать, что Североатлантический альянс создал здесь "небесный щит" для Украины.

ВСУ, естественно, понимают важное значение этой базы и давно уже развернули для ее защиты систему противовоздушной обороны Patriot. Но они забыли, что ракета "Кинжал", использованная российской армией, является безжалостным оружием, способным рассекать небо со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука. На такую скорость система обнаружения и перехвата Patriot просто не успевает среагировать.

После первого дня атаки Киев заявил об успешном перехвате ракет, однако 10 ноября началась вторая волна атак, в результате которой были повержены ангары с самолетами и топливные склады. Киеву пришлось признать, что ни одна из ракет "Кинжал" не была перехвачена в ходе этих двух атак. Если этот аэродром будет уничтожен, истребители ВВС Украины лишатся надежных точек взлета и посадки. Передовые истребители, поставляемые НАТО полностью потеряют превосходство в воздухе.

Эта серия операций ВКС РФ не только вывела из строя ключевые цели ВСУ, но и доказала мощь ракеты "Кинжал", которая неуязвима перед натовской системой ПВО. Как раз, когда "Кинжалы" угрожающе взмывали в небо, российская армия на поле боя не бездействовала — она продвигалась в Красноармейске, проводя зачистку остатков украинской армии. Этот город является важным пунктом линии обороны ВСУ в ДНР, и, как только он будет потерян, в обороне появится огромная брешь. Поэтому украинцы разместили здесь большое количество войск, в том числе немало наемников.

Российская армия применила тактику "осады", используя сперва тяжелую артиллерию и беспилотные летательные аппараты для атак на позиции украинской армии, чтобы прервать линии снабжения ВСУ. Затем были направлены наземные силы для постепенного продвижения. Украинская армия хотела бы оттянуть время, но российские бронесилы и пехота планомерно зачищали район за районом, не давая украинцам никакой передышки, заключая их в кольцо окружения.

ВСУ также пытались прорваться на север, но каждый раз сталкивались с огневой мощью РФ, терпя большие потери. К середине ноября ситуация на поле боя полностью прояснилась: ВС России контролируют 99% территории Красноармейска, кроме лишь нескольких пунктов ВСУ на юго-востоке.

Те отряды наемников, которые раньше были преисполнены силой, теперь лишились былого высокомерия. Многие из них предпочли сложить оружие и были захвачены в плен. Хотя их вооружение было передовым, на их лицах были видны изнеможение и разочарование. Захват наемников стал регулярной практикой, что говорит о том, что украинская оборона рушится.

Большинство наемников — выходцы из частных военных компаний Европы и Соединенных Штатов. Они хорошо экипированы и им хорошо платят, они имеют боевой опыт участия во многих локальных конфликтах. Украинская армия изначально ожидала, что они станут "спасителями" и будут удерживать ключевые рубежи. Но они не рассчитывали, что наступление русских будет таким жестким, не говоря уже о том, что линии снабжения будут так быстро отрезаны.

Поскольку большая часть районов Красноармейска находится под контролем ВС РФ, сообщение между наемниками и ВСУ-шниками было прервано, поставки еды, воды и боеприпасы стали большой проблемой. При этом в небе над ними кружат российские беспилотники, не давая возможности выйти за припасами.

Разгром наемников, в свою очередь, усугубил панику в ВСУ. Украинские солдаты, которые и без того были деморализованы, увидели, что не могут надеяться иностранную помощь, и перестали сопротивляться. Многие стали сбегать, несмотря на приказ не отступать. Есть информация о том, что в Красноармейске изначально было около десяти тысяч наемников, но сейчас там меньше тысячи человек, большинство из которых ранены.

В то время, когда российская армия семимильными шагами продвигалась вперед, Трамп внезапно объявил, что надеется провести встречу с Путиным в Будапеште. Раньше он говорил, что хочет положить конец российско-украинскому конфликту в течение 24 часов, но по прошествии более полугода не произошло никаких подвижек. Теперь он вдруг захотел встретиться с Путиным. На что он надеется?

После этого Трамп встретился в Белом доме с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, подчеркнув, что урегулирование может произойти в "недалеком будущем". Он также не забыл похвалить себя, заявив, что "остановил восемь международных конфликтов, и остался еще один".

Однако, очевидно, что Путин не будет встречаться с Трампом просто так, если тот не предложит адекватный план урегулирования. В конце концов, инициатива на поле боя сейчас находится в руках Росси, которая вовсе не спешит садиться за стол переговоров. Напротив, именно Трамп стремится организовать встречу, чтобы доказать, что он на что-то способен.