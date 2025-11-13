Для российских компаний введут оборотные штрафы за отказ от импортозамещения софта

Минцифры РФ предлагает накладывать оборотные штрафы на компании за нарушение сроков перехода на отечественное программное обеспечение (ПО) на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), которые определены правительством страны. Об этом в рамках CNews Forum рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев.

"Естественно, она (схема перехода на российское ПО объектов КИИ – прим. ред.) не будет работать без определенного элемента принуждения, к сожалению. Наше предложение, что должны быть штрафы для заказчиков, если они в установленные сроки на тех объектах КИИ, которые определены правительством, не перешли на российские решения", – цитирует его слова ТАСС.

Кибербезопасность Regnum

Он пояснил, что штрафы будут накладываться за то, что компания не классифицировала свои решения как объекты КИИ и что не перевела на отечественное ПО свои объекты КИИ.

"Минцифры будет предлагать для наших заказчиков оборотные, к сожалению. Сейчас мы обсуждаем уровень оборотных штрафов. И надо будет платить их ежегодно, если ты не переходишь на российские решения. В этом смысле, наверное, российские компании могут остаться на зарубежном софте, но ежегодно выплачивая оборонные штрафы, если они своевременно не перешли на российские решения. То есть именно в те сроки, которые определены правительством", – добавил он.

Министр пояснил, что в случае наличия зрелых решений, которые не могут быть внедрены до 1 января 2028 года, необходимо заключить контракт на их реализацию до 1 сентября 2026 года. Если контракт на внедрение не будет подписан до указанной даты, предполагается, что заказчик сможет завершить все работы и осуществить переход на новые решения к 1 января 2028 года.

Шадаев подчеркнул, что ситуация, при которой крупные компании могут уклоняться от внедрения и поиска альтернатив, ссылаясь на отсутствие адекватных российских решений, недопустима. В этом случае компании будут обязаны предоставить отсутствующие решения другим участникам отрасли, подписать соответствующие соглашения с правительством и приступить к реализации проектов. Это позволит им выиграть почти шесть лет до момента введения штрафов.

"Но с другой стороны, просто ссылаться на то, что таких налогов нет, поэтому мы ничего делать не будем, – мы считаем, что это недопустимо. Поэтому все равно крупные игроки должны выступать с инициативой о пилотировании или о первом внедрении у себя такого рода решений. Это позволит для отрасли по этому типу решений выиграть шесть лет до момента наступления штрафов", – заключил Шадаев.

Все значимые объекты КИИ должны перейти на российское ПО до 1 января 2028 года. При наличии объективных оснований по решению президиума правительственной комиссии по цифровому развитию срок может быть продлен, но не более чем до 1 декабря 2030 года.