Южнокорейская Hanwha Ocean готовится к тендеру ВМС Таиланда по закупке двух 4000-тонных фрегатов

Вид на завод Hanwha Ocean в пригороде Сеула
Вид на завод Hanwha Ocean в пригороде Сеула.
Источник изображения: Hanwha Ocean

ЦАМТО, 12 ноября. Британская компания Cohort и южнокорейская Hanwha Ocean подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в рамках второго этапа программы приобретения многоцелевых фрегатов ВМС Таиланда.

Как сообщает Business Korea, меморандум был подписан 11 ноября на международной оборонной выставке Defense & Security (D&S 2025), которая проходит в Бангкоке (Таиланд).

Соглашение предусматривает совместное предложение ВМС Таиланда представленного на выставке 4000-тонного экспортного фрегата OCEAN-40F в рамках тендера, который, как ожидается, начнется в 2026 году. Стоимость состоящего из двух фаз проекта по закупке в общей сложности четырех платформ по программе приобретения боевых кораблей типа "фрегат" оценивается в 3 трлн. вон (около 2 млрд. долл.).

Пописанный меморандум о взаимопонимании включает использование широкой номенклатуры оборудования производства Cohort, такие как гидроакустические системы, торпедные аппараты, системы наблюдения, целеуказания и управления огнем, а также терминалы спутниковой связи.

В тот же день Hanwha Ocean также подписала ряд соглашений о техническом сотрудничестве с крупнейшими мировыми компаниями в области производства боевых систем для предлагаемых Таиланду фрегатов. В частности, Hanwha Ocean подписала меморандум о взаимопонимании с французской Naval Group по установке интегрированной системы боевого управления (CMS). Южнокорейская компания также будет сотрудничать с европейской группой MBDA в части, касающейся интеграции ракетных систем.

Напомним, что в августе 2025 года командование ВМС Таиланда подало заявку в правительство на одобрение строительства двух фрегатов стоимостью 35 млрд. бат (1,067 млрд. долл.) в рамках бюджетных обязательств на 2026-2032 гг. Всего к 2037 году планируется построить четыре корабля данного класса. Ожидается, что тендер начнется в 2026 году.

Согласно недавним сообщениям тайских СМИ, основными потенциальными конкурентами, как ожидается, будут пять стран. Голландская компания Damen предложит проект фрегата SIGMA, южнокорейская Hanwha Ocean – OCEAN-40F, южнокорейская HD Hyundai Heavy Industries – HDF-4000, итальянская Fincantieri – FCX30, испанская Navantia – ALFA-3000, немецкая TKMS в сотрудничестве с тайской компанией Marsun, – MEKO A-100.

Кроме того, китайская верфь CSTC (China Shipbuilding Trading Co., Ltd.), которая является экспортным предприятием CSSC (China State Shipbuilding Corporation), также представила свою продукцию на выставке Defense & Security 2023, включая модель 6000-тонного фрегата на базе эсминца Тип-052D, 4000-тонного фрегата на базе Тип-54A/P, а также легкого фрегата водоизмещением 1500 т на базе корвета Тип-056А.

Стоимость предлагаемого Китаем нового легкого фрегата оценивалась примерно в 14 млрд. бат (387,4 млн. долл.). Других подробностей в комментариях относительно участия в тайском проекте CSTC не предоставила.

Страны
Великобритания
Китай
Нидерланды
Таиланд
Южная Корея
Продукция
Meko A-100
Компании
Damen Shipyards
Fincantieri
HHI
Hyundai
Leonardo
MBDA
Navantia
ThyssenKrupp
Проекты
Тип-056
